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【青鳥居所】坐落時代的遺址，用圖像開啟歷史的觀景窗──《手繪台灣關鍵字》活動側記

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
陳俊宏（左）邱顯洵（右）。（圖／青鳥居所　提供）
陳俊宏（左）邱顯洵（右）。（圖／青鳥居所　提供）

青鳥的呢喃

圖像是生活中隨處可見的必需品，資訊發達的現代裡，人們對於吸收新知接賴以圖像表達搭配文字，紀實漫畫職人透過漫畫，將點狀點狀的史事串連，宛若將一把鑰匙交給讀者，將歷史蘊藏在在圖像中。在臺北鄉藝埕的青鳥居所系列講座中，邀請國家人權博物館館長陳俊宏與《手繪台灣關鍵字：畫說1940-2020(中英文雙語）》的作者邱顯洵先生進行對談，探討時代與歷史與人權教育的轉變。

圖像是生活中隨處可見的必需品，資訊發達的現代裡，人們對於吸收新知接賴以圖像表達搭配文字，紀實漫畫職人透過漫畫，將點狀點狀的史事串連，宛若將一把鑰匙交給讀者，將歷史蘊藏在在圖像中。在臺北鄉藝埕的青鳥居所系列講座中，邀請國家人權博物館館長陳俊宏與《手繪台灣關鍵字：畫說1940-2020(中英文雙語）》的作者邱顯洵先生進行對談，探討時代與歷史與人權教育的轉變。

「無知者是最不自由的，因為他要面對 的是 一個完全黑暗的世界。」

- Georg Wilhelm Friedrich Hegel (格奧爾格·威廉·弗里德里希·黑格爾 )

史明老師是台灣獨立運動最重要的領袖人物之一，兒時因父親參與了由林獻堂、蔣渭水等人主導的「台灣文化協會」，自幼視其為心底的英雄，大學時期赴日留學期間，他參與了祕密讀書會，鑽研昔日被視為非法的共產主義，耽迷於《共產黨宣言》《資本論》等書籍，通過此一「必經的隧道」，產生行動的慾望。大學畢業後，史明前往中國抗日，欲排除在台的日本帝國主義，於中國從事地下工作期間，見屠殺四起，與馬克思主張的人道理念相悖，且行動飽受監控，在一股「寧死於台灣，也不願死於中國」的意念催逼下，遂於1949年冒險佯裝賣茶葉的商人，自北京返台。當時台灣社會仍猶存1947年得二二八事件緊氛圍，見執政黨政權腐敗，史明毅然於草山一帶成立「台灣獨立革命武裝隊」，預謀行刺蔣介石，後因藏槍械而展開島內大逃亡。1952年偷渡至日本後，一邊經營麵館，一邊從事台獨地下工作，並於1962年完成日文版《台灣人四百年史》，及至1993年才回到台灣，繼續推動台灣獨立運動。

《手繪台灣關鍵字：畫說1940-2020(中英文雙語）》（圖／青鳥居所　提供）
《手繪台灣關鍵字：畫說1940-2020(中英文雙語）》（圖／青鳥居所　提供）

留學法國的邱顯洵在無意間讀到長期被列為禁書的《台灣人四百年史》，有別於常見的三國演義、三國志等，是以經濟學者的角度來詮釋史料，與使他思想深受震撼。加上在巴黎街頭見到奧諾雷．杜米埃（Honoré Daumier）諷刺畫海報的影響，矢志畫出屬於台灣本土的政治漫畫作品。日後因緣結識史明老師，獲得充分的信任與授權，經過多年的發想與繪寫，於2017年完成《手繪台灣人四百年史》，收錄310幅橫跨台灣歷史四百年的全彩諷刺畫作品，運用圖像闡述從十六世紀的大航海時代，一路到二十世紀國民政府來台，針砭歷史人物，解剖主流意識，顛覆各時期殖民政權的史觀。

史明：「人們對於自己生處的世界默然不知，創作者在創作的道路上永遠面對，作者要如何賦予作品應有的價值，回歸創作的原點，在下筆之前，我們會反思：我是誰？」

去年，2019年9月，高齡104歲的史明老師溘然離世，邱顯洵將傷感化為動力，持續以漫畫形式，記錄下臺灣的歷史，以圖像延續史明老師《台灣人四百年史》的史觀及精神之外，2020年9月出版的《手繪台灣關鍵字：畫說1940-2020(中英文雙語）》更紀錄時代的焠鍊後歷史紋理，我們透過時間軸線的疏理，反思每一個史事背後蘊藏的意義，這本書讓我們有機會可以去發現，每一個事件與決定，是否都對未來帶來巨大的影響，不清楚自己安身立命土地空間和時間的台灣人，就是世所罕見的集體受害者，只有台灣人開始認識自身的歷史，才能成為一個人，也才能成為真正的台灣人。

國家人權博物館館長陳俊宏。（圖／青鳥居所　提供）
國家人權博物館館長陳俊宏。（圖／青鳥居所　提供）

國家人權博物館館長陳俊宏表示：在台灣，轉型正義是做得較為緩慢的，邱顯洵的這本書，所涵蓋的資訊量相當廣，許多人對於歷史是有斷裂感的，書籍運用漫畫的方式，將人權議題、國家感放入。藝術是一種邀請，讓各種不同的藝術形式，讓人們能夠相互聆聽、理解，在這其中就能找到哲理的共識。

《手繪台灣關鍵字：畫說1940-2020》內頁。（圖／青鳥居所　提供）
《手繪台灣關鍵字：畫說1940-2020》內頁。（圖／青鳥居所　提供）

透過歷史的觀景窗，《手繪台灣關鍵字：畫說1940-2020》將歷史濃縮，構成一本猶如漫畫式帶有黑色幽默的作品，期望閱讀者在洞悉歷史之際，更願意花時間去閱讀台灣這塊土地背後的故事。​

《手繪台灣關鍵字：畫說1940-2020》內頁。（圖／青鳥居所　提供）
《手繪台灣關鍵字：畫說1940-2020》內頁。（圖／青鳥居所　提供）

本書停在2020年中，記錄下這個不確定的年代，美國大選、新冠肺炎、李登輝 逝世等，台灣身為一個小國家，在龐大的國家體系中夾縫生存，藉著紀實漫畫，梳理從1940到現今的史事，人們需要從過往得角度來判斷現今的狀況，讀懂歷史，是為了再做出決定時獲得更宏觀的看法。

前來聽講座的民眾，塞滿整間鄉藝埕二樓。（圖／青鳥居所　提供）
前來聽講座的民眾，塞滿整間鄉藝埕二樓。（圖／青鳥居所　提供）


台灣人 手繪 史明 青鳥居所 閱讀專題

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