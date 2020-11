林祖嬤架厲害：〈把你的阿嬤送給我好不好〉展現古味技藝的文化繪本

有阿嬤沒問題──

早期生活不易,阿嬤卻為了家庭練就一身絕活,在眼中阿嬤是家庭背後的超級英雄,因此〈把你的阿嬤送給我好不好〉透過阿嬤這個角色帶出臺灣早期傳承至今的生活智慧及文化脈絡,用「文化繪本」的形式記錄,並運用手縫的裝幀形式及版印印刷呈現時間感,同時結合阿嬤用一塊布包裹物品的生活智慧製作包裝。繪本分為三本,從「料理」、「技藝」與「信仰」三大面向,記錄阿嬤的情感、手藝與生活,透過繪本中不同觸感的呈現方式,給予讀者身歷其境的閱讀感受。

阿嬤對於信仰的虔誠傳遞到窗外、庇佑著家。(圖/尼普利 提供)

「包」裹生活智慧──

書名:《書上設計展2020》 作者:尼普利編輯室企劃 出版社:尼普利出版 出版時間:2020年10月31日

就老一輩而言,只要有一塊布就能像百寶袋一樣收納許多事物。〈把你的阿嬤送給我好不好〉的包裝,採用早期「布包」形式,結合滑蓋式木盒。繪本利用「手縫」與「版印」,試圖呈現出古早手作質感;內頁以複合性媒材與大量手作元素融入插畫,表現故事情境;同時並選用與實際物品相近的材質呈現。

●編輯觀點

書認真讀可以,經驗這種東西,沒經過還真的不知道呢。靠自身摸索而累積滿滿生活智慧的阿嬤,書未必念得多,卻可以像谷哥一樣,隨時解決你的疑難雜症,於是乎家家都有個厲害的阿嬤。

但這些各家私藏的十八般武藝,如何能被流傳下來?〈把你的阿嬤送給我好不好〉集結了各方阿嬤的智慧精華,讓這些看似平凡卻不平凡的生活智慧,不會隨著人而存在或消失。別小看這些傳統的智慧,很多可是保護你平安長大的良方呢!說說,你的阿嬤呢?

開箱阿嬤的三本武功秘笈。(圖/尼普利 提供)

獲獎紀錄

2019 — Red Dot Winner: Brand&Communication Design │ Best of the Best

2019 — 臺灣國際學生創意設計大賽:視覺設計類│亞洲設計連特別獎

設計團隊

中國科技大學 視覺傳達設計系

Advisor|張盛權、王建堯、陳建勳

Designer|劉育如、劉芸瑄、張譽瀚、吳志豪

