【臺灣服飾誌】明鄭時期的郡王妃妾可能穿什麼？

郡王的那五妃

在臺南市中西區，有一塊乍看是公園的綠地，環境清幽，風景靜美，那塊綠地被稱為「五妃墓」，而那五位妃妾分別指的是：袁氏、王氏、秀姑、梅姐、荷姐。

她們是明鄭政權來臺時，在臺定居的寧靖王的五位妃妾。一如史書上的女人大多沒有名字，她們也只有寥寥數筆的紀載，還有一個後世為了紀念五個女子的忠烈所建立的「五妃廟」。

明末漢人女性服飾

由於明鄭時期留下來女子肖像過少，且大多為後人所臆測繪製，因此這邊參考明代末期的漢人女裝來繪制，以五妃作為原型，設定為中上階層仕女，因此在主要資料也以一些人物容像作為服裝參考，這邊參考的人物容像圖為〈明無款夫人容像〉。

（圖／明無款夫人容像）

冠

已婚婦女多將髮髻盤至頭頂，外面用金銀絲或馬鬃、頭髮等材料編成一個類似於髮冠的「荻髻」，罩在頭頂髮髻之上，最後插上各式飾品作為妝點。

在這幅參考的容像中，所戴之冠稍大因此遮住了後面髻的樣式，無法確定是否為上面所描述之荻髻，但可以確定的是，在此圖中是將髮髻绾至頭頂的。

豎領長衫與披風

明代女裝飾有流行演變的，衣擺從明初的只至腰間，到明末的長及小腿甚至腳踝，領子也有一些差異，從交領慢慢演變成為豎領，因此這邊參考的容像便是豎領斜襟的長衫。

另外「披風」也是一個當時女性習慣在長衫外面加上的服裝，從男裝演變而來，左右兩邊有開岔，胸前加上金屬扣。

白裙

那年代多流行白色裙子，或在裙襬上加些碎花刺繡裝飾，這邊繪製的是純白的褶裙。

這邊補充介紹，在同個年代，女裙流行一種叫做「馬面裙」的裙子（非圖中所繪），「馬面」是指裙中間有一段光面，旁邊打褶，在中國的絲綢博物館又稱為「側褶裙」。

「王生俱生，王死俱死。」

在施琅攻下澎湖的消息傳到臺灣，寧靖郡王就召來了五位妃妾：「我沒有德能，在海外顛沛流離……今大勢已去，我死是遲早的事，但是你們仍然年輕，可以自己離開。」五位妃妾就說：「王既然能堅持自己的志節，我們又怎麼甘願失身呢？……請王先賜我們自縊的白布，我們願意死去也跟隨王上。」而後五位妃妾就相繼的在中堂結束自己的生命，寧靖王安葬她們四日之後，也死去了。

或許五位妃妾的故事，只是鄉野奇談、地名軼事中一個不重要的部分，也或許她們只是為了襯托寧靖王的存在。畢竟外族入侵，失去領土，對於當時的明朝子民而言，是多麼痛苦的經歷，但在大時代裡，五個女性的聲音和性命，似乎都被隱沒在忠孝節義之中。

那在現代社會裡，她們──抑或是所有女性，是否擁有自己的話語權了呢？這就是這個時代的人們要共同去努力的了。

『……我很想說我不想死（你們猜這是／誰的聲音，袁氏，王氏，秀姑／梅姊，或荷姊？）／我很想伸手／攔一截未盡燃的田契，在這裡繼續／種田蒔花，直到老樹垂蔭，芳草／碧綠／或者，為了讓後來的你們／仍保有一個五妃里，一條五妃街／並且在夏天，逛過五妃廟後和／喜歡的人一起牽手到附近街上／吃杏仁豆腐冰，我願意一死——』

『……但讓我在賜給我的帛上寫「我怕」／我怕墓上的碑銘讓你們以為／「從死」是唯一的美德，我怕／你們覺得庭院裡搖曳的都必須是／忠孝節義的樹影，倫理的微風／我們躺在這裡，不封不樹，我們是／後來城市後來體育場後來街道後來／車聲人聲的一部分，而一個聲音／提醒你們我們是複數，也是單數』

──五妃墓．一六八三◎陳黎