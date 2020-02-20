【經典重版‧數位重生】隱地／關於我早年的24種書（上）

文／隱地

從小熱愛寫作的我，一路走來，不管逆境、順境，快樂或不快樂，似乎總是在寫作，特別是當遭遇挫折，以一支筆自我鼓舞，八十二年的生命，竟然寫了六十三種書，其中二十四種比較早期的書，多半已絕版，有些雖有存書，但因早年的書無條碼，科技年代，一切科學化，沒有條碼的書在市場上無法流通，也只好物競天擇，遭到自然淘汰。

如今進入數位化時代，想不到我早年的書，只好以電子書的形式和新讀者見面，對於我，也算是一種新的嘗試，整體說來，由於自己生於三○年代，長於五○年代，我的絕大多數讀者年歲已大，我和他們都屬於紙本書的一代，時序進入新的世紀，科學日新月異，閱讀亦全面革命，實體書店驟減，網路書店崛起，身為新舊兩個時代夾縫中的寫作者，我們面對的世界苟日新、日日新，但人性的光輝是永恆的，人類除了追求物質生活改善，也渴望精神生活充實，譬如對美的追求，善的對待以及人和人之間和平、真誠的相處。

《傘上傘下》原版書封（左），與本次聯合線上數位復刻版的書封比較圖。（圖／udn讀書吧 提供）

在二十四種早年的作品中，讀者可以感受到我是一位最典型的文藝青年，從最初的〈讀書．寫作．投稿〉進入文藝圈，第一本書《傘上傘下》和第二本《幻想的男子》都是從短篇小說入手。大陸學者章亞昕在研究我的《時光中的舞者—隱地論》一書中有這樣一段話：「這些小說表明，他是一位有感而發的人，創作純然是不平則鳴，但是要把自己家庭離散，居無定所，食常無飯，乃至遭遇家庭暴力，學業壓力，以及後來感覺到的社會上的種種不平，全部盡情地傾吐出來，卻又是談何容易……因此當生活不再充滿悲情，他就終止了小說創作。」（見《時光中的舞者—隱地論》頁二二四—二二五）。

《快樂的讀書人》是我一九七五年成立爾雅出版社的第一本書，也是開始寫讀書隨筆和書評的結集。《現代人生》是應《中華日報》副刊主編蔡文甫之邀而開闢的專欄，每周一篇，七○年代，是留學的年代，西方文化和思潮進入保守的臺灣，我看到社會新舊的激盪，以銳利之眼，觀察社會人心之變，然後書寫自己的觀點；《歐遊隨筆》，是遊歐洲的心得報告，七○年代中期，我國的觀光護照尚未開放，那時到歐洲旅遊的費用昂貴，記得民國六十五年底，到歐洲旅遊三十七天，居然花費了二十萬臺幣，而當年我在北投買的第一戶佔地二十九坪的公寓二樓，也不過十八萬，等於說，那個年代，去歐洲玩一次，昂貴到需用一戶房屋的錢，是否令人咋舌，但那是確確實實的事實。

至於《我的書名就叫書》是從事出版事業的現身說法，以風趣幽默的二人對話方式書寫，引來不少笑聲，此書曾讓我榮獲「第一屆愛書人倉頡獎—最受歡迎的四十本書籍」，可惜書在市場上早已斷版。

《隱地看小說》，是我的第一本書評集，也是小說創作進入瓶頸想要突破而一心研讀小說理論，希望走出一條創作小說的新路；令人意外的是，這本書評讓許多讀者印象深刻，三十年後，我見到聽到不少老文青，老的電影工作者都告訴我，此書早年如何影響了他們，譬如和侯孝賢最初一起合作導演的陳坤厚，他有一天特地跑來親自對我說：當年導七等生的〈結婚〉，一度感覺自己導不下去了，幸虧手裡的《隱地看小說》，他一讀再讀我那篇評七等生小說的文章，終於迎刃而解，順利讓小說〈結婚〉變成一部電影。

隱地56歲開始寫詩，《生命曠野》是他的第三本詩集，也是重要的代表作之一。圖左為舊版書封，圖右則是本次數位再版的新封面。（圖／udn讀書吧 提供）

啊，人生有無數驚喜，遇上如此溫情的畫面，你就會覺得繼續握著自己手上的一支筆，繼續寫作是多麼有意義的事！

我愛讀書目，年輕時就和鄭明娳合編《近二十年短篇小說選集編目》。現在回想是很奇特的癖好，每遇作者寫一個短篇小說，我就將之記錄下來。這成了我的習慣，也可說我有「資料癖」！這種愛編書目的習慣，一直持續到我有一本書叫《作家與書的故事》，那也是一本專為作家編的書目。

這種編書目的工作應該由作家自己來做，一個作家去幫別的作家編書目，好像也有一點怪。可是編著、編著真是越覺著迷！你看我幫哪些人編過書目？季季、廖輝英、白先勇、馬森、王鼎鈞、陳幸蕙、琦君、呂大明、張曉風、邵僩、林雙不、喻麗清、蕭颯、張系國、余光中、子敏、保真、愛亞、簡宛、蔣勳、蕭蕭、張拓蕪、席慕蓉、楚戈、張默、亮軒、梅遜……要花好長時間才舉得完。幾乎，提到的作家最新書目都在那本書裡，前面還有作家的一段小傳，以及比較有趣的一些軼事、小故事。（上）