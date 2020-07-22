【英國連線】小演員生存本不易，遇到疫情更坎坷

文／于懷傑 （駐倫敦劇場工作者）

英國在這幾天已經成為新冠肺炎死亡人數最高的歐洲國家，自英國政府lockdown以來超過一個多月，在這個人口複雜且密集的國家，看來要成功防疫還是得再努力。今天，就來跟大家談談這一個多月，我住在英國的狀況和英國人怎麼看待這次疫情。

泱泱大城淪為空城

3月起強生總理宣布lockdown以後，基本上倫敦就變成了一個空城的狀態，所有的觀光景點，大笨鐘、皮卡帝利圓環或是白金漢宮等，都是完全沒人的狀態，看著新聞的現場拍攝真的有種28天毀滅倒數的感覺。在所有人都遠端工作（或是沒工作）的同時，全倫敦最繁忙的地方應該就是大大小小的超市了。超市的狀況從一開始大家瘋狂搶貨，整個超市櫃子全空，搶衛生紙、搶雞蛋、搶義大利麵，到現在限購和限制一次能進入超市的人數。雖然要買到雞蛋還是要早起，還有買不到麵粉外，其實超市的商品還算齊全，只是對於沒有習慣在家煮飯的人，可能要開始自己下廚。而去超市，也變成我們家週末的家庭活動，一起戴上口罩，走到30分鐘以外的中超去採買要吃的東西。

雖然一開始不太習慣居家隔離的感覺，因為我平常做的攀岩運動完全沒有辦法做，但在一兩個禮拜後，好像也就習慣的這樣的生活方式。

戴不戴口罩？宣佈了也沒用

再來講講英國人戴口罩的狀況，簡單的說，應該超過半數的人還是都沒有在帶。而我想其中有幾個原因，第一個是英國人對於戴口罩根生的想法，大部分的人還都是覺得，口罩是給生病的人戴的，而且沒有防護作用；再來就是，英國政府沒有宣布要求人民戴口罩的命令，或是建議人民戴口罩。其中有一些專家說，英國政府沒有規定，是因為英國不生產口罩，如果建議人民戴口罩，本來就已經在市場上買不到的狀況，可能會變成連醫療人員都沒有口罩的窘境，所以才沒有宣布。因為宣佈也沒有用，人民就是買不到口罩，政府也無法增加產量或是取得更多口罩。

因此在這邊，在路上戴口罩還是屬於比較少數的人。

小演員生存本不易，遇到疫情更坎坷

基本上，如果你做的工作不是可以遠端工作，像是電商或是設計師等工作，所有的零售業、餐廳或是學校，都是全部關閉的。英國政府有補助百分之八十的薪水給這些員工，但當然不包括我們這些非英國籍的居民或是所謂的自由工作者。

我的室友因為是從事設計和電商，所以都可以在家工作，只是有的時候網路很爛，在連線上面很煩，但基本上還是一樣正常上下班。

但想我這樣接案子的，又要親自上陣工作的演員來說，就是基本上完全沒有工作。以往在英國的三到五月，應該是演員工作試鏡最多的一段時間，因為東西都要搶在夏天拍完然後聖誕節以前完成後製，但今年因為疫情的關係，不只整個選角試鏡網站完全沒有新的工作，我個人從三月到目前為止也只有收到一個幫電玩配音的試鏡，還是在家錄完寄出去的那種。整個疫情，把原本應該很繁忙的三到五月，變成了極度安靜的時光。比較直得覺得欣慰的是，英國大大小小的試鏡網站或是演員工會都提出了很多幫助演員的方案，像是免收會費或是免費的線上課程等，來支持我們這些完全沒有工作做的演員。

倫敦超市是最繁忙的地方，店內商品架經常呈現全空的狀態。（圖／于懷傑 提供）

新冠肺炎疫情真的引響了很多人不同的生活層面，也希望在這波疫情結束後，經濟和人心都能盡快回到正常的軌道，也祝大家身體健康。

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