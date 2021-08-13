〈錄人甲乙丙〉：每個人都有屬於自己的故事，都值得被聆聽

書名：《書上設計展2020》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日

城市的靈魂人物

每一齣劇裡都有一群若有似無的角色－路人甲乙丙，他們的存在不會特別被關注，卻時時刻刻出現在每個場景中，於是想將這群甲乙丙的故事，記錄起來；每個人都有屬於他們的故事，都有值得被聆聽的價值。

無家者俗稱街友，人因為社會、經濟、教育、健康等各種不可抗力因素失去安身之所，來到街頭；團隊與社會局旗下的協會接觸，實地探訪台北街頭的角落故事，希望透過設計達到去大眾標籤化與刻板印象。

〈錄人甲乙丙〉透過 AR 虛擬技術結合商品，突破傳統商品擺放資訊量的限制，進而達到商業販售與公益訴求。

藉由 AR 結合，突破傳統商品擺放資訊量的限制（圖／尼普利 提供）

結合 AR 用第一人稱說故事

與社會局旗下「無家者救助協會」接觸並實地探訪台北街頭的角落故事，得知街友議題推廣受限、無法推及新的受眾，因此將設計與議題結合於商品包裝上。希望利用商品販售串連設計與社會，結合 AR 擴增實境傳播故事內容、在商品上展示故事影片，透過虛擬技術擴充擺放的資訊量，一改傳統商品的呈現方式。

丙小姐背景－嚐遍！愛情心酸味，有你最對胃（圖／尼普利 提供）

●編輯觀點

每個人都像一本書，都有值得閱讀的篇章，只是受先入為主的意識影響，錯失很多讀人的機會。正所謂：以人為鏡可以明得失，透過別人，恰恰能映照出自己，若單憑藉著刻板印象，讓自己在同溫層中流動，無形中可能也和更好的自己擦身而過。〈錄人甲乙丙〉將看似單純的飲品包裝，結合街友的故事，成就一個有使命的故事包裝。這一群懷抱著各自故事而來到街頭的人，在片段中也許也有你我的痕跡，懷抱愛與善意，又將改寫出怎樣不同的結局呢？

獲獎紀錄

2019 — 德國紅點獎 包裝類 紅點品牌設計獎

2019 — 放視大賞 創意企劃類│入圍

設計團隊

亞洲大學 視覺傳達設計系

Advisor｜鄭建華

Designer｜吳庭瑀、高詩渲、王意晴

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】