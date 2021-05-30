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【瓶說書】#22 楊双子首部散文創作《我家住在張日興隔壁》

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）

播出日期：2021年1月7日

推薦好書：《我家住在張日興隔壁》

(內含影片)

文/寶瓶文化

書名：《我家住在張日興隔壁》作者：楊双子 出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年12月25日
書名：《我家住在張日興隔壁》
作者：楊双子
出版社：寶瓶文化
出版時間：2020年12月25日

童年是廢墟裡的一場混戰。

在阿嬤親手蓋起的水泥厝裡，我們是彼此又愛又恨的戰犯。


▍楊双子首部散文創作 ▍

收錄第四屆台中文學獎．散文類首獎〈我家住在張日興隔壁〉


家，是保留生命刻痕最多的所在。

一個破碎離散的亂世家族，人人有戲分。


阿嬤是不諳設計的泥水匠，家有兩個客廳、兩道大門、兩間廁所、兩座樓梯，沒有一個房間蓋成矩形。爸是離家出走、風一般的男子，媽早早從養育第一線退場，偶有姑丈扮虎爸，再有長年蝸居的贅婿阿公，和那時不時出言恐嚇的瘋狂表叔──

楊双子的童年是廢墟裡的一場混戰，那裡蛆蟲爬壁，監護人恆常缺席；時有債主上門，珍貴的熱湯泡麵也得充當武器。記憶裡的頹敗老屋，說來全是讓人哭笑不得的荒謬家族故事。但雙胞胎最好了，一本書兩人看，飢餓藤條一起挨，電動關卡一起破。爸媽都在家，到爸媽都不在家，永恆是彼此的依靠。

但家是什麼？永恆是什麼？直到妹妹離世，我們變成我，日子如同宇宙失衡，才知生命裡的迷宮彎彎繞繞，唯消逝逾恆……

楊双子首部散文創作，以幽默詼諧的文字回頭探視自身生命的起源，述說對已故妹妹最真摯動人的愛與思念。

本集完整版影片：

本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

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