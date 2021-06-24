【故宮文物月刊】說．古地圖特展

文∣盧雪燕（任職於國立故宮博物院書畫文獻處）

圖∣國立故宮博物院、國立臺灣博物館提供

利用線條、符號，以及示意圖像等，將地表週遭資訊，濃縮描繪在載體之上，是為「地圖」，而「古地圖」，指的便是那一些產製年代，距今有一定時日的地圖了。不管過去，亦或現在，以圖像語言，表述物景，或者說是空間資訊的地圖本質，古今皆然，隨著時代推移，製圖技術逐步進化，致使地圖外觀，或是使用方式，產生極大變化，對於人手一機，隨時可獲得任何屬於地表資訊的現代人來說，那些古人繪製的，有著「圖畫」般外貌的「古地圖」，不但遙不可及，有時更難以理解，因此，以展出古地圖內容為故事腳本，仿古人說書，藉「說古」形式來介紹古地圖，從而闡明其特徵，並展現院藏之豐富多元，正是—「說．古地圖」的精義所在。

展覽分兩主題：一、雄視鉅海─臺灣圖；二、天涯不問─交通圖；前者藉由展示清初領臺以前之〈臺灣略圖〉（滿、漢文各一幅），以及借展自國立臺灣博物館典藏，列為國家重要級文物之一的〈康熙臺灣輿圖〉（B版，第一摹本），併〈乾隆臺灣地圖〉等，以時間序排列展示，勾勒出漢人入臺由遠而近的認識發展歷程。後者則同樣精選院藏與交通主題相關之〈南京至甘肅驛舖圖〉、〈四川省四路關驛圖〉二驛舖圖，以及清繪〈長江地理圖〉、〈長江圖〉二水道圖，訴說古代水陸、交通。

展件介紹

臺灣略圖

1666年左右

公元1662年，鄭成功打敗控制臺灣的荷屬東印度公司，開啟臺灣史上的明鄭時期。公元1666年，康熙帝派員從北京到福建詢問是否攻打臺灣，曾經督理明鄭五軍軍務的降將周全斌，力主應渡海一舉殲滅鄭氏家族，展出漢文〈臺灣略圖〉很可能就是當時周氏繪呈皇帝的一幅軍事攻略圖，而滿文〈臺灣略圖〉則是其譯本。

圖1 約1666年 臺灣略圖 縱123，橫127公分 康熙初紙本墨繪 國立故宮博物院藏 平圖021444

圖2 約1666年 臺灣略圖 縱123，橫127公分 康熙初紙本墨繪 國立故宮博物院藏 平圖021445

康熙臺灣輿圖（第一摹本 ∕ 1930年臨摹版）

1699～1704年間（母本原圖）

以傳統山水技法呈現，內容呈現17、18世紀交會之際，臺灣西部從南到北之山川地形、行政兵備部署、道路、城鄉生活等，與其他現存清代臺灣圖圖卷相比，此圖（母本）不但年代最早，圖面上鮮明可見之人物景象，如行走在道路上的挑貨、駛牛車的人，或是追逐梅花鹿、兔群的狩獵人等，莫不忠實呈現當年臺灣這塊土地上的先民生活。

圖3 1930年 康熙臺灣輿圖 局部 縱69，橫525公分 臨摹版 紙本彩繪 母本係1699～1704（康熙38～43年）年間繪 國立臺灣博物館典藏 國家重要古物 AH001292

臺灣地圖

18世紀中葉

本圖是傳統手繪青綠山水畫地圖，描述範圍東以山為界，西臨海，北至花屽嶼，南至沙碼磯頭，是目前所知清代圖面訊息量最多的一幅長卷臺灣全島地圖。除以實景式符號繪註中央山脈以西自然及人文景觀以外，山之後或山之內無法繪出之住民聚落，則依序註寫在圖的上方空白處，足見雖不繪山後地景，但繪者對於臺灣的認識顯然已經涵蓋東西兩岸。

圖4 18世紀中葉 乾隆臺灣地圖 局部 縱46，橫667公分 清乾隆中期紙本彩繪 國立故宮博物院藏 平圖020795

圖5 〈乾隆臺灣地圖〉 局部

四川省四路關驛圖

14世紀末至15世紀間

本圖繪由成都往北驛路三，以及往南驛路一，如下：

1.壹路西北四川都司至威茂疊溪松潘等處西番界設關參拾陸座。

2.壹路西南四川都司至雅州碉門天全大渡河等處西番界設關貳拾陸座。

3.壹路西北四川都司至青州千戶所接陝西文縣界設關拾伍座。

4.壹路正北四川都司至保寧千戶所接陜西沔縣界設關玖座。

圖6 14世紀末至15世紀間 四川省四路關驛圖 局部 縱55，橫1085公分 明紙本彩繪 國立故宮博物院藏 平圖020801

南京至甘肅驛舖圖

14世紀末繪製

本圖卷首起自揚子江岸，注「東南」二字，卷尾止於沙州城，注「西北」二字。全圖描述明代前期從應天衛到陜西布政司所在地西安府，再由西安府向西北經蘭州渡黃河到陜西行都指揮使司所在地甘州，然後由甘州向西北至肅州衛，最後抵達沙州城的驛路—「陜甘路」。

圖7 14世紀末 南京至甘肅驛舖圖 局部 縱55，橫2432公分 明初紙本彩繪 國立故宮博物院藏 平圖020798

長江地理圖

約1659年以前

本圖繪長江中下游河段，方位上南下北，左東右西，內容主述軍事防務，除詳註兩岸府、縣等行政區，以及各防汛點之間里距之外，「談家洲」段陸地上滿布士兵、砲臺、火砲、馬匹，而江面上則舟船密佈，攔江纜、攔江簰橫亙南北，推測極可能是1659年以前，清軍為防患鄭成功聯軍謀犯內地，在長江沿岸的煙墩修葺、砲臺架設等防禦性工程。

圖8 約1659年以前 長江地理圖 局部 縱61.5，橫1425.5公分 清順治十六年以前絹本彩繪 國立故宮博物院藏 平圖020878

長江圖

18世紀上半

本圖是為不折不扣的長江航行圖，東自長江出海口繪起，逆流而上，表現江蘇、安徽、江西至湖北武昌、漢陽間長江段，內容涵及長江行船之各類交通資訊，除河道及兩岸地理要素之外，凡沙洲、暗礁、套（河流轉折彎曲之處）、灘（水邊的沙石地）、矶（水邊突出的岩石或石灘地）、夾（水流的兩岸或堤岸）、潢（積水池）等概一一繪入。

圖9 18世紀上半 長江圖 局部 縱24，橫587.5公分 紙本彩繪 國立故宮博物院藏 平圖020879

本文摘錄自《故宮文物月刊》458期5月號。