【名單之後】盧穎／「地方色」到「生活色」：簡綽然的後臺展人生

文／盧穎（國立中央大學藝術學研究所碩士）

簡綽然 入選 臺展第2-4、8回

府展第2回

1922年，臺北師範學校的驪歌初唱，又是一群學生要離開校園。這屆的臺籍畢業生當中，有些人選擇前往日本內地的美術學校持續深造，例如李梅樹、廖繼春；也有人在投身杏壇之餘，並未忘懷學生時候的繪畫熱情，而成為業餘畫家，一如簡綽然（1903-1993）。

簡綽然對自己作品的完整性十分重視，除了臺、府展的作品在當時可能已被人買走以外，大多數的作品一直保留在家族中。根據筆者所見，簡綽然的現存作品，多是畫幅較小的速寫。不同於入選臺、府展的畫作，這些作品的主題，或描繪他的家人，或記錄他生活週邊的事物，繪畫內容的質樸單純，或許反映了畫家本身的生命狀態吧。

從簡綽然戰前的作品當中，可以看出這段時間的水彩畫，受石川欽一郎那溫潤、透明的英式水彩影響較大（例如現存的作品《牛車》）。此時不論是重視寫生的取材方式，或是構圖與筆法，都能見到「石川式水彩」的影響，尤其在水彩的使用上，他大多以較輕薄的顏料表現色彩。

簡綽然，《魚》，1928年。

此時期，簡綽然的選材，表現出他對臺灣特色景物的注意。從臺展入選作來看，比如1928年的《魚》，背景出現了早期民間慣常使用的磚燒筷桶。[註1]1929年的《靜物》，則以臺灣盛產的香蕉、象徵原住民文化的獨木舟入畫。特別是1930年的《南國の果實》，這樣的題目設定與題材選擇，某種程度上能看到當時日本官方美術展覽所鼓吹的「地方色」之影響，[註2]將帶有異國情調的「臺灣特色」入畫。直到1939年，簡綽然最後一次入選府展。之後，這位畫家與他的作品，便鮮見於全臺的美術活動。

簡綽然，《靜物》，1929年。

他去哪兒了？

簡綽然一直在畫畫，而且沒有參展的壓力，繪畫題材更加隨心所欲。

根據簡綽然兩位孫女的說法：「阿公常常坐在客廳隨手就畫家人」。晚輩記憶中的簡綽然總是靜靜地看著家人各自做著居家休閒活動，信手便做成速寫，有時他也會以水彩或粉彩，為這些日常即景上色。簡綽然使用的媒材主要是水彩，他對此媒材的掌握也十分靈活，濕塗濃淡有致，乾刷展現對光影的敏銳，並呈現油畫般的效果。偶爾，他也會用粉彩作畫，與像是老朋友、略帶率性的水彩畫比起來，粉彩的使用更加細膩而謹慎。

妻子是他畫中最常出現的人物。從年輕到遲暮，妻子看書、午睡、編織，各種日常生活中的神情樣態，都成為簡綽然的繪畫主題。不只作為模特兒，在繪畫上，妻子也是簡綽然交換繪畫心得的夥伴，他十分尊重妻子對作品的審美品味與評價。

簡綽然，《編織》，1976，粉彩、紙。簡綽然家屬提供。

1938年的《少女像》，畫的是閱讀中的女兒。厚厚的學生頭，或許是當時女學生的共同標記。另一件以妻子為模特兒的《坐像三》亦是戰前作品，對照同時期全家福照片裡的人物神韻，是不是頗為神似。三十年後的《編織》，畫的仍是妻子，只是畫中主角的頭髮已略花白，微駝著背盤起一隻腳，自顧自地打著毛線。

生涯晚期，畫畫對簡綽然來說，已然變成一種紀錄生活的方式。這樣私密的「日記」，不見得符合當時主要展覽或比賽的評審標準，也可能與普遍觀眾的品味相違。此時期的作品反映的是他的生活，還有他對繪畫純粹的熱情。由於沒有展覽的壓力，簡綽然可以根據自己的喜好選擇繪畫風格，以較濃烈的用色、大膽的筆觸去呈現他畫中的人物。也因為選材的自由，畫中展露的自在，是過去臺、府展展作品中未見的。

除了家人，簡綽然也畫住家週遭的事物，乃至於生活裡的種種即景。根據簡綽然孫女回憶，戰後，簡綽然的住家附近有許多貓，貓咪的各種姿態，也因此散見於簡綽然的速寫帖中。

1950-70年代，簡綽然自行裝訂的速寫帖，內頁的來源各異，有素描紙、信紙、印有機構名稱的紙張，判斷應是隨手繪下，後裝訂成冊的，大小略小於B5。簡綽然家屬提供。

除了畫畫之外，簡綽然最喜歡的活動是釣魚。每次出去釣魚，他會帶著素描本，邊釣魚邊畫畫，畫風景，也畫釣到的魚。此外，他常號召家族旅遊，筆下的風景便隨著出遊行跡，遍及臺灣各地，其中畫最多的，還是自己的家鄉桃園。

簡綽然一生未曾停下畫筆，身後留下數以百計的作品，大多是出自興趣的速寫，不為得獎、參展或展示。或許因為如此，這些作品鮮少落款。不過，對於藝壇潮流，簡綽然仍然關心。簡綽然留有數本剪貼簿，裡頭貼著他感興趣的作品，從梅原龍三郎、達文西到米羅、波洛克，都成為他剪貼簿裡的小小收藏。偶爾他也技癢，嘗試創作滴畫般的抽象作品。簡綽然的這些畫，鮮少為人注意，或許也見證了現代主義在60、70年代風靡臺灣藝壇的現象。

簡綽然，《叢林》（ジャングル），1975。簡綽然家屬提供。

在臺灣美術史上，簡綽然或許不是光芒萬丈的巨星，但他所留下的作品，創作時序橫跨戰前、戰後，或許可以讓我們看見一個畫家在風格、題材、內容上的長時間變化軌跡。特別是他在戰後的創作，以日常生活入畫，不同於戰前應官展要求的「臺灣地方色」畫題，簡綽然意在自娛、宛若日記般的作品，表現生活樣態、貼近生活的真實色彩，比起他在臺、府展的作品，更多了一股真摯。