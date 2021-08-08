我的台北散步地圖 ‧ 手帳中的微旅行

文︱小妻

圖︱Jimmy

緩慢的來到了2021的下半年，這一年多的計畫有些趕上了進度，也有些無法避免的因疫情而暫停。結婚是2020年忽然趕上進度的一件事，而新婚旅行則是被耽擱的。原本計畫要來一次30歲的環島旅行，甚至買了草帽和泳衣，只是不確定今年還沒有機會去旅行。翻開了報時光的老派旅行手帳，瞬間像是時光機一樣回想起過往的旅行經驗，就像一場幻遊，開啟一趟在文字、地圖和照片之間穿梭的微旅行。

「手帳」一詞來源於日本，日文是てちょう（讀法：te chou），是筆記本、口袋書(pocketbook)的意思，精確一點來說更是一本「隨身攜帶方便手拿的筆記本」。手帳就像是生活的縮影，包含著我們的日常生活、旅行、各種代辦事項、各種心情小語。而我一直都是一個熱愛寫手帳的人，原因無他，就是太怕自己忘東忘西，怕自己忘記被告白時的那種心動、怕忘記難過的時候心裡有多痛、也怕忘記旅行時走過的路和心情，其實就是想把每一刻努力生活的樣子記錄下來而已。

報時光連續幾年推出了「老派生活」的復古日曆與手帳，裡面收錄了許多老報與舊時廣告。今年的老派產品則是老派旅行手帳，一起來開箱老派旅行和我的手帳生活吧！ 這次除了開箱之外，也會分享我的旅行記錄和我的咖啡店散步地圖；儘管2021年我們的移動是受限制的，但心理空間是無限的，一起在有限的空間裡遨遊吧！

旅遊手帳是透過文字把旅行意義化

內附金屬書籤，有太陽眼鏡和相機兩種款式；書寫內頁則有格子、空白和橫欄三種。（圖／Jimmy提供） 鋼珠筆滑順好寫，但有些重量。此次的組合有三種：旅帳組，或單售旅帳及鋼珠筆。（圖／Jimmy提供）

隨著年紀，發現「旅行」和小時候我們期待的「出去玩」是很不一樣的。旅行是一趟與旅伴之間的磨合、是對一個城市深度認識、是與某個年紀的自己進行自我對話。最近一次出國是2019-2020的跨年，和居米哥去了京都，也是我們第一次在國外跨年。別有意義的更是因為那是我們決定要結婚前的一次旅行，也是而立之年前的最後一趟旅行；因此對那時的我來說，跨年也像是要一腳跨入30歲和結婚這件事，把想耍賴任性的自己先收起來，準備要有更多的承擔了。旅行的感受除了小小的分享在部落格或instagram上，更多感受我習慣把他們收在手帳本中，當作旅行紀錄，也是自己的自我對話。

有沒有一首歌是旅行時你愛聽的？ 寫旅行手帳的時候就點播那一首吧！（圖／Jimmy提供）

旅行中讓人印象深刻的好像都是規劃之外的事情，像是不小心搭了一班繞了半個城市才能抵達的公車，或是走了五趟還是在地鐵站迷路（沒錯就是東京地鐵）、大老遠的跑去的店家公休等等。明明是規劃之外但卻很深刻，可能這那些事件總是伴隨著更強烈的情緒，後悔的、開心的、覺得搞笑或荒謬的吧～但我倒是滿享受這些意外，也想著「也許這就是旅行的意義吧」！旅行不是走走看看，而是走出舒適圈、挑戰每一個規劃之外的插曲。

把旅行的溫度留在手帳裡

今年初原本規劃了一趟旅行，但受到疫情的影響，依然在三級警戒前就趕緊取消了。到了預定初發的那一天，我躺在床上想著「此刻我應該在南下的高速公路上，享受炙熱的陽光吧」，對於取消旅行感到有些失望。於是打開了手帳本，原本想寫寫自己的失落，但看到老派旅行手帳裡的各種旅遊飛行、公車旅行的老報，又不小心翻出了東京地鐵的地圖、川越冰川神社結緣風鈴祭水瓶、香港八達通、一堆機票票根和入園券，索性把所有的想念變成了一場文字的旅行，在文字間穿梭著，如果可以，更想來個「哈雷路亞 嗆司」直接跌進回憶裡。

把旅行中最讓你印象深刻的畫下來吧，那個畫面就會深深的被留在心裡了。（圖／Jimmy提供） 手帳的最後有側開口帶，可以收納各旅行時我們走過的痕跡。（圖／Jimmy提供）

雖然還有點難想像下一次出國會是什麼時候，也許至少還要再兩年。那時的你會想去哪裡呢？

是還沒去過的新世界，還是要重溫曾經旅行過的地方？

邊走邊寫的台北咖啡店散步地圖

（圖／Jimmy提供）

「7/27起全台灣疫情將降至二級警戒」

如果日本旅行只能靠回憶，台北我真的可以去一趟吧！找了一天休假，決定去好久沒去的富錦街，尋找好喝的咖啡，因為最近迷上了燕麥奶，到處嘗試燕麥拿鐵成為了我新的愛好。

大概是久違的散步，一切都顯得有些新鮮，也觀察到許多自己不曾留意的風景。第一站我去了一直喜愛的富錦樹353，基本上他的飲品我都喜愛，我選了Califia Farms的無糖燕麥奶，他是無麩質的，口感上比較濃郁一些，非常滿足我的個人偏好，比起像牛奶那樣的，我更喜歡creamy的口感。

（圖／Jimmy提供） 長型的手帳本攜帶方便，隨時可以拿出來寫寫畫畫，貼紙也是很棒的手杖素材，在咖啡店拿到立刻貼。（圖／Jimmy提供）

第二站去了Afterhour，結果他沒開。果然連散步都會遇到這種小插曲呀！畫下了他的門牌，把剩下的燕麥拿鐵喝完之後，我決定隨意的走吧，不要訂下一站要去哪裡，也許下一個轉角就會有一間很棒的咖啡店。

走進了公園，意外發現一個長得像涼亭的工具箱，忍不住腦動大開的覺得這是一個通往異世界的大門，只是偽裝成工具箱而已。想完自己都忍不住笑出來，肯定是最近看太多「老高與小茉」還有「馬臉姊」的頻道了。一路隨意的遇到綠燈就穿越馬路，紅燈我就繼續前行，不小心走到三民路上，今天天空清澈的能直接遠眺101。三民路不是第一次走，是以前空氣太差還是每次經過時我都在滑手機？無論如何，我滿喜歡這次的隨意散步地圖。

第一次這麼仔細的觀察101。（圖／Jimmy提供）

當我專注於前往目的地時，我的視野是狹窄的，因為我只想抵達目的地。但若放下計畫，我也才有更大的視野去探索，是吧！

與時光對話的旅行

（圖／Jimmy提供）

老派象徵著過往時代的經典，而這樣的經典也容易讓人著迷。雖然在穿搭和生活風格上我並不太追求復古，但對於老報我倒很喜歡，我喜歡這種藉由閱讀過去，產生一種現在與過去能有所對話的感覺，這應該也算一種老派的浪漫吧。

2022老派旅行手帳中共有八個主題，飛行、自由車、飲食、百貨店等等，每個主題都有對應的老報或是舊式廣告，緊接於主題之後的是設計的旅行計畫。從不同的主題回溯1960年代的生活，而我們寫上自己的現在的旅行和生活樣貌，就像在平行時空中與舊時光對話。

迷人的老報，復古的非常迷人，連鋼珠筆上也有復古小巧思。（圖／Jimmy提供）

內頁穿線膠裝的設計，讓手帳平整好寫，鋼珠筆是德國SCHMIDT的鋼珠筆芯，讓我可以隨意停下來寫寫和畫畫，把每一個的感受都好好記錄下來。散步也好、旅行也好，透過眼睛和手寫，緩慢而深刻的把一切放進心裡，這就是手帳存在的最大意義了吧!

有了手帳和筆，我們就缺一趟旅行了！