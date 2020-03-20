在這滾過的年輕歲月——保齡球館

文｜張黛瑄、圖｜林家棟

一位朋友發現，高中大學時期和戀人約會、和喜歡的人搞曖昧的保齡球館全都已經倒閉。「我青春的回憶都沒了。」他傷心地說。這不只是他個人的心聲。

似乎有種集體的「保齡球記憶斷層」，斷層一邊的人，只記得當年好像被父母帶去球館玩，以及郊區荒廢的巨大球瓶。斷層另一邊的人則清晰記得保齡球的風光歲月，甚至自己本人在球館大量滾動和擊倒著那些時間。

（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

那時候是令人嚮往的行業

1994年和1998年的亞洲運動會上，中華台北以保齡球項目摘下多面金牌，「飛碟球王國」揚名世界。整個九〇年代，臺灣的保齡球風潮嗨到最高點，球館開滿大街小巷，相關賽事更是媒體關注焦點。

這間位於新北市新莊區化成路上的保齡球館在1994年落成啟用，負責現場管理的吳主任約1997年入行，第一線見證了保齡球運動由巔峰漸漸走下坡。

「那時人手一個球袋，下班就一窩蜂往球場跑，要打至少要等兩個小時。」他回憶著，「我進入球館工作，正是這運動如日中天的時候，就算自己沒辦法打出成績、當國手，也會覺得有跟上潮流。」

「我在這個行業22年，今年44歲，等於人生有一半的時間都在球館。」

吳大哥當年退伍時，原本工作的球館已停業。換到這間上班先是做維修，後來轉到外場，這十幾年之間他已娶妻生子，在新莊定居，小孩也都二十多歲了。

為現場保持溫度

我們在球場後方聊到一半，有位裝備看來頗為專業的灰髮伯伯，過來跟吳大哥私語了幾句，吳大哥隨即撥電話給櫃檯。我好奇請問是怎麼回事？

「他打了連續7個全倒。要跟現場人員講，成績才會被球館記錄。」吳大哥解釋。「他是國手，到現在都還持續有在選拔。保齡球選手的壽命比較長，只要姿勢標準，沒受傷都可以一直打下去。」

吳大哥的主要工作是待在球場，在客人左右給予協助，有時也泡個茶、聊聊天、幫忙拍紀念照等。

「畢竟打球的人也不只是來打球，也很多人常常自己來練球，有人在現場讓他感覺比較有溫度。」

原汁原味的九〇年代場景

這間走過四分之一世紀的保齡球館，巨型球瓶在停車場外屹立著（入夜後從下方打光，看起來更高大）；進門有賽車電玩、電話亭KTV、飛鏢機，再進去就是球具部、餐飲部及櫃台。在櫃台先付錢開球道：根據時段一局40至75元不等，租球鞋一雙20元，算是平價的娛樂活動。

進入球場，挑高的空間和清脆的碰撞聲令人心情愉悅。據吳大哥描述，多年來館內有設備增減，例如二樓曾打掉部分球道做為網咖，一樓球道在兩年前更新為玻璃纖維材質。

但是，由於不曾進行全館大翻修，球場後方固定在地上的椅子、桌上計分用的映像管小螢幕、球道對面的牆壁彩繪，都還是原汁原味的九〇年代場景。

整間球館並不新潮，但洋溢著被充分照顧和使用的場所才會散發的安心氣氛。

規律轉動的球館日常

這是個普通的星期五下午，一樓的20條球道幾乎全滿，有球友相約來切磋，也有像國手伯伯自己來專心練球，乒乓聲不絕於耳。

吳大哥說，目前客人是退休族和大學生最多，後者又以輔大學生占7成，另外就是公司行號辦活動。青壯年客人會短暫消失在球館，50歲後又回流。

「退休族來打球頻率最高，可能兩天就來一次，自己一個人來練球，或參加我們舉辦的常態性比賽。」吳大哥說。

一樓櫃台附近掛著白板，書寫當日、當月打到高分的「龍鳳榜」。球館每週定期舉辦比賽，許多人為了比賽來練球，也有團體常態性借用場地；預定白板上滿滿的，有幾個名字輪流重複著。

同一條路上開了三間

在地人都知道有「上新莊」和「下新莊」，這是因為新莊區呈狹長狀，南北各自形成小生活圈的緣故。「上新莊」以百年廟街為中心，是北臺灣最早的航運樞紐，如今仍處在雙北交通便利的位置，是臺北都會的衛星城市之一。

這間球館就坐落在上新莊的化成路，距鬧區只有一小段路。

「當初光是這條化成路上，我們這間球館已經是第三間。」吳大哥說。

「那時會開在這，一方面這是老闆自己的地，加上交通算方便，可以搭299路線公車從台北車站過來。現在球館數量減少，臺北、淡水、南港那邊都沒了，想繼續打的球友很多只能來這。明年三環三線通車後捷運站更近，又多一種選擇。」

1995年時全臺保齡球館的數量直逼600間，2000年衰減到150間，如今剩不到50間。普遍認為保齡球館倒閉是因為退流行，但據吳大哥所說，近年倒閉頻傳的直接原因，大部分還是土地價格上漲。

「並沒有生意不好喔，是房價高漲、土地成本增加，地主就向承租的球館回收，賣給建商。現在還營運的球館，很多土地是球館老闆自己的，我們這裡也是。」他接著補充，「不過這是指北臺灣，南部還有一些球館的土地是租的。」

吳大哥說，其實老闆在金融海嘯時也動過改建成汽車旅館的念頭，後來還是堅持本業撐過去，現在換第二代接棒，球館仍順順利利開著。

最怕的是這個運動被遺忘

我問吳大哥，這間球館雖撐過了倒閉潮，但在大環境的劇烈變動下，有受到什麼影響嗎？

「其實，像住臺北市的人，他家附近的倒了，不代表就會跑來這邊打，多少有些人從此不再打球。我們最怕的是球館都倒了，大家就遺忘了這個運動。」

「有時候在網路上看到，有人聽到保齡球館還存在會覺得很訝異，覺得現在還有這種運動？在他心中可能是像古董一樣的東西。」吳大哥有點無奈地笑。

被珍惜的場所

接近天花板的高處，還懸掛著電子號碼燈，是客滿時叫號用的，早已經不再亮起，但可由此想像過往的盛況。即使在這個保齡球相對沒落的時代，吳大哥對所工作球館仍流露出引以為傲的心情。

「我們會隨趨勢更新設備，加上冷氣夠冷，客人來打過一次，通常不想再去其他間，有一半客人是來自外縣市喔。」

保齡球會不會迎來下一個盛世？這種事難以預料。但在球館仍持續吹熄燈號的這幾年，每一間用心經營的球館，在球友心中都是珍貴的存在，這是千真萬確的。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第44期「臺灣史上最大戰爭」。