【森大青鳥】《與天使摔跤》選文兩種旅行方法──是印證？還是挖掘？

追尋愛迪生

創業時期：紐瓦克之2

兩種旅行方法──是印證？還是挖掘？

我的旅行大多起於某種追尋，不是旅遊指南可以幫上忙，往往需要一些閱讀、一些運氣和一些折騰才能抵達，因此，旅程總是充滿「不確定感」，追尋愛迪生尤是，常讓同行者寢食難安，雖然不確定感令旅程更有戲劇性。

我的不確定感來自「追尋」本質的不可測性，尤其是消逝的追尋，就像考古，你永遠不知道會挖掘出什麼。

然而同行者心中卻有許多迫切的期待，舉凡傳記記錄的種種，但愛迪生的童少往事、電報員時期和創業之初，還能尋見嗎？也非不可能，但不容易；可是旅人心中卻沒有一定要看的東西，若有，也是一種好奇心，譬如愛迪生喜歡吃什麼、有無宗教信仰、為何沒有識見特斯拉之才、為何失去所有創新事業……又或者，我的另一種好奇，作為偉大發明家的伴侶和家人之感受？我想探詢許許多多的「為什麼」，偏偏傳記中值得閱讀的，通常都是點到為止或遺漏，猶如《賈伯斯傳》（Steve Jobs）必須等到身後《成為賈伯斯》（Becoming Steve Jobs）的出版，才能呈現真實，畢竟付出真實就像付出愛情一樣危險，放棄過多的自我，結局可能痛不欲生。

旅人顯然與同行者的旅行方法不同：一個想「印證」愛迪生的偉大功業；另一個卻想「挖掘」愛迪生的人性與生活，找到有意義的詮釋，因為旅人不時想起美國作家亨利．米勒的名言：「旅人的目的地從來就不是地方，而是一種看待事情的新方式。」（One’s destination is never a place, but a new way of seeing things），這個觀點改變了我的旅行方法，改變了我和世界的關係。

紐瓦克，距紐約不到一小時車程，是愛迪生立業成家之地，但在我負笈期間竟未覺察，直至爬梳資料才得知愛迪生與這座城市關係匪淺。

再度回到紐瓦克，我懷著多年前在那兒求學打工的心情，仍然戰戰兢兢──送披薩外賣被人包抄索錢的情景彷彿昨日。如今，我該用什麼眼光重新審視這個犯罪城市？又如何用愛迪生的故事與這座城市重建新關係？

紐瓦克有兩所州立大學，一是聲譽頗佳的若歌大學（Rutgers）紐瓦克分校；另一是我的母校紐澤西理工學院，成立於一八八一年，大約是愛迪生研發電力系統期間，我在此耗費了兩年青春，拿了一張這輩子從未派上用場的工業工程碩士文憑，我不是讀書的料，但留學生活相當充實，那是一九八五至八七年間，此後未再重返，因為紐瓦克給我的印象，是一座治安不佳的危城，也是一座「吝嗇之城」──不是不給小費，就是少得像給乞丐，我仍記得送外賣時薪僅二．五美元，沒小費就要倒貼油錢了。

赴美第一年，我與人合租在市郊三十分鐘車程的小鎮卡尼（Kearny），途中會穿過一個沒落小鎮哈里森（Harrison）──一八八二年愛迪生在此設立燈泡工廠，初四年慘賠，然隨著電力普及、燈泡需求大增，製作成本從每盞二．一元降到○．二元，遂轉虧為盈，讓愛迪生得以還掉一部分研發電力系統積欠的債務。

經過再三比對圖資，燈泡工廠現址是一座名為Harrison Plaza的大賣場。工廠在一九三○年代曾由電子設備生產商RCA（美國無線電公司）接手，改為真空管工廠，盛極一時，在我赴美那一年，RCA卻瀕臨破產，不得不併入GE（奇異）。

成立於一九一九年的RCA，作為收音機真空管和電視機映像管先驅，曾在全球四十五國建廠（包括台灣，一九五九年），有五萬五千名員工，產品銷往一百多國，就這樣出局了，情何以堪呀。今日大家熟知的NBC（國家廣播公司）電視網還是它在一九二六年成立的，為了避免壟斷起訴，一九四五年又分出ABC（美國廣播公司）電視網。

之1──啟發科學進程的「愛迪生效應」

談及廣播電視，不能不歸功於真空管的誕生，更不能不追溯到白熾燈泡之耐久性研究：一八八二年某日，愛迪生發現燈絲中的碳素會沉澱在燈泡內壁，影響燈泡壽命，懷疑是「帶有電荷的碳在真空中飛行」所造成，為此，他再裝入一根銅絲（第三極，未連接燈絲），希望阻止燈泡變黑，惜未能改善，卻從實驗中發現有微弱電流通過銅絲。欠缺學理基礎的愛迪生無法解釋這個現象（乙太感力），不清楚如何起作用的，也未能找到實際用途，但「直覺」告訴他很重要，便為這個新發現「碳絲通電後，會有電子從碳絲裡發射出去，被陽極電極收集而形成電流」申請了專利（一八八四年），可惜沒有繼續鑽研，以致在二十世紀的電子學發展中失去角色。

直至一九○一年瑞查森提出「瑞查森定律」，才知是電子的激發態引起箔片漂浮（電磁現象）；此發現促成物理學家弗萊明（提出電磁學「右手法則」）在一九○四年發明二極管；三年後，弗萊斯特在兩極之間放入柵極，又發明出能放大微弱電流的三極管，開啟了無線電通訊、廣播和電視的新紀元，乃至日後的電晶體、積體電路、超大型積體電路的誕生。這一連串的進程之始，便是上述愛迪生不經意發現的電磁現象──愛迪生效應（Edison Effect）。

如今，站在遺址上，沒有任何有意義的視覺符號，只能追憶，追憶「愛迪生效應」對世界的影響，追憶留學生活對我人生的影響。

以上摘選自時報出版之《與天使摔跤：尋找愛迪生，重新定義自己》。

邱一新╳沈方正 旅人啊，如何在地圖上找到自己的定位？

《與天使摔跤》新書對談

📖 時間：3／27（六）19:00~21:00

📖 地點：森大青鳥（台北市信義路三段59號2樓）

📖 主講人：邱一新 本書作者、旅行家

📖 與談人：沈方正 老爺酒店集團執行長

📖 報名網址：立即報名

這是一場不停尋找「為什麼」的旅行， 一場與「為什麼」搏鬥的奧德賽之旅。 這種推理小說式的智力旅行，具有化腐朽為神奇的魔力。 ──邱一新

作家簡介

邱一新是資深媒體人、企業主管、作家，更是一名旅行家，無獨有偶，沈方正也身兼旅遊業者、集團執行長、作家等多重身分。兩人面對忙碌的工作與生活，總是能夠自由自在地切換無數的身分，並且在不同身分中，用不同的眼睛觀看世界，看見不一樣的風景。

本場對談活動，特別邀請到兩位老友相聚，談談「旅行」對於彼此的意義，也分享這一路走來，身分不停切換的過程中，如何藉由旅行與閱讀「重新定義自己」，讓自己成為一種「意義的容器」，在無時無刻都變動著的生命地圖上，找到每一個當下自己的「定位」。

注意事項：

＃請上網報名，座位有限，並不保證有座位。當天依報到順序進場（18:30開放入場）。

＃主辦單位擁有調整活動辦法與內容的權利。

【特別說明】

1.因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）防疫，本活動採實名制，敬請報名者確實填寫姓名、聯絡電話與e-mail。

2.活動當天請配合全程配戴口罩，也請自主健康管理，若體溫超過攝37.5度，請勿入場。

主辦：時報文化出版公司

合辦：青鳥書店