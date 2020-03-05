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【青鳥書店】羅毓嘉的自溺與重生《天黑的日子你是爐火》

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
羅毓嘉x謝凱特：天亮時，迎向普通的戀愛。（圖／蘇俊輔　設計，青鳥書店　提供)
羅毓嘉x謝凱特：天亮時，迎向普通的戀愛。（圖／蘇俊輔　設計，青鳥書店　提供)

文／摘錄羅毓嘉《天黑的日子你是爐火》；圖／寶瓶文化出版提供

天黑的日子你是爐火

這本書出版的時候我將第七次幫你過生日，親愛的W。

書名：<a href=《天黑的日子你是爐火》
作者：羅毓嘉
出版社：寶瓶文化
出版時間：2016年3月22日
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作者：羅毓嘉
出版社：寶瓶文化
出版時間：2016年3月22日
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書名：《天黑的日子你是爐火》
作者：羅毓嘉
出版社：寶瓶文化
出版時間：2016年3月22日

海兩邊的日子，在看得到海的地方我從香港的高樓廣廈之間抬頭，凡過了正午便沒有陽光了。日子往常很慢，分隔很長，相聚又短的日子啊，它是爐火，煎著我們雙手。

若不是你我不會一再抵達香港。或許我不會看見在每個拜天，那些菲律賓女人坐在中環地上，這麼隨便地交談著，聽收音機，嚼麥當勞。我不會看見有一個男人穿著套嶄新的西裝，手裡提著剛買的大衣，從菲律賓女人身邊走過。若非你，我不會有一個香港的工作令我一再航行，彷彿我一個人，是那樣輕，那樣淺。像海。像風。吹過便散了而港邊陌生的女子說著我陌生的語言。我聽了，似明，唔明，但那也是你的語言與你有關。於是它與我也有了關聯。

親愛的W。其實我往常想──台灣，台北，這個地方，每一個年輕的男孩女孩相遇了相愛了，在捷運上擁抱了他們正在奔往怎樣的前途呢？我們畢竟不能知曉。好比二○○九年，那樣赤裸簡單的我與你認識了，還不能設想如今我會有怎樣的生活。所賺，所用，其實就是生存本身。

那是我原本不知道的事物。但因為你，我能多親近它一些。即使我曾如此排拒。

親愛的W你知道的，我喜歡盯著機場航班的顯示屏，令它告訴我，有那麼多的地方我不曾前去，尚有一趟飛行都是我所不曾完成，寄一張明信片，傳一則WhatsApp，或許，再寫一封email給你。而你會在機場快線的月台邊翻開你的臉，命我親吻。於是這些，所有這些，都變成了時間所帶給我們的慣習。而我想這樣很好。即使我慢慢變成平淡的大人，有一份工，每個月等待出糧，少數了一些日子，我們看著夕陽它用等速下落，落得很急，天就這樣黑了。

可是天黑的日子你是爐火，親愛的W你總是煎著我的雙手。

曾經我有個黑暗的時代，吞食著生活裡每一刻的暴躁與尖銳，彷彿在業已跳電的房間裡吃一碗黑暗的粥。然後你出現。我不會說每一刻都是光明的，但你會適時捻開燈，罵罵咧咧說，你要死了，你要每一天變成一個更好的人。

朋友們說我是鐵M。愛的受虐狂。

當然我是。為了你我可以變成任何東西。也是時間，非常專注與安靜，慢慢把我們變成了彼此。

親愛的W。時間過去了我不必再說生日快樂只因我希望你每一天都是快樂的。讓我們在每一趟相聚的旅程之前，拉上行李袋的拉鍊，細心查檢護照，錢包，登機證。再刷一次牙，把一切準備好，準備好會面，準備好感受到你我就在彼此的身邊。我們將會走出去，關上門，在門後留下自己，看著你遠遠走來我將同你揮手。

讓你我，讓兩個人成為我們，讓每一天都是更好的日子。

朋友說，還有甚麼比寫一本情書給對方更浪漫的事？我想了想，這畢竟是我全部擁有所能夠給你的了。

親愛的W。

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羅毓嘉 X 謝凱特：天亮時，迎向普通的戀愛

羅毓嘉x謝凱特：天亮時，迎向普通的戀愛。（圖／蘇俊輔　設計，青鳥書店　提供)
羅毓嘉x謝凱特：天亮時，迎向普通的戀愛。（圖／蘇俊輔　設計，青鳥書店　提供)

羅毓嘉：「二十年後習以為常的那樣的『日常』，需要更多人的參與來維護它。」

謝凱特：「當同志結婚不再是個事件，而是變成這個社會的日常，才會回到人的本質去看，彰顯每個人都是一樣的價值。」

2019年5月24日，台灣正式成為亞洲第一個同婚合法化的國家。所有平淡日子裡的愛戀，從這天起，都像是迎向天亮般，成為最普通的戀愛。在同性婚姻合法化後的今日，我們都希望，台灣能夠迎向更自由民主、平權的未來。

聽聽羅毓嘉與謝凱特兩位作家如何以文學為媒介，細膩書寫同志身分與親族關係，令讀者們重新理解愛與被愛的各式可能。

講者｜羅毓嘉 X 謝凱特

活動時間｜2020/03/14（六）19:30 - 21:00

活動地點｜華山青鳥（華山文創園區玻璃屋二樓）

報名資訊｜報名費用 200 元，附臺灣茶飲自取，了解更多報名(+瞭解更多)


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