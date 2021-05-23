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【瓶說書】#21 《洗車人家》之作者QA問答大公開！

聯合新聞網 / 寶瓶文化
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）

主講人：姜泰宇（《洗車人家》作者）

播出日期：2020年12月17日

推薦好書：《洗車人家》

(內含影片)

文／寶瓶文化


書名：《洗車人家》作者：姜泰宇（敷米漿） 出版社：寶瓶文化 出版時間：2020年12月4日
書名：《洗車人家》
作者：姜泰宇（敷米漿）
出版社：寶瓶文化
出版時間：2020年12月4日

我不是從洗車工出身，寫文字變成作家。

我是從作家變成洗車工，

慢慢趴低，變成蹲著的那群人。


「我也是那個蹲著的人。或者說，誰也沒有在這個世界站著過。」


▍給我最後一次機會，

▍我希望你們能夠看見那些人、這些事──

▍底層的聲音，以及一切值得被看見。


他是暢銷作家敷米漿，大學未畢業即靠處女作買房置產的文藝青年，卻因罕見眼疾卸下作家身分，拿起高壓水槍、風槍、拋光機，走進洗車場。當知識分子成為藍領一分子，現實的無奈為他開了天眼，從此與底層勞動者為伍，看見他們背後說不完的故事：


有著流浪狗眼神的更生人「一號仔」，期盼在洗車場過上新的人生，卻終究走回了老路；對外自稱老闆的膨風老張，每次五百五百地預支，再拿去請人吃飯；技術好到沒話說的師仔，一言不合就找人PK；一起長大、一同創業的拜把兄弟，終究分道揚鑣……

❶ 用30秒簡介《洗車人家》這本書

❷ 從作家轉換跑到成為洗車工，心境的轉變？

❸ 這一路上感謝的人

❹ 想藉由這本書告訴讀者的話

❺ 快問快答

❻ 幕後花絮

本集完整版影片：

本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。

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