【瓶說書】#8 約會暴力──誰都可能受害，卻誰也不敢說！
主講人：朱亞君（寶瓶文化社長兼總編輯）、丁慧瑋（寶瓶文化編輯）
播出日期：2020年6月5日
推薦好書：《都是李雅莉：「約會暴力」——誰都可能受害，卻誰也不敢說》
(內含影片及書中內頁插圖)
根據研究，臺灣未同居親密關係暴力案件，三年間增加約66%，青少年約會暴力盛行率更高達36.8%！你或我，或者身邊的每一個人，都有可能在最不設防的親密關係中，以為是愛，卻成了「約會暴力」受害者。
這是第一本「約會暴力」受害者的親身經歷，作者李雅莉在韓國網路平台發表，獲得200萬人共鳴！
▌「李雅莉」是誰？
是你在路上擦肩而過的普通人；是「約會暴力」受害者。
這本書畫的，全是她親身經歷。
▌都是李雅莉。任何人都有可能是「李雅莉」。
「為何我沒有察覺？」「為何妳不分手？」「是她自找的。」
──不是妳的錯。任何人都有可能遇上。
是他利用妳的愛與信賴，成了約會暴力的犯罪者。
‧他從限制妳的行動開始，讓妳遠離家人和朋友，檢查妳的手機和信，規定妳穿什麼，不准妳參加聚會……
‧他說都是因為愛妳，卻在妳不知不覺中，逐漸加重對妳的限制和控制。
‧他辱罵妳之後，哭著跟妳說對不起；他揍了妳之後，下跪求妳再給他一次機會；他不管妳想不想要，把妳當成性玩物……
‧他把妳的自尊踩在腳下，讓妳自責都是妳的錯，害妳以為沒有別人會愛妳。
‧他對外戴上「好人」的面具，所以這個恐怖的他，只有妳看得到，沒人相信妳。
‧這樣的折磨，一直重複……
約會暴力是一步一步變得嚴重，加害者等待獵物完全落入圈套後，才會脫掉「愛與關心」的面具，暴露出隱藏在後的「心理虐待」。
「李雅莉」的故事不是別人的事。「李雅莉」就在我們身邊。
本集完整版影片：
本文為寶瓶文化出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。
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