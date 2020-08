專屬南國的浪漫情懷，2020 南國漫讀節9/4即將啟航

The Land is my Book 屏東的土地是一本大書,向土地學習

2020漫讀節第二屆,由青鳥文化制作策劃,以「#向土地學習」解放你我視野與想像,聚焦「土地」,重新翻閱山海的歷史,展開一場文學盛宴。

今年五大主題,「#飲食是流動的文化博物館」:從一桌菜開啟的閱讀饗宴、「#從地方出發」的重量級文化人講座、散落於大街小巷的「#城市沙龍」、及紀念屏東重要作家郭漢辰老師的「#向作家致敬」系列、與探究文史的「#閱讀山海」影像和講座。

其中延續去年好評,充滿冒險的8班閱讀列車「#藍皮普快」即將再度出發!

2020 南國漫讀節,我們將閱讀自然、虛心「#向土地學習」打造屏東閱讀品牌!以閱讀豐富屏東,相信令閱讀無所不在的城市,才能擁有自由且廣博的靈魂。

關於主視覺想讓你知道更多⋯⋯

本次主視覺由知名插畫家 米力設計 :

南國之門是矗立的臺灣五嶽大武山,森林浴中悠遊閱讀之樂,藍皮火車是穿越山海的閱讀列車,文人交織的餐桌是閱讀饗宴。

我讀故我在,一本書一杯本地的咖啡

屏東的土地是一本大書,我所在的地方,就是一個世界

南國的屏東是一塊多元族群共融的土地,此次南國漫讀節,將重點重新聚焦回到土地與人文,在大武山上與下的人子,共同沐浴在閱讀的歡愉之中,一場接著一場的講座,讓文字化為聲音而聲音帶動了山林與城市共同繽紛的想像。

藍皮火車穿梭山與海的記憶;一顆種子種下屬於南國的咖啡香,人與土地,器物與文化,持續漫延在南國的浪漫裡。此時文化不再只是高高在上的附庸風雅,而是隨著風茁壯的繁盛野花,當文化成為生活,你我的參與都是一場最動人的實境劇。

活動資訊

⊿ 2020 南 國 漫 讀 節:向土地學習 ◺

活動時間:2020.09.04 (五) 至 11.01(日)

了解更多:請上「南國漫讀節 Reading Festival in Pingtung」臉書粉絲專頁查詢

製作團隊

指 導 單 位|文化部

主 辦 單 位|屏東縣政府

承 辦 單 位|屏東縣政府文化處

策 劃 團 隊|青鳥 Bleu&Book文化製作

協力策劃|VERSE