聽！卡片在唱歌：〈聲衍－小世界有聲立體卡片〉

書名：《書上設計展2020》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日

有生命的地方就有歌聲

〈聲衍〉參考六種大自然環境地景特色，設計一系列有聲立體卡片，使用按鈕式音樂機芯，將卡片展開、壓下開關，即可觀賞微型的世界風景、尋找環境中生長的生物並聆聽悅耳的大自然樂曲；全世界都在唱歌，但我們逐漸遺忘了這些聲音。就像一個交響樂團，樂器一個接著一個從樂團中抽離出來，直到最後發出的聲音，然後一切闃然無聲。

「聲衍」為「生衍」延伸而來，「衍」有繁衍、延續之意，「生衍」為延續生命、生生不息；以「聲衍」為名，延續生命的聲音，期許美妙的歌聲充滿世界的角落。

城鄉卡片情境圖（圖／尼普利 提供）

聽！自然的聲音

以視覺為主，聽覺為輔的生態環境有聲立體卡片。

人類的五感中，視覺的記憶力佔 80%，位居第一，其次則是聽覺，兩者結合可以達到 90% 以上的記憶力。透過視覺配合聽覺的設計，使大眾能夠記得環境的美麗，保存記錄下自然環境與生物們的動人姿態與聲音。

谷地、森林、海洋及各外盒（圖／尼普利 提供）

●編輯觀點

大自然充滿各種美妙的聲音，你聽到了嗎？心中帶著滿滿的思緒，無形中就失去對環境感知的能力；但靜下心，周遭此起彼落、美好的聲音也就跟著跳躍起來。〈聲衍〉收納自然的地貌與聲音，打造擾攘的塵世一塊無憂的淨土。卡片不只是卡片，無奇不有的形貌，承載著如何將心意遞送出去的使命；而感覺離城市遙遠的大自然，難免讓人想望卻不可及；當你需要一些空白時，打開通往自然的任意門，啟動暫離模式，任心緒自由飛翔一番。

聲衍YouTube影片：

獲獎紀錄

2019 — 金點新秀設計獎 包裝設計類│新秀設計獎

2019 — Red Dot 出版刊物類│Winner

2019 — ADOBE DESIGN ACHIEVEMENT AWARDS（插畫、包裝、產品設計）│TOP TALENT ILLUSTRATION

設計團隊

中國科技大學 視覺傳達設計系

Advisor｜李政達、陳建勳、張盛權

Designer｜王綺、黃郁琇、李維、張雅筑、黃暄毓

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】