設計圈的年輕女子力！ CEO1950總裁藝文空間室內設計師——龐甄嬉

文／羅宜萱

過去設計經歷 居家空間：漂泊之浪 辦公空間：藝珂廣告 得獎經歷 2020美國MUSE Design Award金獎、銀獎 2020義大利A’Design Award and Competition設計獎 2020Dulux得利空間色彩大賞 優選 2019 義大利A’Design Award 室內設計大獎 2019 韓國K’Design Award 室內設計大獎 台灣 TINTA 金邸獎 優選獎 大中華 亞太區 華騰獎 金鑽獎

年輕女子力讓我們勇於嘗試不同類別的設計案例，並將年輕的活力與女子力的柔韌注入我們的作品與服務過程中。

主導CEO1950總裁藝文空間室內設計的龐甄嬉，是創喜空間設計的主理人，今年才三十出頭，相比她設計的建築本身，算是十分年輕。不過年紀和能力於她不能相提並論，經歷豐富的她，家業是建築產業相關，曾就讀於復興美工，在美感訓練與創意思維上，甚至是對建築美學的概念，已是長年的學習。至今入行大約七年，現已帶領公司拿下無數國內外的設計獎項。

老房子的習性及樣貌，老房子的歷史痕跡，如何存留下來又具有新意

（圖／CEO1950總裁藝文空間 提供）

相較現代建築，歷史建物的整新與設計上，又多了幾分考量，新舊並存是一種概念，破格的設計也可能帶來驚喜；在設計CEO1950藝文空間的理念裡，甄嬉竟是從近來十分火紅的台劇《想見你》得到靈感，她說：「當你聽到一首歌的時候，你會感覺那首歌好像一台時光機一樣，你總是不知不覺跟著旋律回到過去某一時刻。」就如同就像這裡一樣，舊的建物裡蘊藏無數回憶，伴著城市風華數十載，見證了台灣經濟起飛，周邊發展更盛，彷彿是城市的記憶收藏，與都市的發展同時，新舊共生。

當今老屋裡將住進新生命，設計旨在保有老屋既有結構及原始風貌，歲月在建築上留下各種痕跡，傾頹屋樑經過建築師的修復後，再加上甄嬉另以一種活潑俏皮的方式，全體在復刻時以手刷、映射，富有質感且能呈現出新潮風格的設計手法，使老屋展現了新面貌，而且更加時尚。尤以甄嬉最喜歡的餐廳裡的小包廂空間可以代表：牆面手刷出不規則的批土底牆，配上玫瑰金漆料漸層塗刷，近能看見漆色裡含蓄閃耀的星光，遠看像是升起了一股低調奢華的氤氳，能環抱住人，沈浸式的享受。

（圖／CEO1950總裁藝文空間 提供）

我們與眾不同。

與眾不同讓我們可以做別人沒做的事；去做別人告訴我們是不可能的事。

除了在樣貌上的著墨，功能上也極具巧思，比如一樓的餐廳空間隨時可以改變成一個小型的舞台，考慮到演員進出場不該穿過觀眾，於是做了一個暗門，從側邊的包廂空間可以穿越到櫃檯，這是一個「劇場後台」的概念。而甄嬉並沒有劇場相關的工作經歷，她僅僅是憑著自己過去愛看表演的經驗，去架構出一個合理的空間狀態。

同樣在一樓空間，被他們稱為「收藏室」其實鄰附著櫃檯，而櫃檯整體的樣式則是模稜早期銀行櫃台的樣式，呼應追味老宅主人的身份——央行總裁。再舉例，CEO1950總裁藝文空間裡二樓有一扇圓窗，幾經修復都還保留著的、從過去一直保存到現在，人們便是透過這扇窗戶看盡幾十年來的台灣風景。甄嬉將窗戶的造型圖像化後，延伸設計到廚房出菜口，銅金色的門把設計以窗框為概念，當出菜口的門窗關上時，隔絕的廚房油煙同時呈現了別緻的模樣，也讓人揮別以往對廚房一些較為凌亂的印象。

（圖／CEO1950總裁藝文空間 提供）

在實際走訪過空間後，發現有更多驚喜，很難在一篇文章裡頭盡述；其動線流暢，空間看起來煥然一新，原先歪斜的屋樑被包裝起來，乍看以為是全新的建案。商業空間的案件中，需要考量到整體內容的營造，在選材以及選物上，以品牌的外顯形象為主，而別具匠心的設計無疑是錦上添花之舉，呈現出主人的好品味，也傳達了設計師對空間的遠見，更讓每一位來到的客人首先就從環境上得到好的照顧。

⭐總裁CEO藝文空間

臺灣傳產跨界合作新型態藝文空間

建於1949年，擁有前庭後院的CEO1950總裁藝文空間是一座歷史老宅，首任央行總裁徐柏園官邸，完整保留70多年二層和洋混合木造建築物，主理人夫婦走遍全世界所感受到的美學文化透過此空間重新再開始，定期舉辦展覽、美學講座、下午茶音樂會，是一間傳遞美食、美學、美好生活的「總裁藝文空間」。

開放時間：每週三至週日，更多詳情可至FB粉絲專頁查詢。

⭐創喜室內裝修設計有限公司

以人為設計的核心，回歸人性，從設計到軟裝配置、動線到空間機能，針對環境結構與使用者的個性喜好，串連室內與室外，用心為使用者打造自在的生活，讓空間展現感動人心的生命力，娓娓道出不同的人生故事。瞭解更多：點我＋