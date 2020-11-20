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林祖嬤架厲害：〈把你的阿嬤送給我好不好〉展現古味技藝的文化繪本

聯合新聞網 / 尼普利編輯室
以滑蓋式木盒結合布包，傳承了阿嬤的智慧。（圖／尼普利　提供）
以滑蓋式木盒結合布包，傳承了阿嬤的智慧。（圖／尼普利　提供）

阿嬤沒問題──

早期生活不易，阿嬤卻為了家庭練就一身絕活，在眼中阿嬤是家庭背後的超級英雄，因此〈把你的阿嬤送給我好不好〉透過阿嬤這個角色帶出臺灣早期傳承至今的生活智慧及文化脈絡，用「文化繪本」的形式記錄，並運用手縫的裝幀形式及版印印刷呈現時間感，同時結合阿嬤用一塊布包裹物品的生活智慧製作包裝。繪本分為三本，從「料理」、「技藝」與「信仰」三大面向，記錄阿嬤的情感、手藝與生活，透過繪本中不同觸感的呈現方式，給予讀者身歷其境的閱讀感受。

阿嬤對於信仰的虔誠傳遞到窗外、庇佑著家。（圖／尼普利　提供）
阿嬤對於信仰的虔誠傳遞到窗外、庇佑著家。（圖／尼普利　提供）

「包」裹生活智慧──

書名：《書上設計展2020》 作者：尼普利編輯室企劃 出版社：尼普利出版 出版時間：2020年10月31日
書名：《書上設計展2020》
作者：尼普利編輯室企劃
出版社：尼普利出版
出版時間：2020年10月31日

就老一輩而言，只要有一塊布就能像百寶袋一樣收納許多事物。〈把你的阿嬤送給我好不好〉的包裝，採用早期「布包」形式，結合滑蓋式木盒。繪本利用「手縫」與「版印」，試圖呈現出古早手作質感；內頁以複合性媒材與大量手作元素融入插畫，表現故事情境；同時並選用與實際物品相近的材質呈現。

●編輯觀點

書認真讀可以，經驗這種東西，沒經過還真的不知道呢。靠自身摸索而累積滿滿生活智慧的阿嬤，書未必念得多，卻可以像谷哥一樣，隨時解決你的疑難雜症，於是乎家家都有個厲害的阿嬤。

但這些各家私藏的十八般武藝，如何能被流傳下來？〈把你的阿嬤送給我好不好〉集結了各方阿嬤的智慧精華，讓這些看似平凡卻不平凡的生活智慧，不會隨著人而存在或消失。別小看這些傳統的智慧，很多可是保護你平安長大的良方呢！說說，你的阿嬤呢？

開箱阿嬤的三本武功秘笈。（圖／尼普利　提供）
開箱阿嬤的三本武功秘笈。（圖／尼普利　提供）

獲獎紀錄

2019 — Red Dot Winner: Brand&Communication Design │ Best of the Best

2019 — 臺灣國際學生創意設計大賽：視覺設計類│亞洲設計連特別獎

設計團隊

中國科技大學 視覺傳達設計系

Advisor｜張盛權、王建堯、陳建勳

Designer｜劉育如、劉芸瑄、張譽瀚、吳志豪

【本文摘選自尼普利編輯室出版《書上設計展2020》一書內容，授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道。未經同意，請勿轉載。】


阿嬤 閱讀專題

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