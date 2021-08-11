何慕凡／綠島政治受難者與他們的文物

文｜何慕凡（國家人權博物館典藏研究中心組員）

圖︱國家人權博物館提供

在白色恐怖時期，綠島的新生訓導處與綠洲山莊被作為政治犯思想改造的基地。1951年，第一批政治受難前輩抵達綠島，他們被稱為「新生」，在綠島新生訓導處開始了後續數十年的政治感化過程。

人權館也收存了這段時期間，在綠島關押的政治犯所留下的各種文物，除了日常的生活用品與書籍之外，也有受難者前輩在綠島有限環境下，運用當地物資製作而成的用品，傳達了他們當 時的所見所想。

以觸礁船板製成的小提琴

陳孟和，1930年生，考取師大美術系，在1952年被以參加判亂集會起訴，被判刑十五年，並於該年9月被移送至 綠島。這把小提琴是他在綠島時期，花費一年時間製作，並作為禮物送給外甥女。

小提琴的正面取材自在綠島解體的觸礁船板，側面則由營舍的檜木窗版製作而成，而琴頭跟琴弓則來自鋤頭的木柄，弓弦取自林投根的根部。其外盒則由紙板與內衣一層一層的糊成。小提琴本身尺寸偏小，便是為了妹妹的六歲女兒而量身打造。

前身是軍用排球的世界地球儀

黃廣海，1927年生，1954年因「散佈謠言或傳播不實之消息，足以妨害治安或動搖人心者」，被判無期徒刑，在綠島坐牢將近二十一年，直到1975年才因減刑條例而出獄。這顆地球儀是用撿拾到的廢棄排球，以中學地理教科書為參考，畫出經緯線。近看可以發現排球上由右至左，隱約寫有「國軍標準排球」六個字，其紋路與顆粒在現代生 產的排球上已經不復見。在出獄後，黃廣海前輩環遊了世界，並將去過的足跡以紅筆點在這顆地球儀上，成為我們現在看到的樣子。此外，黃廣海前輩也利用生產班所養的火雞羽毛，製作而成火雞扇，試圖為當時酷熱的獄中環境帶來些許涼意。

黃廣海用廢棄排球製作的地球儀（圖／國家人權博物館典藏）

獄中的各式吉他樂譜與書冊

當時獄中新生自製的吉他相當多把，不過都未保存下來。但人權館倒是收有兩位政治受難前輩的吉他樂譜。第一位是陳孟和的《輕音樂曲集No1》與《輕音樂曲集No2》，為印刷本。當時 的樂譜與政治思想較無關，在通過檢查，後便進入獄中，成為陪伴眾人的精神寄託，可以在吉他 樂譜上看到其落章的痕跡。

另一則是由吳水燈前輩所收存的吉他樂譜。吳水燈，1931年生，1953年因「參加叛亂之組織」被判刑有期徒刑十二年。人權館收有其兩本樂譜，其中一本為吉他指法本，上面以手寫的方式紀錄了各種指法，共有二十九頁。紫色印製的吉他和弦，是以番薯雕刻而成，印在紙上後再加 註指法。另一本則是以手寫繪製的吉他樂譜，裡面記載了各式歌曲。而當時獄中禁止閱讀報紙，受難者前輩便透過其他方式學習。人權館收藏有吳水燈前輩所使用的大學一年級英文教本，也可 在內裡看到圖書審查的印章。另一本的NOTES AND QUESTIONS，則在書背面蓋有查訖章。最 後是英文法筆記本，密密麻麻都是學習的痕跡。可以看到吳前輩為了增加使用時間與書本強度，在三本書上都包覆上了自製的書皮與封面。

吳水燈雕刻番薯來印製吉他和弦（圖／國家人權博物館典藏）

海岸林植物化身的潛水鏡

歐陽文，1950年因「參加叛亂之組織」被判刑有期徒刑十二年。這組潛水鏡是其在綠島手工自製，潛水鏡筒身以白水 木製成，並以鐵釘釘上壓克力片，用繩索與橡皮綁住。白水木是海岸植物，在臺灣蘭嶼、綠島的沙灘上，具有保水及抗鹽的特性。當時綠島資源不足，政治受難者們因此做了不少潛水鏡，偷偷下海捕撈海味，以補充營養。

歐陽文利用抗鹽保水的白水木手工自製成潛水鏡（圖／國家人權博物館典藏）

綜觀這些綠島受難者的文物特性，可以看出這些文物大多取材自在地，在現地資源不足、精神上又無法自由呼吸的困境下，受難者前輩仍致力於學習與精進，並試圖在苦悶的政治感化教育下，透過各式自製的書冊、用具與物品，讓原來苦悶的生活增添一絲苦中作樂的氣息。這些不得 不為的創意與發想，也讓後來的我們得以透過這些文物，想見當時的生活情境。

※本文摘選自國家人權博物館半年刊《向光》第4期〈那些來自火燒島的文物故事〉。