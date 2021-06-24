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【故宮文物月刊】說．古地圖特展

聯合新聞網 / 故宮文物月刊
約1659年以前 長江地理圖　局部　縱61.5，橫1425.5公分 清順治十六年以前絹本彩繪　國立故宮博物院藏　平圖020878
約1659年以前 長江地理圖　局部　縱61.5，橫1425.5公分 清順治十六年以前絹本彩繪　國立故宮博物院藏　平圖020878

文∣盧雪燕（任職於國立故宮博物院書畫文獻處）

圖∣國立故宮博物院、國立臺灣博物館提供

利用線條、符號，以及示意圖像等，將地表週遭資訊，濃縮描繪在載體之上，是為「地圖」，而「古地圖」，指的便是那一些產製年代，距今有一定時日的地圖了。不管過去，亦或現在，以圖像語言，表述物景，或者說是空間資訊的地圖本質，古今皆然，隨著時代推移，製圖技術逐步進化，致使地圖外觀，或是使用方式，產生極大變化，對於人手一機，隨時可獲得任何屬於地表資訊的現代人來說，那些古人繪製的，有著「圖畫」般外貌的「古地圖」，不但遙不可及，有時更難以理解，因此，以展出古地圖內容為故事腳本，仿古人說書，藉「說古」形式來介紹古地圖，從而闡明其特徵，並展現院藏之豐富多元，正是—「說．古地圖」的精義所在。

展覽分兩主題：一、雄視鉅海─臺灣圖；二、天涯不問─交通圖；前者藉由展示清初領臺以前之〈臺灣略圖〉（滿、漢文各一幅），以及借展自國立臺灣博物館典藏，列為國家重要級文物之一的〈康熙臺灣輿圖〉（B版，第一摹本），併〈乾隆臺灣地圖〉等，以時間序排列展示，勾勒出漢人入臺由遠而近的認識發展歷程。後者則同樣精選院藏與交通主題相關之〈南京至甘肅驛舖圖〉、〈四川省四路關驛圖〉二驛舖圖，以及清繪〈長江地理圖〉、〈長江圖〉二水道圖，訴說古代水陸、交通。

展件介紹

臺灣略圖

1666年左右

公元1662年，鄭成功打敗控制臺灣的荷屬東印度公司，開啟臺灣史上的明鄭時期。公元1666年，康熙帝派員從北京到福建詢問是否攻打臺灣，曾經督理明鄭五軍軍務的降將周全斌，力主應渡海一舉殲滅鄭氏家族，展出漢文〈臺灣略圖〉很可能就是當時周氏繪呈皇帝的一幅軍事攻略圖，而滿文〈臺灣略圖〉則是其譯本。

圖1　約1666年　臺灣略圖 縱123，橫127公分 康熙初紙本墨繪　國立故宮博物院藏　平圖021444
圖1　約1666年　臺灣略圖 縱123，橫127公分 康熙初紙本墨繪　國立故宮博物院藏　平圖021444

圖2　約1666年　臺灣略圖 縱123，橫127公分 康熙初紙本墨繪　國立故宮博物院藏　平圖021445
圖2　約1666年　臺灣略圖 縱123，橫127公分 康熙初紙本墨繪　國立故宮博物院藏　平圖021445

康熙臺灣輿圖（第一摹本 ∕ 1930年臨摹版）

1699～1704年間（母本原圖）

以傳統山水技法呈現，內容呈現17、18世紀交會之際，臺灣西部從南到北之山川地形、行政兵備部署、道路、城鄉生活等，與其他現存清代臺灣圖圖卷相比，此圖（母本）不但年代最早，圖面上鮮明可見之人物景象，如行走在道路上的挑貨、駛牛車的人，或是追逐梅花鹿、兔群的狩獵人等，莫不忠實呈現當年臺灣這塊土地上的先民生活。

圖3　1930年 康熙臺灣輿圖　局部　縱69，橫525公分 臨摹版 紙本彩繪 母本係1699～1704（康熙38～43年）年間繪　國立臺灣博物館典藏　國家重要古物　AH001292
圖3　1930年 康熙臺灣輿圖　局部　縱69，橫525公分 臨摹版 紙本彩繪 母本係1699～1704（康熙38～43年）年間繪　國立臺灣博物館典藏　國家重要古物　AH001292

臺灣地圖

18世紀中葉

本圖是傳統手繪青綠山水畫地圖，描述範圍東以山為界，西臨海，北至花屽嶼，南至沙碼磯頭，是目前所知清代圖面訊息量最多的一幅長卷臺灣全島地圖。除以實景式符號繪註中央山脈以西自然及人文景觀以外，山之後或山之內無法繪出之住民聚落，則依序註寫在圖的上方空白處，足見雖不繪山後地景，但繪者對於臺灣的認識顯然已經涵蓋東西兩岸。

圖4　18世紀中葉 乾隆臺灣地圖　局部　縱46，橫667公分 清乾隆中期紙本彩繪　國立故宮博物院藏　平圖020795
圖4　18世紀中葉 乾隆臺灣地圖　局部　縱46，橫667公分 清乾隆中期紙本彩繪　國立故宮博物院藏　平圖020795

圖5　〈乾隆臺灣地圖〉　局部
圖5　〈乾隆臺灣地圖〉　局部

四川省四路關驛圖

14世紀末至15世紀間

本圖繪由成都往北驛路三，以及往南驛路一，如下：

1.壹路西北四川都司至威茂疊溪松潘等處西番界設關參拾陸座。

2.壹路西南四川都司至雅州碉門天全大渡河等處西番界設關貳拾陸座。

3.壹路西北四川都司至青州千戶所接陝西文縣界設關拾伍座。

4.壹路正北四川都司至保寧千戶所接陜西沔縣界設關玖座。

圖6　14世紀末至15世紀間 四川省四路關驛圖　局部　縱55，橫1085公分 明紙本彩繪　國立故宮博物院藏　平圖020801
圖6　14世紀末至15世紀間 四川省四路關驛圖　局部　縱55，橫1085公分 明紙本彩繪　國立故宮博物院藏　平圖020801

南京至甘肅驛舖圖

14世紀末繪製

本圖卷首起自揚子江岸，注「東南」二字，卷尾止於沙州城，注「西北」二字。全圖描述明代前期從應天衛到陜西布政司所在地西安府，再由西安府向西北經蘭州渡黃河到陜西行都指揮使司所在地甘州，然後由甘州向西北至肅州衛，最後抵達沙州城的驛路—「陜甘路」。

圖7　14世紀末 南京至甘肅驛舖圖　局部　縱55，橫2432公分 明初紙本彩繪　國立故宮博物院藏　平圖020798
圖7　14世紀末 南京至甘肅驛舖圖　局部　縱55，橫2432公分 明初紙本彩繪　國立故宮博物院藏　平圖020798

長江地理圖

約1659年以前

本圖繪長江中下游河段，方位上南下北，左東右西，內容主述軍事防務，除詳註兩岸府、縣等行政區，以及各防汛點之間里距之外，「談家洲」段陸地上滿布士兵、砲臺、火砲、馬匹，而江面上則舟船密佈，攔江纜、攔江簰橫亙南北，推測極可能是1659年以前，清軍為防患鄭成功聯軍謀犯內地，在長江沿岸的煙墩修葺、砲臺架設等防禦性工程。

圖8　約1659年以前 長江地理圖　局部　縱61.5，橫1425.5公分 清順治十六年以前絹本彩繪　國立故宮博物院藏　平圖020878
圖8　約1659年以前 長江地理圖　局部　縱61.5，橫1425.5公分 清順治十六年以前絹本彩繪　國立故宮博物院藏　平圖020878

長江圖

18世紀上半

本圖是為不折不扣的長江航行圖，東自長江出海口繪起，逆流而上，表現江蘇、安徽、江西至湖北武昌、漢陽間長江段，內容涵及長江行船之各類交通資訊，除河道及兩岸地理要素之外，凡沙洲、暗礁、套（河流轉折彎曲之處）、灘（水邊的沙石地）、矶（水邊突出的岩石或石灘地）、夾（水流的兩岸或堤岸）、潢（積水池）等概一一繪入。

圖9　18世紀上半 長江圖　局部　縱24，橫587.5公分 紙本彩繪　國立故宮博物院藏　平圖020879
圖9　18世紀上半 長江圖　局部　縱24，橫587.5公分 紙本彩繪　國立故宮博物院藏　平圖020879

本文摘錄自《故宮文物月刊》458期5月號

因應疫情警戒升級，故宮南北院區自110年5月15日起全面閉園閉館，恢復開園開館日詳見故宮官網最新消息。

「說•古地圖」特展網站：連結


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