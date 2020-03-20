快訊

台大法律系畢業不當律師 阿中部長背後的手語神翻譯

NASA工程師確診 關閉設施影響美國2024年重返月球

在這滾過的年輕歲月——保齡球館

聯合新聞網 / 國立臺灣歷史博物館
（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

文｜張黛瑄、圖｜林家棟

一位朋友發現，高中大學時期和戀人約會、和喜歡的人搞曖昧的保齡球館全都已經倒閉。「我青春的回憶都沒了。」他傷心地說。這不只是他個人的心聲。

似乎有種集體的「保齡球記憶斷層」，斷層一邊的人，只記得當年好像被父母帶去球館玩，以及郊區荒廢的巨大球瓶。斷層另一邊的人則清晰記得保齡球的風光歲月，甚至自己本人在球館大量滾動和擊倒著那些時間。

（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）
（圖／國立臺灣歷史博物館　提供）

那時候是令人嚮往的行業

1994年和1998年的亞洲運動會上，中華台北以保齡球項目摘下多面金牌，「飛碟球王國」揚名世界。整個九〇年代，臺灣的保齡球風潮嗨到最高點，球館開滿大街小巷，相關賽事更是媒體關注焦點。

這間位於新北市新莊區化成路上的保齡球館在1994年落成啟用，負責現場管理的吳主任約1997年入行，第一線見證了保齡球運動由巔峰漸漸走下坡。

「那時人手一個球袋，下班就一窩蜂往球場跑，要打至少要等兩個小時。」他回憶著，「我進入球館工作，正是這運動如日中天的時候，就算自己沒辦法打出成績、當國手，也會覺得有跟上潮流。」

「我在這個行業22年，今年44歲，等於人生有一半的時間都在球館。」

吳大哥當年退伍時，原本工作的球館已停業。換到這間上班先是做維修，後來轉到外場，這十幾年之間他已娶妻生子，在新莊定居，小孩也都二十多歲了。

為現場保持溫度

我們在球場後方聊到一半，有位裝備看來頗為專業的灰髮伯伯，過來跟吳大哥私語了幾句，吳大哥隨即撥電話給櫃檯。我好奇請問是怎麼回事？

「他打了連續7個全倒。要跟現場人員講，成績才會被球館記錄。」吳大哥解釋。「他是國手，到現在都還持續有在選拔。保齡球選手的壽命比較長，只要姿勢標準，沒受傷都可以一直打下去。」

吳大哥的主要工作是待在球場，在客人左右給予協助，有時也泡個茶、聊聊天、幫忙拍紀念照等。

「畢竟打球的人也不只是來打球，也很多人常常自己來練球，有人在現場讓他感覺比較有溫度。」

原汁原味的九〇年代場景

這間走過四分之一世紀的保齡球館，巨型球瓶在停車場外屹立著（入夜後從下方打光，看起來更高大）；進門有賽車電玩、電話亭KTV、飛鏢機，再進去就是球具部、餐飲部及櫃台。在櫃台先付錢開球道：根據時段一局40至75元不等，租球鞋一雙20元，算是平價的娛樂活動。

進入球場，挑高的空間和清脆的碰撞聲令人心情愉悅。據吳大哥描述，多年來館內有設備增減，例如二樓曾打掉部分球道做為網咖，一樓球道在兩年前更新為玻璃纖維材質。

但是，由於不曾進行全館大翻修，球場後方固定在地上的椅子、桌上計分用的映像管小螢幕、球道對面的牆壁彩繪，都還是原汁原味的九〇年代場景。

整間球館並不新潮，但洋溢著被充分照顧和使用的場所才會散發的安心氣氛。

規律轉動的球館日常

這是個普通的星期五下午，一樓的20條球道幾乎全滿，有球友相約來切磋，也有像國手伯伯自己來專心練球，乒乓聲不絕於耳。

吳大哥說，目前客人是退休族和大學生最多，後者又以輔大學生占7成，另外就是公司行號辦活動。青壯年客人會短暫消失在球館，50歲後又回流。

「退休族來打球頻率最高，可能兩天就來一次，自己一個人來練球，或參加我們舉辦的常態性比賽。」吳大哥說。

一樓櫃台附近掛著白板，書寫當日、當月打到高分的「龍鳳榜」。球館每週定期舉辦比賽，許多人為了比賽來練球，也有團體常態性借用場地；預定白板上滿滿的，有幾個名字輪流重複著。

同一條路上開了三間

在地人都知道有「上新莊」和「下新莊」，這是因為新莊區呈狹長狀，南北各自形成小生活圈的緣故。「上新莊」以百年廟街為中心，是北臺灣最早的航運樞紐，如今仍處在雙北交通便利的位置，是臺北都會的衛星城市之一。

這間球館就坐落在上新莊的化成路，距鬧區只有一小段路。

「當初光是這條化成路上，我們這間球館已經是第三間。」吳大哥說。

「那時會開在這，一方面這是老闆自己的地，加上交通算方便，可以搭299路線公車從台北車站過來。現在球館數量減少，臺北、淡水、南港那邊都沒了，想繼續打的球友很多只能來這。明年三環三線通車後捷運站更近，又多一種選擇。」

1995年時全臺保齡球館的數量直逼600間，2000年衰減到150間，如今剩不到50間。普遍認為保齡球館倒閉是因為退流行，但據吳大哥所說，近年倒閉頻傳的直接原因，大部分還是土地價格上漲。

「並沒有生意不好喔，是房價高漲、土地成本增加，地主就向承租的球館回收，賣給建商。現在還營運的球館，很多土地是球館老闆自己的，我們這裡也是。」他接著補充，「不過這是指北臺灣，南部還有一些球館的土地是租的。」

吳大哥說，其實老闆在金融海嘯時也動過改建成汽車旅館的念頭，後來還是堅持本業撐過去，現在換第二代接棒，球館仍順順利利開著。

最怕的是這個運動被遺忘

我問吳大哥，這間球館雖撐過了倒閉潮，但在大環境的劇烈變動下，有受到什麼影響嗎？

「其實，像住臺北市的人，他家附近的倒了，不代表就會跑來這邊打，多少有些人從此不再打球。我們最怕的是球館都倒了，大家就遺忘了這個運動。」

「有時候在網路上看到，有人聽到保齡球館還存在會覺得很訝異，覺得現在還有這種運動？在他心中可能是像古董一樣的東西。」吳大哥有點無奈地笑。

被珍惜的場所

接近天花板的高處，還懸掛著電子號碼燈，是客滿時叫號用的，早已經不再亮起，但可由此想像過往的盛況。即使在這個保齡球相對沒落的時代，吳大哥對所工作球館仍流露出引以為傲的心情。

「我們會隨趨勢更新設備，加上冷氣夠冷，客人來打過一次，通常不想再去其他間，有一半客人是來自外縣市喔。」

保齡球會不會迎來下一個盛世？這種事難以預料。但在球館仍持續吹熄燈號的這幾年，每一間用心經營的球館，在球友心中都是珍貴的存在，這是千真萬確的。


※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第44期「臺灣史上最大戰爭」。


大學生 臺史博 閱讀專題

延伸閱讀

煽動人民、扭曲事實、編造謊言──納粹時代的政治漫畫與假新聞

以匕首作畫的人──解嚴前政治漫畫三大家：魚夫、L.C.C.、CoCo

時尚與奢華的代名詞——「委託行」的輝煌年代

街頭綠葉錬金術——檳榔攤

相關新聞

在這滾過的年輕歲月——保齡球館

一位朋友發現，高中大學時期和戀人約會、和喜歡的人搞曖昧的保齡球館全都已經倒閉。「我青春的回憶都沒了。」他傷心地說。這不只是他個人的心聲。

【青鳥居所】活動側記：廖秀哖／從女性服裝轉變看1920年代的女性主義

臘月十八，穿越冷冽寒風中喧鬧的年貨大街，我們聚集在落腳大稻埕的青鳥居所，試圖以現今的角度回望那些曾經被視為理所當然的里程碑—那些關於女性如何站穩腳步，以服裝之姿體現自身想像的狂騷年代。

臺灣米傳說！基因鑑定解開身世之謎及南島語族遷徙線索

稻米是人類重點糧食作物。數千年來，人類不斷汰選稻米，挑選顆粒大的、不容易落粒的、稻榖上沒有芒的……一代又一代馴化的故事，深藏在稻米的基因裡。中研院植微所邢禹依特聘研究員，帶領團隊研究山地陸稻的基因，破解了臺灣蓬萊米身世之謎，也找到南島語族遷徙的線索。跟著我們一起來了解！

【青鳥居所】活動側記：龔書章／1919以來的震撼和擾動──包浩斯和他的朋友們

BAUHAUS 100的字樣散佈在各個城市角落，世界串連起來一同歡慶這個幾乎滲透現今所有美學的包浩斯百年誕辰。在形塑成如今平面與工業設計人們常述的包浩斯風格之前，那背後包浩斯所代表的是怎麼樣的精神，又是在什麼時代背景革命與衝撞中誕生。在臺北鄉藝埕的青鳥居所，龔書章老師帶著我們重返那短暫卻燦爛的黃金年代。

臺灣民主國發行的郵票圖，竟然被誤認成「抽筋小貓」？

1896年1月，一本名為《澳洲集郵》（The Australian Philatelist）的雜誌有篇短文，對於臺灣民主國郵票上面那個模糊不清的動物圖案是什麼，感到無比困惑。最後，文章作者認為那是一隻抽筋的小貓（a kitten in a fit）。

【臺灣服飾誌】荷西時期臺灣漢人女性穿什麼？

荷西時期為臺灣在1624～1662年間被西班牙、荷蘭統治時期。這裡的漢人的服飾參考，皆出自達佰的《第二、三次出使大清帝國》，這張版畫是一張描繪他們居家的生活畫面，過去總被人認為是描述男耕女織其樂融融的景況，然而經過翻譯後，與原來想像有所落差......

古人心裡苦但不說？厭世北朝人愛「造像」訴苦寄情

在歷史巨河裡，長達 160 多年的北朝像一塊說大不大的石頭，石頭上擠滿不同民族的人、虔誠的佛教徒，也發生許多宮廷鬥爭與政變，例如北魏晚期篤信佛教的帝王被殺於佛寺，還不只一位。 唉！業障真重。活在北魏晚期亂世的大批僧人、軍人與在家居士，共同建造了下圖的〈僧智薛鳳規等道俗造像碑〉，是四面雕刻的巨大石碑，刻著佛像和宣揚佛法的碑文......

在文化與文化之間：讀《暢活存在：進入朱利安的思想》

法國哲學家朱利安藉著中國思想和歐洲思想的對話，拓展出一套獨特的哲學見解。在此書中，卓立精選了40個朱利安哲學關鍵詞，協助讀者開啟「朱式哲學」的大門，期望透過閱讀讓讀者挖掘自身所處文化的豐富資源，並達到「暢活存在」。

【青鳥書店】羅毓嘉的自溺與重生《天黑的日子你是爐火》

曾經我有個黑暗的時代，吞食著生活裡每一刻的暴躁與尖銳，彷彿在業已跳電的房間裡吃一碗黑暗的粥。然後你出現。我不會說每一刻都是光明的，但你會適時捻開燈，罵罵咧咧說，你要死了，你要每一天變成一個更好的人。

獨特裝禎、漫畫故事！翻閱《掛號2》這本最醒腦的文化潮書！

2019年《掛號》第二刊，延伸自「新文化運動月」的策展理念，濃縮展覽、論壇、街區導覽等活動的精神與精華，以漫畫故事 做為引子，透過現代漫畫家之手，描繪20世紀初的人物群像，更進一步地述說這段有血有肉、有笑有淚 的歷史片段。

【青鳥書店】謝凱特首本愛情散文集《普通的戀愛》：求救訊號

理解那些貼文有一部份是正發出的求救訊號，像電報的ＳＯＳ易於輸入發送，等到令一端有人至終解開密碼，發現某個經緯度上有小船在沉。而我也發了這樣的求救訊號，卻故意把救命輸入成其他字句，蒙騙不了別人但只有我被騙倒的覺得自己很好，很正常，很振作。

不上醫院、不躺床！其實1500年前孕婦是這樣生產

「夫人，用力、用力，看到孩子的頭了！」產婦躺臥床鋪，產婆不停掀開厚被檢查。這樣的臨盆場景，我們常在中國古裝劇見到。但如果比對醫書文獻，畫面也許有點 bug──古代婦女最尋常的分娩方式並非平躺床鋪，而是半蹲在地面、上身直立著生孩子！

熱門新聞

【月讀好書】日本邪教事件25周年 被大眾遺忘的「隱藏受害者」

【單親爸爸手記】胡川安／單親爸爸的防疫

【親子互動】撒比娜／一對副刊見的母女

【照護心情】Janice／目標

【追憶似水年華——1980年代4】郭強生／失物之城

【青春名人堂】吳毅平／胖橘牽到東京

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。