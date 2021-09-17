打造人纖時代的臺灣紡織

文︱王韶君(財團法人吳三連臺灣史料基金會助理研究員)

圖︱聯合報系資料

你在意質料還是品牌？

會選尼龍、特多龍、開司米龍，或是太子牌、竹獅牌、洋房牌？前者是1950年代中期開始，臺灣紡織工業最新的人造纖維衣料，簡稱人纖。後者是1960年代中後期，臺灣本土新創的各大紡織品牌。1950年代是臺灣紡織業起步的年代，受官方保護政策，仰賴美援的棉紗，日本的原料與技術合作，約在1960年代才逐漸進入自產自銷的豐衣時期。

〈N.R.C尼龍絲 日本人造絲株式會社〉，《聯合報》1965年8月26日，5版 〈三槍牌獨家榮譽出品〉，《聯合報》1964年11月1日，1版

試車完畢

「試車」是紡織業術語，指開工前測試機械和產能，通過後即可進入各項紡織工序。紡織，即紡與織，包含：基礎石化原料→紡紗→織布→印染→製衣等環節。（紡織產業鏈簡介，https://ic.tpex.org.tw/introduce.php?ic=O000；〈中國人造纖維公司 下月初試車 年產千八百噸〉，《聯合報》，1956年11月20日，4版）1950年代，臺灣的外匯、設廠、進出口紡織原料、織布機等，皆由政府統籌分配，1955年成立第一間人造纖維公司──中國人造纖維公司。（〈進口織布機一千台 優先次序決定〉，《聯合報》1952年5月30日，3版；〈紡織機器進口不再供給外匯〉，《聯合報》1952年12月11日，5版）

謝國興在《企業發展與臺灣經驗：臺南幫的個案研究》中（遠流，1999，頁136-137），說明人造纖維在1950年代中期引進臺灣，由中國人造纖維公司生產「再生纖維」（嫘縈絲和嫘縈棉）和「人造纖維」（尼龍、特多龍、開司米龍）。1967年，成立第二間纖維廠，即王永慶創立的「臺灣化學纖維工業股份有限公司」。（章長錦，〈王永慶，在台灣寫下了纖維工業發展史嶄新的一頁〉，《經濟日報》1967年10月11日，2版；〈晨間漫步 人造纖維工業的沒落〉，《經濟日報》1970年9月21日，6版；中國人造纖維股份有公司：http://www.cmfc.com.tw/tw/about.aspx）

〈夏季內衣的新猷 嫘縈絲內衣〉，《聯合報》1962年4月12日，5版

人造纖維除了前述的尼龍、特多龍，還有：嫘縈絲、奧隆、耐隆、優隆、愛絲龍、阿米蘭、毛麗龍、達克龍、華隆、台麗朗、台麗縈等，這些都是人造纖維的譯名。比方說，我們常知的尼龍，英文名是polyamide fiber，學名聚醯胺纖維；特多龍是polyester fiber，學名聚酯纖維；開司米龍即polyacrylic fiber，學名聚丙烯腈纖維，這些人造纖維紡成紗，可織製各種布料，再經染製，可作成各類服飾。報導和廣告常見中、英、日等名稱並列，增加品牌專業度。其中，尼龍的韌性最常被提及。

〈高度強韌之＂新醋酸纖”ALON〉，《聯合報》1960年4月15日，5版

東レ尼龍有一款名為「阿米蘭」：「比蜘蛛絲還要細，比鋼鐵還要堅！」噱頭十足，卻展現當時尼龍產品的創新與優勢。

〈阿米蘭可以使你的周身充滿著魅力〉，《聯合報》1962年6月11日，5版

1960年代是臺灣各大紡織品牌爭相推出新品：洋房牌、日光牌、流行牌、皇宮牌、金鐵甲、日光牌、三槍牌、天鵝牌、白兔老牌等各大品牌，從貼身衣服、各式衣裝、襪子、棉被等，齊放紡織界新品的織製能力。1968年5月6日，臺灣紡織廠商與第一百貨公司、聯合報共同舉行「中華民國第一屆國產衣料服裝展覽會」，展現國產衣料成果。（〈為國產衣料作有力表現〉，《經濟日報》1968年5月7日，2版）

臺灣紡織製品有多夯？看人纖新品就知道。

〈新光竹獅牌特多龍〉，《聯合報》1963年5月15日，5版

人纖新品

1960年代中期間始，臺灣的紡紗、織布、染印、織衣等織製能力日益成熟，各廠牌強打：不抽絲、不縮水、不變樣，甚至是不怕蟲蛀、去漬容易等特性，同時兼具華麗、美觀、耐用、舒適、免燙、經濟實惠等優點，不只突顯人纖商品的優勢，相當程度反映當時臺灣進入工商業時代，講求快速、便利等生活機能。

人纖衣料也講究質地，有夏日衣裝、冬裝毛料，商品類型從衣著到日用品，一應俱全：男女用衣料、男女學生制服、棉被、毛衣，毛毯，浴衣，浴巾、工作服、百摺裙、窗帘等。比如，太子牌推出「WA-7東麗特多龍」，即訴求舒爽且輕柔觸感的人造毛料。

〈這就是太子牌新的高級冬裝衣料〉，《聯合報》1966年9月5日，5版 〈毛麗龍 羊毛不在羊身上〉，《聯合報》1961年11月11日，5版

人造纖維也用於製作棉被，新時代、新棉被媲美羊毛的輕薄舒適。又如重視彈性鬆緊的襪子，因使用人纖材質更加耐磨耐穿又耐洗，當時知名的白免牌和金鐵甲牌都使用東洋レーヨン株式會社出品的阿米蘭版TORAY尼龍，強調商品：堅牢強韌、輕爽舒適、易洗快乾等特點，更重要的是，經濟又實惠。

〈新時代 新綿被 合成纖維 開司米龍綿被出現！〉，《聯合報》1960年9月2日，1版 〈「白免」老牌襪子〉， 《聯合報》1961年11月27日，5版 「金鐵甲」牌襪子〉，《聯合報》1962年1月1日，12版

學生也是客群之一，卡其、嗶吱都是盛極一時的學生服衣料。青年學子一年長好幾寸，活動力大，衣服汰換率快，訴求耐洗、不縮短、不變型、不褪色，最能打動父母心。像是太子牌的廣告，運用兩位男子一高一矮的對比，完全展露卡其布料不縮、不皺的挺拔機能。

〈呢龍嗶吱〉，《聯合報》1959年9月1日，1版 〈學生服最佳衣料 不縮卡其布問世！〉，《聯合報》1966年6月24日，1版 〈百洗不破〉，《聯合報》1962年5月25日，5版

在「中日技術」合作時期，許多原料來自日本，TORAY東洋レーヨン株式會社、TEIJIN帝人株式會社等日商，各家廠商的廣告除強打自家品牌最新衣款，更強調衣料來源，常將台日品牌一起亮出，相互加乘，提升品牌形象。

人造纖維亦可製作漁網、繩纜、車胎裏布、膠布、帆布、電氣絕緣材料等延伸製品，因當時人纖原料與製品屬熱門商品，而有防冒商標的情況，為防假冒，日本廠商在廣告中，將使用其出品原料的臺灣廠牌商標並置刊登於廣告上，展示正港的品牌商標。像是臺南紡織出品的太子牌也在廣告中，警告不法廠商立應即自動收回仿冒製品。

〈從各種衣料到工業材料〉，《聯合報》1962年8月24日，5版 〈TEIJIN帝特龍、TORAY特多龍〉，《聯合報》1965年10月5日，4版 〈太子牌〉，《聯合報》1965年6月22日，4版

更有廠商強調真「龍」不怕火鍊，直接教顧客火燒，以驗明正品，並提供代客鑑別服務：「謹防假冒 華隆衣料簡易鑑別法：華隆衣料燃燒時火焰黃色，尖端橘紅色，並冒黑色濃煙，燃燒後留下黑色硬渣。本公司願為顧客代為鑑別。」

〈新春添新衣 請選購真正華隆衣料〉，《聯合報》1967年1月6日，4版

臺灣，曾經有個潮「龍」時代

我們都知道臺灣有紡織王國的美譽，1950年代臺灣紡織產業的發展，與著重發展民生工業的時代背景有關，從仰賴外援到從自給自足，並以MIT外銷，逐步帶動國內產能，振興經濟成長。各種以「龍」為名的衣料，強調的是最新科技，織製一件又一件的臺灣奇蹟，穿上各家品牌的「龍」質衣料，就能打造自己的潮型。

我們熟知的防菌抗臭纖維在2000年左右出現，當代則是將文創融入紡織業的概念，掀起另一波紡織和「龍」潮高峰。（周兆良，〈新纖維百花齊放 低毒性抗菌、高度吸濕排汗 與快乾會呼吸產品 紛紛亮相〉，《經濟日報》2000年12月10日，2版；〈曾克鋒，〈挑戰2008 結合文化創意產業 開創紡織業新高峰〉，《經濟日報》2002年7月30日，24版；〈改質後性能更強、成本減低 滿足市場需求 後市潛力佳 力鵬推動尼龍6創新高值化〉，《經濟日報》2017年6月23日，A19）

⭐️報時光

2018年誕生報時光品牌，致力老報文化復興運動，以創意設計能量傳遞時光故事，找回好好生活的初心與人情。獲得更多時光故事與老派系列收藏訊息，歡迎加入粉絲團。

⭐️2022老派生活日曆

以活潑有趣的「生活微百科」視角，以嶄新的眼光閱讀老報，陪伴一起迎向2022