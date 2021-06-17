【名單之後】余怡儒／用畫筆揮灑人生的鐘錶商──野田正明

udn 閱讀頻道與陳澄波文化基金會合作，推出全新藝文閱讀專題「名單之後：臺府展畫家群像專欄」，推廣日治時期臺灣美術展覽會（簡稱臺府展）16屆以來入選畫家，將以專訪文章介紹近620餘位畫家與其畫作。 即日起，逾百篇藝術專文於 udn 閱讀頻道刊載，深入瞭解臺灣30年代藝術史，感受文藝共振。

文／余怡儒（國立暨南國際大學歷史碩士）

野田正明 入選臺展第1回、第4回

1908年4月，臺灣第一個研究西洋畫的美術團體「紫瀾會」成立，藉由臺北中學校美術教師石川欽一郎的有心推動，遂興起一股以畫會友的雅士文化，畫會團體也紛紛出現。1916年8月，隨著石川離臺，由他為首的美術團體漸漸消聲匿跡。

「自從石川老師離開臺灣之後，臺北已經沒有畫會活動好多年了，這次找了一些以前紫瀾會員的校友們參加，像是蜂谷彬、別府貫一郎、池田信一等等。我們去年底已經辦了第一回展，近期要徵收第二回的作品，想要試一試嗎？」吉澤極力鼓吹著，他想讓展覽會有一點不同風格的展品。 「好啊！能得到前輩的賞識，實在是受寵若驚呢！」 「別這麼說，我相當看好你！」

野田和吉澤不一樣，他們的畫風有很大的不同。吉澤是石川欽一郎的學生，石川離臺後，鹽月桃甫在1921年舉家遷臺，進入臺北第一中學校任教，[註1]野田便是在鹽月的指導下學習，[註2]年紀輕輕已嶄露才華。

1921年5月，赤土會第二回展覽會上，野田正明的畫作首次對外展出，這也是他的名字首次登上《臺灣日日新報》的版面。[註3]同年11月，野田與同為赤土會員的池田信一、倉員辰雄聯名舉辦畫展，被譽為是北部年輕西洋畫家中，戮力研究且受到未來矚目的三位畫家。[註4]

1923年初春，池田、吉澤、野田和古川義光等人，相約在臺北新公園內的ライオン（Lion）喫茶店聚會。作為臺北早期的洋食館，加上鄰近各官廳，常有許多總督府官員捧場，此店逐漸成為名流聚集之地。這裡不但販售以洋風為賣點的紅茶、咖啡，也販售洋酒及以法式料理為主的洋食。當時，要在此喝1杯飲料，可是要價不斐，[註5]但對於這些事業有成的雅士來說，追逐時尚風潮的態度可是比消費金額來得更為重要。

「池田，我們再來組個畫會、辦個展覽吧！」開啟話題的吉澤，就在臺北最大的新高堂書店任職，對於文藝活動十分熱衷。 「太好了，我要參加！我最近畫的幾幅作品，正好想找機會展出！」年紀最小的野田，興致勃勃的贊成。

1923年2月，「茜社（がランス）洋畫會」成立後不久，便在ライオン喫茶店舉行展覽會，會中野田展出《溫室のほとり》（溫室一隅）一作。隔年2月，茜社舉辦第三回展覽會，再次來臺的石川欽一郎不只到場參觀，更著文點評會員畫作，對該會中之作具有正面評價。[註6]

野田正明，《午後的街道》，1927，第1回臺灣美術展覽會。

野田正明，《綠屋的風景》，1930，第4回臺灣美術展覽會。

「野田，你入選臺灣美術展覽會了，真厲害！」吉澤揮舞著手中的報紙，跑進野田鐘錶行向他報訊。1927年10月，第1回臺灣美術展覽會評選結果公布，野田以《午後の街》（午後的街道）入選。 「不過，我也看到評論說，我的畫讓人感覺在舒適的氛圍中有努力的痕跡，如果有光的流動感更好。」[註7]野田單眼夾著放大鏡，正在修理一只懷錶，聞言抬頭與吉澤討論起報紙上的美術家評論。 「沒關係啦，我們再找時間一起畫畫、討論，繼續進步就好啊！」

1929年3月，在經營羅紗婦人服裝店的古川義光號召下，以古川畫室為主要據點而成立「二九年社」，會員多是愛好洋畫研究的商人，野田、吉澤都是重要成員。[註8]他們大多白天經營各自的商店，利用晚上閒暇之餘進行美術創作及研究，會員中不乏有多次入選臺展者。1930年，野田亦以〈綠屋的風景〉再次入選第4回臺展。

左圖：1935年臺灣博覽會紀念臺北市街圖；右圖：野田時計店實景照。 （資料來源：陳柔縉，〈野田時計店〉，《一個木匠和他的臺灣博覽會》，頁128-129。）

雖從中學開始接觸繪畫，甚至備受矚目，野田卻未專研繪畫一途。他在經營鐘錶店之外，選擇將繪畫當作畢生興趣，並多次與好友們創立畫會，藉由會員間的作品評析，交換創作理念與技法。從他參加的畫會，以及臺展初期入選的作家來觀察，可知臺灣初期專業畫家並不多，更多的是有著另一份穩定工作的業餘畫家。他們不因生活忙碌而失去作畫的動力與興趣，也因為他們經濟條件較好，方能持續組織美術團體、籌辦展覽活動。繪畫對於他們來說，並不是餬口的工具，而是雅士文化的潮流。