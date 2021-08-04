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【臺灣服飾誌】真假鄭成功？！究竟這幅「鄭成功畫像」裡的是誰？

聯合新聞網 / 臺灣服飾誌
（圖／鄭成功畫像，延平郡王祠）
（圖／鄭成功畫像，延平郡王祠）

　　說起鄭成功的樣貌，許多人第一個浮現的是這幅「鄭成功畫像」。但是這幾年隨著古物鑑定的發達，也開始出現了許多不同的疑雲。

　　究竟畫像裡，藏著什麼秘密呢？

到底鄭成功有幾個版本

　　這幅穿著綠袍，頭戴冠帽的「鄭成功」，在1898年時，原先屬於山坡庄望族「鄭維隆」所有。

　　據傳，鄭維隆的祖先是鄭成功的堂兄「鄭正」。隨著明鄭王朝來台，鄭克塽投降到清朝後，鄭正便將這幅畫收藏保管，也成為鄭維隆家的傳家寶。

　　而日治時期的台北縣知事，「村上義雄」知道後，便收購了這幅畫。然而幾個月後，卻發現商談時有些誤會，鄭維隆並非想要把畫像賣出，因此村上只得從日本歸還此畫像。

　　又因為「鄭成功畫像」，是日本法律中認定的「國寶」，這件事被當時的總督府知道了，總督府便希望鄭家能給予時間，讓畫師有時間可以臨摹這幅畫像。

　　於是在1911年時，鄭成功畫像便留下了兩幅摹本，第一幅摹本贈給了「開山神社」收藏，也就是如今的「鄭成功文物館」前身。第二幅的摹本贈給了鄭家，照片則收藏於「國立臺灣博物館」，本身如今則下落不明。

　　因此，如今傳世的鄭成功畫像圖片，也大多是這兩個二十世紀初的摹本。原件的細節，許多部分已經模糊不清。

鄭成功穿得到底對不對

　　臨摹的圖中，日本畫家增添了不少細節，再加上原作者在繪畫時，為了凸顯鄭成功的氣勢，做了不少更動，

　　首先鄭成功的畫像，乍看非常像明代親王所穿的「袞龍袍」，但明代龍袍大多是將團龍補子縫製於素色衣袍上；而非像畫中所繪，整件龍袍充滿了繡製，非常的華麗。

　　另外，鄭成功的冠帽，雖然形制與明代「翼善冠」相近，但畫中裝飾的紅色圓球，與冠帽「橋」（也就是兩側上折的「紗翅」前端），則裝飾了金黃色的波浪。不只「紗翅」比明代的文物小了很多；金黃波紋、紅球裝飾，也更接近十八十九世紀，戲曲裡的皇帝扮相。

根據明代服裝資料重新繪製的延平王服裝（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：Cheng-zhu Fang（Ajahweea））
根據明代服裝資料重新繪製的延平王服裝（圖／臺灣服飾誌　提供，插圖繪師：Cheng-zhu Fang（Ajahweea））

　　最重要的是，在分析原作的顏料成分時，發現使用了一種稱為「鐵藍」的顏料，這種顏料在十八世紀後才出現，也因此這幅畫應在十八、十九世紀完成，而非明鄭時期。

到底真的還是假的？

　　雖然摹本並非原件，但也由於1900年代的保存，讓這幅畫經過了幾個世紀的流傳後，得以被保留它的細節；而原來認定的明末清初，也在文物鑑定的過程中被推翻。

　　然而，台博館也對以上論述提出質疑，因為原件在流傳過程，也曾經過後人多次修補，其中的鐵藍顏料，極有可能是後人修補時所繪製的。

　　不管是摹本或是原件，這幅鄭成功的畫像，仍然是用著他那雙眼睛，凝視這這幾百年的歷史，而如今這雙眼，也隨著文創商品的傳播，成為了啤酒與洋芋片的包裝。

　　鄭成功是偉人或是惡人，畫像是真的還是假的，仍然是人們吃著洋芋片與啤酒的閒話家常。

參考資料：

◆盧泰康《文化資產中的古物研究與鑑定　臺南瑰寶大揭密》

〈台博館收藏國寶 鄭成功畫像被疑是仿品〉

延伸閱讀：

臺灣服飾誌】明鄭時期的延平王穿什麼？（常服）

鄭成功 日本 文物 臺灣服飾誌 閱讀專題

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