【瓶說書】#28 看不見的女性貧困：我沒什麼夢想，只剩活下去就好

文／寶瓶文化

大學一畢業，便負債二十年的學貸女孩； 深夜拖著行李箱，茫然無依的漂流少女； 半坪小窩，蝸居逾兩年，母女三人同為網咖難民； 單親媽媽最後的生存希望，是附設免費托兒的酒店…… 這個社會，給了她們什麼樣的明天？

書名：《女性貧困──負貸、漂流、未婚單親，陷入惡性循環的貧困女子》 作者：日本NHK特別採訪小組（NHK「女性の貧困」取材班） 出版社：寶瓶文化 出版時間：2021年5月12日

這些女性，可能化妝精緻，或是穿著普通學生服，不符一般對於貧窮的想像，但其實光是最低限度地「正常」活著，便耗盡力氣。然而，她們的聲音被僵固高牆隔絕，外界聽不到，便不去看見。

缺乏家庭支持、缺少穩定工作、缺席的社會支援，社會上有一群這樣的女性，她們在人生起點就被剝奪了希望。

→「貧困」，不僅是沒有錢，更是指壓榨、漠視、孤立，以及教育、資訊等各項資源的匱乏──她們身處社會底層，儘管奮力掙扎，仍難以脫困。

●十六歲的漂流少女：「能活到三十歲就知足了。」（遭繼父性虐待，離家後，以援交為生。）

●十九歲的網咖難民女孩：「無論對人生還是社會，我早已什麼也不期待了。」（母親離婚後崩潰，靠她打工養家，和同樣中輟的妹妹一天只吃一餐，寄居網咖。）

●二十七歲的八大女子：「店裡的人和客人，像家人一樣地關心我。」（國中畢業後離家，與再婚的母親從此失聯。）

●四十歲的單親媽媽：「我只能拿比自己慘的人來自我安慰。」（離開了家暴丈夫，獨力扶養兩個孩子，英語能力強，卻只找得到約聘工作。）

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

日本平均每三名單身女性，就有一人深陷貧困。而在臺灣，女性戶長的「家戶貧窮率」高於男性戶長，女性的平均薪資卻只有男性的八成六。

這是沒有終點的惡性連鎖：家庭關係斷裂、社會資源潰敗、穩定工作無望，年輕的單親媽媽孤立無援，或是投靠更邊緣的性產業；而她們的小孩長大之後，又繼承新的貧困家庭……

《女性貧困──負貸、漂流、未婚單親，陷入惡性循環的貧困女子》一書，收錄了日本NHK特別採訪小組系列專題報導中，未曝光的訪談內容。早在一九七八年，已有美國學者提出「貧窮女性化」問題；時至今日，在全球的貧窮人口中，女性仍占了近七成。對於在人生起點就被剝奪了希望的底層女子，「傳達她們的真實心聲」是報導的最大動力。

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