家家自有黃金屋：臺灣近代環境衛生運動

文︱王韶君（財團法人吳三連臺灣史料基金會助理研究員）

圖︱聯合報系資料

古早古早以前，臺灣人有隨地便溺的習慣。井出季和太在《臺灣治績志》（1937）中提到，1895年日軍初次進入臺北市街時，目下所及皆是糞水泥濘、人畜雜居，雖有公用廁所卻隨意排放糞便，環境衛生堪憂。日治之後，臺灣開始進入近代化的公共衛生時代，衛生習慣可說有了變化。不過，什麼是公共衛生？從軟體和硬體的概念來說，即衛生觀念和衛生設施。衛生觀念人人有，最「方便」的衛生設施當屬廁所吧！

廁所的重要，古蹟知道。

臺灣有一座國家級的古蹟廁所，位於國立臺灣博物館鐡道部園區，美稱「八角樓」，這座國家級廁所在1919年完工，堪稱「毛斷」（modern），且通風佳、採光良好的現代化廁所，當時鐵道部部長和職員們共用一廁，據說就是因為尚未有自動化衛生設施，所以，廁所建置在廳舍外，屎尿集中集滿後，再以人工方式清運。

臺灣「屎」話

臺灣早年是農業社會，在蹲式茅坑的年代，糞便又稱「水肥」，一直採取「人工」收集法。非自動化的茅坑式廁所，需要定期由清潔隊員專車清運水肥，水肥經過再製可變成「黃金」，用在農業施肥、灌溉。

戰後，臺灣有一段時間沿用日治時期由英國籍技師巴爾頓（William Kinninmond Burton，1856-1899）建設的上下水道設施。只是，日治時期建置的上下水道早已老舊，不敷使用，若未定期清運，容易滋生蚊蠅，若遇大雨，更是「便溺滿溢」。雖然，各家各戶建有水泥化糞池積存水肥，只是，化糞池的廢水排放和街道的水溝相連，任意排放，對環境衛生問題也是一大困擾。（〈服務欄 令人困擾的糞便問題〉，《聯合報》，1953年9月7日，5版；陳啟福，〈北市將建下水道 計劃中三個方案〉，《聯合報》， 1958年7月11日，3版；謝豈平，〈下水道．大問題〉，《聯合報》， 1963年4月27日，3版；何凡，〈北市之急務〉，《聯合報》，1967年7月3日，9版；孫以文，〈水肥 每月一挑〉，《聯合報》，1994年12月23日，34版）

修建廁所的報紙廣告，《聯合報》，1955年2月1日，4版

1950年代的臺灣，常有隨地傾倒糞便的情況。為改善水肥和衛生水道問題，政府推行改善環境衛生運動，要求各家戶應建置廁所、定期清除水肥。（〈推行改善環境衛生運動實施辦法（續）〉，《聯合報》，1952年4月28日，2版）比如當時的「臺北市水肥處委員會」便擬定臺北市民整建廁所計畫，著重取糞和化糞的功能。政府亦制定「建廁標準」，要求從民家到公共場所都需設置廁所和化糞池。（〈修建公共廁所 有待議會通過〉，《聯合報》，1956年12月12日，3版；〈改善環境衛生 省定建廁標準 北市特種營業廁所 限期改建為化糞池〉，《聯合報》，1959年5月23日，2版）

在民眾自建化糞池的過渡時期，從報紙廣告上可見國貨、舶來品，以及各類機型、功能和材質的化糞池。化糞池廣告，《聯合報》，1965年9月3日，10版 化糞器廣告，《聯合報》，1964年12月22日，8版 化糞器廣告，《聯合報》，1965年4月20日，5版 廁所化糞淨濾器防臭器廣告，《聯合報》，1967年6月18日，8版 圓型裝置式化糞槽廣告，《聯合報》，1963年8月4日，4版

不過，臺灣仍有水肥「產量」過剩的煩惱。為此，政府強力宣導民眾改建抽水馬桶和廁所，並廣設公廁。（〈北市各公廁將建化糞池 新公園內最先動工〉，《聯合報》，1961年6月11日，2版；何凡，〈廁所的新觀念（下）〉，《聯合報》， 1964年6月12日， 7版）

圖7 廁所衛生器材工程廣告，《聯合報》，1967年7月28日，10版

只是，在物資不充裕、仰賴舶來品的年代，馬桶可說是奢侈品。

環境衛生運動

每天都有「方便」的需要，只是，戰後初期，馬桶也是「管制物資」，當時多仰賴進口和美援。（〈公營機關申請結匯 昨准二十六件 行政機關結匯核准三筆〉，《聯合報》，1951年10月3日，6版。〈〈洋馬桶已辦結匯 下月初可以進口 運到後即公開出售〉，《聯合報》， 1952年9月16日，5版）

是的！就是美援！除了大家熟知的麵粉和牛奶，美援對臺灣的幫助還有馬桶、廁所和水肥車。也就是說，除了營養健康的食物，建化糞池、改善運輸水肥方式等環境衛生問題，也是美援的關心重點。（〈美衛生專家昨抵基考察〉，《聯合報》，1953年1月16日，4版；〈美援運用會核定 市農民住宅圖樣〉，《聯合報》，1959年7月23日，2版；整理環境衛生 四項主要工作〉，《聯合報》，1955年1月9日，3版）如同前面提到的國家級古蹟廁所，園區後方還有一座新式廁所，便是使用美援資助的輕鋼架建置而成，恰好見證臺灣從日治到戰後的廁所建材變化，也展現臺灣從有形的衛生設施到無形的衛生觀念之轉變。

圖8 衛生陶器廣告，《聯合報》，1957年2月17日，1版 衛生設備廣告，《聯合報》，1967年5月21日，1版 衛生設備廣告，《聯合報》，1966年7月9日，4版 成人小兒兩用馬桶蓋廣告，《聯合報》，1967年8月23日，10版 馬桶蓋保暖套，《聯合報》，1967年12月24日，4版

我們都知道4月7日是臺灣言論自由日，卻較少知道，這一天也是世界衛生日，聯合國世界衛生組織提出：「環境衛生是一種生活的方式」。1950年代的臺灣忙著教民眾清水肥、建廁所，同步也推行「改善環境衛生運動」。（〈齊思洪發表衛生節獻辭 健康環境產生健康人民〉，《聯合報》，1952年4月7日，1版；〈改善環境衛生工作 五六月份進度準則〉，《聯合報》， 1952年5月28日，2版）

以臺北市為例，1952年，時任臺北市長的吳三連便與衛生專家研擬「臺北市環境衛生改進綱要草案」，討論水肥和垃圾的清運方式等有關環境衛生的事項。（〈改進環境衛生 擬定具體辦法 市環境衛生委會昨研討〉，《聯合報》，1952年4月4日，2版）

1960年，「臺灣省環境衛生實驗所」（今「行政院環境保護署」）提出環境衛生十年計畫，使用美援改建廁所和化糞池、添購水肥車、興建公共廁所和排水系統等設施。其中提到的排水系統即衛生下水道系統，也就是我們現在常聽到的下水道建設。（〈改善全省環境衛生 實驗所提十年計劃 省衛生處正慎重審核中 俟經費技術解決即實施〉，《聯合報》，1960年12月2日，3版；〈迪化街處理區列為首期工程 包括六個區下水道系統 將以四年時間完成〉，《聯合報》，1964年11月10，2版）

建設衛生下水道推進環境衛生意識，也改善化糞池的使用習慣。雖然，到了1970年代，仍有水肥問題。不過，像是1970年代的房屋銷售廣告，即推出「完善構築排水系統和化糞池」，成為售屋亮點，從環境衛生意識來說，又進了一大步。再以臺北市為例，進入1980年代，對於新式建物的下水道設施、化糞池設備等，亦有更明確的法定標準。（何振奮，〈臺北市首任參議會議長 周延壽今昔談〉，《聯合報》， 1966年10月25日，11版；〈國泰民生一 週二開始發售 每戶三房二廳〉，《經濟日報》，1972年3月24日， 8版；曾怡憲，〈花錢興建衛生下水道 無論如何是值得的〉，《聯合報》，1973年3月18日， 7版；〈環保局正商請工務局 新建物化糞池併入檢查〉，《聯合報》，1984年3月2日，6版）

除臭、淨化和美化也成為環境衛生的一部分。酵素脫臭劑廣告，《聯合報》，1961年3月6日，4版 廁所防臭器廣告，《聯合報》，1961年4月28日，1版

回味「屎」話

如廁後，你用什麼清潔屁屁？

臺灣在推行建置廁所的時期，曾有不少趣事。比如，因馬桶太過潔白，一度傳出有民眾不敢坐在馬桶上的趣聞。又像是，如廁後，有人用報紙或石頭清潔屁屁，便直接把報紙和石頭往馬桶丟，造成堵塞問題，為此，像是臺北市政府就制定公廁管理辦法，要求民眾使用公廁需付買衛生紙。（立礎，〈十面與市面〉，《聯合報》，1955年5月27日，6版；（何凡，〈賀新公寓落成（下）〉，《聯合報》（1964年12月2日，7版；〈水肥會決打掃 全市不潔公廁〉，《聯合報》，1967年7月11日，4版；〈公廁管理 市府擬定辦法〉，《聯合報》，1970年4月26日，6版）

當代，馬桶幾乎是臺灣家庭必備的衛生設備。耳際浮現一首為馬桶而作的同名歌曲：「每一個馬桶都是英雄 只要一個按鈕 他會沖去你所有煩憂」。今天，你沖去煩憂了嗎！？

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