世界是張充滿連結的網────植物學者談臺灣探查史
受訪者／游旨价
圖／游旨价、國立臺灣歷史博物館
臺灣的高山它哪裡的高山都不是，它就只是它自己。在冰河的往復之中，迎接來自他方的旅者，創生自己的後代，在島嶼上留下了獨一無二的歷史。
──游旨价，《通往世界的植物：臺灣高山植物的時空旅史》
您為何會投入植物學／生物地理學的研究？
也許一切可以追溯到15年前的森林系，那時大一的我選修了植物地理學這堂課。我好奇為什麼「植物」和「地理」兩個字結合起來，竟然可以變成一門大學課表上的「專業」課程？
課程名稱裡的「地理」一詞，並沒有跟著學期的結束而離去。後來我參加了登山社，才第一次體悟到臺灣這座島並不小，如果把層層疊疊的山地也算入的話，臺灣其實很深、很寬闊。大學畢業時，植物地理學中的另外一個字──「植物」也找上了我。我從指導教授手中接下了小檗的分類學工作。當時，小檗多變的形態一直令我十分困擾，煩躁之餘，我開始留意起植物的分布地，從中注意到「地理」尺度的變化。
我開始理解植物雖然不是動物，但不代表它們是不「動」之物，甚至還具有傑出的旅行能力，導致它們的分布樣式竟是如此饒富趣味。比起分類植物的形態，我似乎更著迷於歸類植物的分布格局。而想要連結分布於各地的植物，便需要知道地球與自然的歷史。
就您的學科來看，您會怎麼理解移動這件事情？而19、20世紀的異國旅人來到東亞，甚至是到臺灣進行採集，您認為這件事的意義是什麼？
移動必有方向，也必留下痕跡。當代植物地理學研究者的主要工作，在於還原植物移動的歷史，所以他們的移動其實是在四處「蒐集痕跡」。然而，對19、20世紀的異國旅人來說，他們許多人當時仍處在四處「發現痕跡」的階段，他們來島的目的，主要是為了對臺灣島的未知進行科學探索。
解讀痕跡，往往比發現痕跡還要來的困難費勁，我們雖然因為時代因素錯過了「發現痕跡」的階段，但此刻解讀痕跡的工作仍在路上，值得所有對臺灣植物有興趣的人們投入。
19世紀來到臺灣的歐洲植物學家、博物學者，與再之後日治時期來臺踏查的日本博物學者們，在背景與企圖上，有什麼不同之處？
日本做為亞洲第一個帝國主義國家，在殖民地臺灣島的物種採集成為彰顯國力的必要行動。然而臺灣島的自然科學史並非始於日本，19世紀中葉的清領時期，英國人早已藉由中國開放通商口岸的契機，首先來到臺灣島從事自然科學考察，彼時島上特有物種逐一被披露，臺灣也以「Formosa」之名開始在歐美學界傳揚開來。
儘管如此，由於清廷勢力無法進入高山的「生番」地界，加上採集活動多是零星的個人行為，而非國家支援的計劃，19世紀的西方人終究錯過了臺灣陸域生物多樣性最精彩的高山地區，僅能有限度地探究臺灣的自然風貌。但日本政府經過19世紀末明治維新科學研究的實踐，在臺的植物考察不僅是有財政挹注的官方活動，也身負在殖民地貫徹帝國主義的期待。博物學者身處這樣的大環境裡，除了有與其他來臺歐美學者競爭的壓力，也有統治目的的考量。
雖然對自己的工作目的有所覺悟，但在科研活動中與臺灣島土地、在地原住民之間培養出深厚友誼的博物學者（如鹿野忠雄、森丑之助），多少還是有對殖民主義產生反思。而此般對臺灣島風土民情的人文關懷，相較於其他早期來臺工作的歐洲學者，也許也能算是在臺日本博物學者的一項獨特之處吧。
那麼，19、20世紀來到臺灣的日本學者，是在怎樣的背景知識下看待、理解臺灣的高山植物？如何將他們的發現擺放回殖民母國的知識網絡中？
日本領臺初期，日本學者在臺灣高山的植物調查活動，其實與臺灣總督府的理蕃、開發物產政策有著密切關聯。彼時，因為總督府亟欲瞭解臺灣高山地帶有哪些自然資源值得開發，在負責調查臺灣產業相關資源的殖產局下，設立了「有用植物調查」的臨時單位，聘請學者主持調查計畫、鑑定和分類植物標本。
在那個年代，日本學者的學術研究若在國際有所成就，經常與國策規劃脫不了關係，與日治後期的氛圍不大相同。後者（譬如鹿野忠雄）的成就大抵源於自發性學術活動的結果，與政策較無直接關聯。不過，從政府的角度來看，不論是哪個時期的學者，他們在臺灣島的科學成就，還是都被作為彰顯國力、樹立權威的證明。也因此，一旦殖民帝國／母國認為臺灣的「高山植物」以及「高山植物研究」都是有用之物，日本學者在臺灣高山的探查就得以持續，間接地造就「臺灣植物命名大時代」的來臨。
最後，在您的著作《通往世界的植物》一書中，提到19、20世紀的博物學家時常在探險異地高山時被勾起鄉愁，有沒有什麼故事可以和我們分享？
上個世紀上半葉，靠著在高山踏查的實踐，日本籍的博物學者成為了最瞭解臺灣高山植物的一群人。這份瞭解不只反映在知識上，也在情感上形塑出無形的羈絆。臺灣島是他們許多人在海外工作的第一處地點，而臺灣的高山植物意外地引發在臺日本學者獨特的心情波動，譬如鄉愁。然而與其說有特定的溫帶植物引發鄉愁，不如說被高山整體植物相的風景觸動心弦更為貼切。這種幽微的心境轉換，也許可以從鹿野忠雄攀登中央山脈達芬尖山的紀錄裡窺得一二，他寫道：
「寬闊的草生地，到處都是藍色的龍膽花和粉色的石竹花，盛開的高山野花向藍天微笑著，⋯⋯陣陣松籟傳來，引人遐思。⋯⋯這樣的景色讓我想到（日本）內地夏天的避暑勝地，沒有人工雕琢，只有無為自然、安逸悠閒，甚至引起了我的鄉愁。瞬間，我想到，我為什麼要辛辛苦苦老遠跑到這個地方呢？」
不論哪個時代，科研工作的氛圍都是漫長的孤獨，鄉愁是他們通往遠行前人生的橋梁，令他們憶起自己啟程的決心，為自己在異地工作的心情找到寄託。這也許也是為什麼當年日本博物學者除了留下諸多科學論文，也寫出了這麼多的文學作品的原因吧。
※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第46期「在福爾摩沙旅行」。
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