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【瓶說書】#6 給我一個中年婦女，我可以撬起整個地球！

聯合新聞網 / 讀.書.人
（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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主講人：朱亞君寶瓶文化社長兼總編輯）、丁慧瑋（寶瓶文化編輯）

播出日期：2020年5月7日

推薦好書：《了不起的中年婦女》

(內含影片，影片最後有兩位主講人逗趣收工花絮，絕對要看到最後！)

書名：《了不起的中年婦女》作者：格十三出版社：寶瓶文化出版時間：2020年4月27日
書名：《了不起的中年婦女》
作者：格十三
出版社：寶瓶文化
出版時間：2020年4月27日

只有中年婦女最懂中年婦女！從月下花前的「玫瑰少女」到結婚生子後的爺性迸發，每一個中年婦女，莫不是經歷了自己都難以置信的成長，變成「鋼鐵戰士」。

我們中年婦女，還有什麼事沒看透？就來說點倒楣事，讓你們開心開心。（誰不是一邊情緒崩潰，一邊哈哈哈哈。）

▍鐵打的夫妻兄弟情

跟孩子他爸去爬山，爬到虛脫時，他遞來一瓶水。我含情脈脈地接過水，正想著今天可真體貼，他柔情似水地望著我說：「大哥，幫我轉開瓶蓋。」

經過了十年婚姻磨礪，扭開瓶蓋的那個人終於成了我。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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▍Excuse me？爸爸真辛苦？

老師出了作文〈＿＿真辛苦〉，讓孩子自己填主詞，我欣喜地想兒子肯定要寫「媽媽真辛苦」，腦海裡自動播放起背景音樂，二胡版的，天地瀟瀟，一個偉大的老母親形象拔地而起……回頭看看兒子的作文本，標題赫然寫著：「爸爸真辛苦」。

（圖／翻攝自Youtube帳號「寶瓶文化」）
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作者格十三寫著你我和姊妹生活中的各種瑣碎，嬉笑怒罵間輕談甘苦，描繪出女性到中年越發堅挺傲人的江湖群像。她也告訴中年婦女們：「我們真要佩服自己，畢竟除了自己滾不了床單，這世上還有啥事我們自己做不了？」希望每位中年婦女都可以驕傲地說：「沒錯！我就是個身懷絕技、身經百戰、無事不能的中年婦女！」


本集完整版影片：


本文為寶瓶出版社授權刊登於聯合新聞網「閱讀」頻道，未經同意，請勿轉載。


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