【森大青鳥】《與天使摔跤》選文兩種旅行方法──是印證？還是挖掘？

追尋愛迪生

創業時期:紐瓦克之2

兩種旅行方法──是印證?還是挖掘?

我的旅行大多起於某種追尋,不是旅遊指南可以幫上忙,往往需要一些閱讀、一些運氣和一些折騰才能抵達,因此,旅程總是充滿「不確定感」,追尋愛迪生尤是,常讓同行者寢食難安,雖然不確定感令旅程更有戲劇性。

我的不確定感來自「追尋」本質的不可測性,尤其是消逝的追尋,就像考古,你永遠不知道會挖掘出什麼。

然而同行者心中卻有許多迫切的期待,舉凡傳記記錄的種種,但愛迪生的童少往事、電報員時期和創業之初,還能尋見嗎?也非不可能,但不容易;可是旅人心中卻沒有一定要看的東西,若有,也是一種好奇心,譬如愛迪生喜歡吃什麼、有無宗教信仰、為何沒有識見特斯拉之才、為何失去所有創新事業……又或者,我的另一種好奇,作為偉大發明家的伴侶和家人之感受?我想探詢許許多多的「為什麼」,偏偏傳記中值得閱讀的,通常都是點到為止或遺漏,猶如《賈伯斯傳》(Steve Jobs)必須等到身後《成為賈伯斯》(Becoming Steve Jobs)的出版,才能呈現真實,畢竟付出真實就像付出愛情一樣危險,放棄過多的自我,結局可能痛不欲生。

旅人顯然與同行者的旅行方法不同:一個想「印證」愛迪生的偉大功業;另一個卻想「挖掘」愛迪生的人性與生活,找到有意義的詮釋,因為旅人不時想起美國作家亨利.米勒的名言:「旅人的目的地從來就不是地方,而是一種看待事情的新方式。」(One’s destination is never a place, but a new way of seeing things),這個觀點改變了我的旅行方法,改變了我和世界的關係。

紐瓦克,距紐約不到一小時車程,是愛迪生立業成家之地,但在我負笈期間竟未覺察,直至爬梳資料才得知愛迪生與這座城市關係匪淺。

再度回到紐瓦克,我懷著多年前在那兒求學打工的心情,仍然戰戰兢兢──送披薩外賣被人包抄索錢的情景彷彿昨日。如今,我該用什麼眼光重新審視這個犯罪城市?又如何用愛迪生的故事與這座城市重建新關係?

紐瓦克有兩所州立大學,一是聲譽頗佳的若歌大學(Rutgers)紐瓦克分校;另一是我的母校紐澤西理工學院,成立於一八八一年,大約是愛迪生研發電力系統期間,我在此耗費了兩年青春,拿了一張這輩子從未派上用場的工業工程碩士文憑,我不是讀書的料,但留學生活相當充實,那是一九八五至八七年間,此後未再重返,因為紐瓦克給我的印象,是一座治安不佳的危城,也是一座「吝嗇之城」──不是不給小費,就是少得像給乞丐,我仍記得送外賣時薪僅二.五美元,沒小費就要倒貼油錢了。

赴美第一年,我與人合租在市郊三十分鐘車程的小鎮卡尼(Kearny),途中會穿過一個沒落小鎮哈里森(Harrison)──一八八二年愛迪生在此設立燈泡工廠,初四年慘賠,然隨著電力普及、燈泡需求大增,製作成本從每盞二.一元降到○.二元,遂轉虧為盈,讓愛迪生得以還掉一部分研發電力系統積欠的債務。

經過再三比對圖資,燈泡工廠現址是一座名為Harrison Plaza的大賣場。工廠在一九三○年代曾由電子設備生產商RCA(美國無線電公司)接手,改為真空管工廠,盛極一時,在我赴美那一年,RCA卻瀕臨破產,不得不併入GE(奇異)。

成立於一九一九年的RCA,作為收音機真空管和電視機映像管先驅,曾在全球四十五國建廠(包括台灣,一九五九年),有五萬五千名員工,產品銷往一百多國,就這樣出局了,情何以堪呀。今日大家熟知的NBC(國家廣播公司)電視網還是它在一九二六年成立的,為了避免壟斷起訴,一九四五年又分出ABC(美國廣播公司)電視網。

之1──啟發科學進程的「愛迪生效應」

談及廣播電視,不能不歸功於真空管的誕生,更不能不追溯到白熾燈泡之耐久性研究:一八八二年某日,愛迪生發現燈絲中的碳素會沉澱在燈泡內壁,影響燈泡壽命,懷疑是「帶有電荷的碳在真空中飛行」所造成,為此,他再裝入一根銅絲(第三極,未連接燈絲),希望阻止燈泡變黑,惜未能改善,卻從實驗中發現有微弱電流通過銅絲。欠缺學理基礎的愛迪生無法解釋這個現象(乙太感力),不清楚如何起作用的,也未能找到實際用途,但「直覺」告訴他很重要,便為這個新發現「碳絲通電後,會有電子從碳絲裡發射出去,被陽極電極收集而形成電流」申請了專利(一八八四年),可惜沒有繼續鑽研,以致在二十世紀的電子學發展中失去角色。

直至一九○一年瑞查森提出「瑞查森定律」,才知是電子的激發態引起箔片漂浮(電磁現象);此發現促成物理學家弗萊明(提出電磁學「右手法則」)在一九○四年發明二極管;三年後,弗萊斯特在兩極之間放入柵極,又發明出能放大微弱電流的三極管,開啟了無線電通訊、廣播和電視的新紀元,乃至日後的電晶體、積體電路、超大型積體電路的誕生。這一連串的進程之始,便是上述愛迪生不經意發現的電磁現象──愛迪生效應(Edison Effect)。

如今,站在遺址上,沒有任何有意義的視覺符號,只能追憶,追憶「愛迪生效應」對世界的影響,追憶留學生活對我人生的影響。

