國家人權博物館醫護療癒劇場工作坊實況

「醫護的療癒劇場：假日生活紓壓體驗營」在 2020年12月12日至12月13日首次結合社區醫護，由三語事劇場團員吳怡潔老師以應用劇場工作坊釋放內心壓力。（編按）

文 ｜余亞璇（國家人權博物館商店）

這一年來的防疫生活，大家每天只關注染疫的人數，但卻有被遺忘的一群人─醫護人員，他們所承受的心理壓力非可比擬，國家人權博物館商店特別為這群助人者舉辦應用劇場工作坊「醫護的療癒劇場：假日生活紓壓體驗營」。

這場工作坊發生於冬日的週末兩日，邀請「三語事劇場」團員吳怡潔老師作為四堂課程的導師，如肢體語言表達、從身體看見心理、學員角色扮演等各類與行為釋壓的課程，更邀請前輩陳中統醫師做為第一堂的客座講師，帶領學員走入他的生命故事。本次工作坊也邀請鄰近園區的臺北慈濟醫院與耕莘醫院一起參與，以匯聚社區的參與感。

回望過去由白恐醫護前輩帶你打開內心

第一堂課的上午由醫護背景的白恐前輩陳中統醫師，帶著學員回望繫獄青春，在景美看守所醫務室看診的過往，訴說那段生命中挫折與波瀾，在經歷痛苦的監禁生活，陳醫師仍能充滿希望，樂觀向前，學員們被陳醫師的堅毅及正向的勇氣所感動，也感動了怡潔老師：「原本在嚴肅的園區空間裡，自己能強烈感受到那樣的環境氛圍，但在陳醫師從經歷囚禁到最後能以樂觀的態度走出來，代表著跟自己的和解，也改變自己內心的掙扎。」

一起坐下來，每個人都需要被聆聽

下午在怡潔老師帶領學員透過冥想遊戲，認識彼此後，試著討論「標籤」給予的壓力，像是「政治犯」、「護理師」皆是社會看待的眼光，郭姓學員更直指內心的感受：「在表演與觀察其他學員時，負面的情緒比起快樂，在心裡記得更久，但因為社會角色賦予我們的使命，卻讓我們只能隱藏情緒，而透過肢體互動，比較可以直覺性的抒發情緒。」在互相背對背，由一個人主導肢體動作，另一個跟著夥伴的動作伸展，去感受對方的身體，從身體行為去探索彼此的心理，而非單純以標籤、以外在去認知對方。

拋下身份，用最自然的肢體動作放下內心掙扎與自己和解

隨著音樂律動，將身體放鬆，感受內心的壓力並釋放出去。（圖／國家人權博物館提供）

第二天早晨，怡潔老師增加了音樂的元素，身體隨之律動，盡可能讓身體放鬆，想像身體如畫筆，空間為畫布，在教室裡搖擺且同時要透過肢體傳達訊息給對方，徐姓學員提到：「跟著音樂自由擺動，能放下一切的感受身體。」此刻學員們拋下平日工作壓力，一起用身體創造歡樂的氛圍，渲染著整塊畫布。

在冬日暖陽，陽光灑落的午後，大家來到園區戶外，觀察景觀元素，學員用身體模擬觀察到的植物線條，兩人一組，一方眼睛閉上，另一方牽著夥伴的手，引領著夥伴訴說眼前景色，並要照顧著對方，也讓學員們能夠一起走出戶外。回到教室，學員抽取角色牌，必須按照受害者、見證者、鬥士等呼應人權園區的角色，讓角色引領著我們回想生命裡頭與之呼應的經驗，很直觀的有什麼念頭，便恣意演出，把最真實的自我故事訴說出來。

這不就是與自己過去坦承、同時也坦誠於原本陌生的團體之中？！希望學員們都能在紓壓體驗之中拋下身段，去和自我的內心掙扎與壓力和解，明白自己不是一個人，而讓別人聽見心聲，也不再這麼難了。

※本文摘選自國家人權博物館半年刊《向光》第4期〈打開助人者的職場心聲 醫護療癒劇場工作坊實況〉。