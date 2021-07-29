【名單之後】許伯瑜／村上無羅：古典之眼別開異地之色

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／許伯瑜（國立臺南藝術大學藝術史學系）

村上無羅 臺展第1~10回、府展第3回

無鑑查 臺展第2

特選 臺展第1、7、9回、府展第3回

朝日賞 臺展第7回

乘著輪船，經過數日的航行之後，村上英夫終於踏上了這座名為「臺灣」的島嶼。佇立於基隆港邊，身邊是熙來攘往的人群，耳際是陌生語調的繚繞，空氣中悶熱的溼氣翻騰，薰的讓人不禁瞇起眼睛，此刻的他，會是什麼樣的心情？

羞怯不安、興奮緊張，或是望著那些在日本未曾見過的南洋風情茫然無措，也或許如此一望，便再也別不開眼了。

1927年，甫自東京美術學校畢業的村上英夫，以「囑託」（近似今日的約聘老師）身分任教於基隆中學校與基隆高等女學校。同年，恰逢第一屆「臺灣美術展覽會」開辦，藝壇各路好手磨筆霍霍，亟欲大展長才。作為東洋畫家，村上英夫也抓緊了機會，開始積極地走訪大街小巷，尋找入畫的題材。

村上無羅，《基隆燃放水燈圖》，1927，國立臺灣美術館藏。

而在這座異地城市的一場宗教慶典裡，他找到了心目中的理想風景──

夕陽西下，依偎在海港畔的山城並未隨著陽光的消失而靜下，相反地，街巷暗處正隱隱躁動著。遠處漸漸飄來北管樂音，不久之後，一列熱鬧的遊行隊伍，已在街道上鋪展成華麗的顏色。

近處，長長的人龍橫在眼前，有人手持花燈、高舉旗幟，處處皆是「慶讚中元」的字眼，那是放水燈的隊伍，為今夜的中元祭揭開了序幕。民眾呼朋引伴，牽著孩童或寵物，夾道湊熱鬧。建築裡的人們也紛紛開窗探頭，欣賞這場盛會。樓房之間，可見到幾艘船停泊在遠處港邊。漫長的遊行隊伍蔓延至岸邊與遠處的木橋上，似乎暗示著水燈遊行的終點，即將於海上燃放水燈之處。

一年一度的基隆中元祭，點燃了整個山城的氣氛，處處是熱鬧的光景。對初來乍到的村上英夫而言，異地的傳統民俗彷彿披著神秘的面紗，讓人為之著迷，別不開眼。他以「村上無羅」為名，於第一回臺展發表的《基隆燃放水燈圖》中，呈現了他對這場祭典的觀察與想像。這幅畫以傳統日本繪畫的技法描述了如此特別的地方主題。此外，右上角與左下角以裝飾性筆法繪成的金色霞雲，似乎同時在暗示觀者畫框內是屬於另一世界的光景。以外來者的角度探詢臺灣本島風情，循著這一觀點所創造出來的《基隆燃放水燈圖》，旋即為村上英夫奪得了第一回臺展的特選。

村上無羅，《旗尾山》，1935。

往後十餘年，村上英夫持續成為臺展入選的常客。他作《澳底之海》（澳底の海）、《暖暖的春日》（暖々の春日）描繪了基隆地區的風光，《旗尾山》與《馬蘭社印象》（馬蘭社の印象）分別刻劃了南臺灣與東臺灣的風情。這些風景畫裡洋溢著村上的積極與熱情，也難怪臺展審查員木下靜涯評其在本職教書之餘，亦以寫生為基礎，走訪臺灣各地創作不懈。[註1]

旗尾的山林風光如同被揀選出的南宋畫——如今明兩日所見的月光山、楓樹林大山。逆光中的山峻，交錯著金色與銀色的絲線……[註2]

寫生除了考驗畫技，更考驗著畫家的敏銳觀察。村上的觀察力體現於繪畫，亦展現在他的藝評與文學當中。除了熱衷參與畫壇活動，他亦是新珠短歌會（あらたま）[註3]的成員。東洋畫與短歌，在當時急欲接納西方文化的日本，被視為古老、傳統，且難以合乎現代潮流的創作形式。[註4]然而，村上卻試圖以古典之眼在異地尋找殊色，別開生機。

芭蕉樹下部的枝葉 倘若將之削落 裏屋南處 便見著 今朝的日光 （芭蕉の下葉切り落せば裏家の南戶見えて今朝の明るさ。）[註5] ——村上無羅，1934。

芭蕉樹葉間，南國獨有的濃豔日光，似乎也能藉由這首短歌灑進讀者眼前。村上以有別於臺灣人的視野，在既定的東洋畫題材或短歌格律中，描摹他個人對這個南方小島的印象。與此同時，他的文學作品亦展現了有別於藝術家身分的文人情懷。

就現存史料來看，村上在臺的活動軌跡紀錄，似乎至1944年即戛然而止。他離開臺灣後之後的生命歷程，也變得難以追溯。在臺十七年的時間說長不長，說短不短，卻已足夠讓我們從這段時間所累積的作品裡，看出他對古典的追尋與求變。

當年來臺的村上英夫或許不曾料想，那佇立於基隆港的一望便是十七年，更未曾料到，在這十七年之後迎來的是祖國的戰敗與流離失所。當他再次前往基隆港，登上駛離臺灣的船時，他是否曾再度一瞥，回看過這個曾令他別不開眼的南方島國呢？