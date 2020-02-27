街頭綠葉錬金術——檳榔攤

文／林民昌；插圖／林家棟；攝影／林滄輝

生長在都市裡的我，對於檳榔的印象並不好。約莫從中學初期，健康教育課堂上的老師，都會翻開有人吃檳榔吃太多結果整張嘴爛掉的掛報給我們看，常噁得大家連午餐都吃不下。

高中之際剛好解嚴，我也湊熱鬥地上街頭，除了對民主香腸印象深刻外，也對身旁看起來是勞動階級的中年男子們滿口的檳榔感到困惑；我心想著，我們的政治意識一樣，但你吃檳榔我不認同。當時主流媒體對社會運動常用的貶語「支持民進黨的、上街頭的都是中低階層」，我聽了雖然不爽快，但也沒得反駁，因為身旁的大叔確實都是香菸檳榔三字經。但當我走進原住民部落時，恰巧遇上婚禮。婚禮上提供給客人的，正是香菸和檳榔。我問了部落的朋友，他們說，這是原住民的最高敬意，你們漢人的檳榔有加東西，吃多會生病，吃我們原住民從屋子旁邊樹上摘下來的檳榔，不會生病。

此後，我才意識到，原來檳榔這東西不是種食物而已，而是一種文化。它在不同的文化情境裡，有不同的意義：在漢人為主的都市裡，吃檳榔的人被視為低下階層、沒水準亂吐檳榔汁、外國人也會以為臺灣人常生病吐血；而在原住民部落裡，檳榔是分享、是禮物丶是開趴用的好東西。那麼，為什麼在漢人的世界裡，檳榔的地位會這麼低呢？我當時沒有去追索這個問題，因為我慢慢地也開始吃起檳榔來，地位高低的問題也就放到「不須解決」的大腦資料夾裡去了。

探尋檳榔的美食小旅行

開始吃檳榔後，身邊的人把我當成低下階級，但這不是問題，對一個新手檳榔族來說，包葉、雙子星、紅灰、白灰……該挑什麼口味才是問題。在都市裡，我找不到對健康無害的

「原」味檳榔，街頭上的各種口味，吃得我眼花瞭亂，不僅如此，每攤的口味還有各有千秋，誘使我四處去尋找好吃的檳榔來試看看。把當年尋訪、試吃檳榔的經驗用現在的語彙來描述，那大概可稱為「檳榔美食小旅行」。

在檳榔美食小旅行的過程裡，我慢慢去注意到，檳榔的銷售方式。當年的檳榔攤還不像現在這樣，一個貨櫃改裝屋往路邊一放就開始做生意；當時的檳榔店，多是在販厝的騎樓底下，拉張桌子，在桌上架個玻璃板，桌後一人便開始工作。這種店面型態，與後來出現的、以展示「人體」為主的檳榔西施店有很大不同。前者是為工作者而配置的空間，後者是為了銷售人員而配置的空間。在我持續檳榔美食小旅行的那些年裡，我躬逢其盛，碰到檳榔西施的興起。身為男性，我也愛跑檳榔西施店。當年沒有什麼臉書部落格，都是靠著口耳相傳，聽到哪裡哪裡有出現超正的西施，便騎著機車前去看風景。最遠還曾從臺北跑到新竹去，只為一賞紅顏。

但為賞紅顏而買回來的檳榔，卻往往令人大失所望。我不是美食家，不知道怎麼形容，總之就是不會讓我再買第二次的那種（但繞點路跟辛苦工作的西施們買罐汽水是一定要的）。要買檳榔，我還是會找那種有著傳統工作檯面的店來買，比較不會踩到雷。

老店的街頭生存術

多年來街頭觀察，這些較傳統的店面除了賣檳榔，也會賣香菸、飲料、書報和雜貨。觀察這些機能，便可以反推檳榔攤所要滿足的社會需求，但其他需求也不會反客為主，取代了檳榔的本業。只要還沒收攤的老檳榔店，它們在口味上一定有特色，吸引對味的饕客。

這些老店的分布有個共同特徵：一定在人潮日夜不絕的大馬路上，不會藏在巷子裡。這跟購買檳榔的人總是「得來速」有關；要是躲到巷子裡，就等於自絕生路。然後，因為它賣的都是20、50元的小產品，所以附近其他商店常會來檳榔店裡換零錢。每天這麼來一趟，聊上幾句，就把每天在那包檳榔的他們，都培養成在地萬事通，對當地鄰里的資訊無所不知曉。

最近臺南民族路上有家叫「楊」的檳榔攤，還賣起日本作家（但有一半臺灣血統）寫的旅遊書《我的臺南》、老板甚至兼任起在地巷弄導遊來，連日本人都老遠來參觀它。

在一地久待、跟厝邊熟稔，檳榔攤便成了鄰里情感維繫的據點。在西施店裡，你不會見到椅子，因為買完就走，或者，是西施要來接近消費者的車子。但在老店裡，店前擺幾張椅子是常有的事，因為總會有客人或鄰人，三不五時來這裡開講。訊息、感情、人流丶生活需求，現代的都會老檳榔攤，幾乎就是鄉村廟口的替身。也因為如此，許多檳榔攤都成了政治人物的椿腳，在選舉的期間，為自己的支持者扛轎拉票。不知道有沒有人統計檳榔攤在每次的大選裡到底能掌握多少選票呢？這數字應該不會太小。

（圖／國立臺灣歷史博物館 提供）

養家活口靠檳榔

另一個觀察到的生態，是這些老店大約有一半以上的檳榔店是用「姓氏」命名。這個特點和西施店很不相同，也顯示了它們幾乎不外傳的營運特色。如前談到的「楊」檳榔店，已在同一個地方開了五十年，現任的經營者，便是幾十年前接續了老爸所開設的店，而待在店裡幫忙的，是他的妹妹和兒子。

很久以來，檳榔跟小7裡賣的超貴口香糖一樣，都是為了提神的食品。只是小7的口香糖賣給新興中產階級，而檳榔賣給勞動階級。賣東西給勞動階級的商家兒女，自然在社會上的地位就不太高。做為這種店老板的兒女，也很容易在排擠檳榔文化的教育場域裡，遭到側目。但對從事這一行的人來說，他們都覺得自己的一元一角，全是憑自己的手藝賺來的；他們和五星級的飯店廚師沒兩樣，都是為了提供客人好吃的食物而辛苦工作著。

「我是被我爸爸用一顆一顆的檳榔養大的，我沒理由瞧不起檳榔，也不會叫我的兒女瞧不起檳榔。」一位受訪的老店主人說，

「我的兒子以後不一定要做檳榔，因為太苦了，但他絕對不會瞧不起檳榔這一行。而他如果做這行，我這間店就還會在這個街角，扛著我家的姓氏做下去。」走訪過幾間檳榔店，有的老板會怨嘆這行難賺，做到幾歲算幾歲，但如果碰到在店裡一同操刀的是自己的兒女，那麼這間店的老板就會用類似的堅定語氣，表現自己做為「資深檳榔工作者」的尊嚴還是老樣子。

這些年我齒牙動搖，檳榔吃不得了，但三不五時回到當年的熟店裡時，仍會坐在下來和他們談天說地，談現在的檳榔產地如何削價競爭亂開店、談哪間新開的檳榔攤其實是玩黑的、也談當年在螃蟹車裡橫衝直撞的女娃，現在竟亭亭玉立，且去到外地唸大學甚至結婚，當然，幹譙臺灣政治現況更是不敗的話題。

說著說著，我注意到老店的電視從肥腫CRT換成纖細LCD，畫面也從當年的VHS豬哥亮餐廳秀及中華職棒，變成現在的高畫質韓劇和口水滿天飛政論節目，但那一疊又一疊青綠的葉丶一刀又一刀切開的籽、一盆又一盆包好的檳榔，及檳榔盒上的妙齡比基尼女郎卻未曾改變。

「要來走了，跟你買一包檳榔。」我起身說。

「三八啦！」老闆隨手拿一包直塞到我的掌心裡。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第26期「戰爭時 平常日」。