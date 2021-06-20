【瓶說書】#23 咬手、拔頭髮、猛眨眼……從辨識孩子的焦慮警訊開始，陪伴孩子學會紓解焦慮

文／寶瓶文化

書名：《覺察孩子的焦慮危機──咬手、拔頭髮、猛眨眼……從辨識警訊開始，讓孩子學會紓解焦慮，安定成長》作者：王意中 出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年12月30日

你的孩子是否有以下行為呢：

老愛啃指甲、考試流手汗、上學肚子痛、上臺就口吃、分離焦慮、社群憂慮、別人被罵他卻哭、分組就想逃、不斷洗手的強迫行為……。這些都是孩子展現焦慮的種種行為，孩子的焦慮，需要被懲罰嗎？

其實孩子的焦慮無法完全消失，但學會辨識、彈性思考、適切表達，大人跟孩子都一定能與焦慮和平共處。

「我警告你，如果你偷書被我抓到，你就完蛋了！」

書店老闆隨口一聲警告，卻在男孩心裡烙印上巨大汙點，引發害怕犯錯的無盡壓力。從此，他寫字一定要用尺才覺得工整，而寫錯字、數字有錯……任何小瑕疪都會立刻喚出創痛，爆發焦慮。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

但是無論再痛，他從未對大人說。

那個小男孩，就是王意中心理師。他決定成為兒少心理師，正是因為傷痕累累地走過，更能體會：

●孩子內心焦慮，往往說不出口，但表現於外在行為是求救：「幫幫我！我想要擺脫痛苦！」

焦慮是很常見的情緒，說來就來，無法控制，更不能說停就停。焦慮不只表現在一處，可能同時有不同狀況。焦慮是警訊，提醒我們：孩子內心在受苦，無法解決，需要我們更細膩去觀察、去瞭解、去協助。

孩子不說，不表示沒事。

●焦慮未好好處理，將成為跟著孩子一生的噩夢！

壓制、懲罰和責罵無法解決焦慮，只是硬逼孩子壓抑情緒，但是焦慮的「源頭」沒有好好處理，孩子將一輩子受影響，失去自信，人際、學習與生活受挫。

本書針對從幼兒到青少年的常見焦慮狀況，協助大人先冷靜自己，同時提出具體、周全的方法，陪伴孩子舒緩當下的緊繃，進而學會當焦慮來襲時，更有能力跳脫情緒困境，出聲呼救。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

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