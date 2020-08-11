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專屬南國的浪漫情懷，2020 南國漫讀節9/4即將啟航

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
（圖／青鳥 Bleu&Book文化製作　提供）
（圖／青鳥 Bleu&Book文化製作　提供）

The Land is my Book 屏東的土地是一本大書，向土地學習

2020漫讀節第二屆，由青鳥文化制作策劃，以「＃向土地學習」解放你我視野與想像，聚焦「土地」，重新翻閱山海的歷史，展開一場文學盛宴。

今年五大主題，「＃飲食是流動的文化博物館」：從一桌菜開啟的閱讀饗宴、「＃從地方出發」的重量級文化人講座、散落於大街小巷的「＃城市沙龍」、及紀念屏東重要作家郭漢辰老師的「＃向作家致敬」系列、與探究文史的「＃閱讀山海」影像和講座。

其中延續去年好評，充滿冒險的8班閱讀列車「＃藍皮普快」即將再度出發！

2020 南國漫讀節，我們將閱讀自然、虛心「＃向土地學習」打造屏東閱讀品牌！以閱讀豐富屏東，相信令閱讀無所不在的城市，才能擁有自由且廣博的靈魂。

　　

關於主視覺想讓你知道更多⋯⋯　

本次主視覺由知名插畫家 米力設計 ：

南國之門是矗立的臺灣五嶽大武山，森林浴中悠遊閱讀之樂，藍皮火車是穿越山海的閱讀列車，文人交織的餐桌是閱讀饗宴。

我讀故我在，一本書一杯本地的咖啡

屏東的土地是一本大書，我所在的地方，就是一個世界　

南國的屏東是一塊多元族群共融的土地，此次南國漫讀節，將重點重新聚焦回到土地與人文，在大武山上與下的人子，共同沐浴在閱讀的歡愉之中，一場接著一場的講座，讓文字化為聲音而聲音帶動了山林與城市共同繽紛的想像。

藍皮火車穿梭山與海的記憶；一顆種子種下屬於南國的咖啡香，人與土地，器物與文化，持續漫延在南國的浪漫裡。此時文化不再只是高高在上的附庸風雅，而是隨著風茁壯的繁盛野花，當文化成為生活，你我的參與都是一場最動人的實境劇。


（圖／青鳥 Bleu&Book文化製作　提供）
（圖／青鳥 Bleu&Book文化製作　提供）

活動資訊 　　

⊿ 2020 南 國 漫 讀 節：向土地學習 ◺

活動時間：2020.09.04 (五) 至 11.01(日) 　

了解更多：請上「南國漫讀節 Reading Festival in Pingtung」臉書粉絲專頁查詢

製作團隊

指 導 單 位｜文化部

主 辦 單 位｜屏東縣政府

承 辦 單 位｜屏東縣政府文化處

策 劃 團 隊｜青鳥 Bleu&Book文化製作

協力策劃｜VERSE


屏東縣政府 列車 咖啡 南國青鳥書店 閱讀專題

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