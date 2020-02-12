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【青鳥居所】活動側記：王浩一的古城老樹之旅

聯合新聞網 / 青鳥Bleu&Book
王浩一親臨居所講述生命難解的謎團（圖 / 有鹿文化　提供）

文／張蘊淨；攝影／有鹿文化

2020的到來，並沒有眾人想像的那麼光輝燦爛，令人難以理解的疾病在世界各地蔓延，人們都戴起阻隔你我的口罩，只為離新聞中的悲劇更遙遠些。

不過書店不會因噎廢食，我們在書店裡塞滿濃厚的書香，那麼醜惡的病毒，就沒有更多的空間飄散於你我之中。也繼續以文化的孢子散播於各式的講座中，以知識的力量武裝自己，站穩腳步擊敗恐怖的疫病。

《哲學樹之旅：漫漫走過千年之路》的講座沒有因為可怕的死神而取消，學數學、建築、國際貿易的王浩一老師從樹出發看見歷史，在最新的這本書中讀者期待一段因人找樹、因樹遇人的哲學之旅奇幻展開。

王浩一老師認為人會死亡兩次，一次是肉體的死亡，一次是被世界遺忘，而老師尋找千年古樹的一個起心動念也讓這些樹不再被遺忘，這不就與當今面對生死問題的世界產生了恰如其分的連結嗎？

即便壟罩在瘟疫之中，讀者依然熱情參與（圖 / 有鹿文化　提供）

從「奸商」變成「文青」，尋回台灣獨特的歷史生命

講座剛開始，老師就解釋了自己這段旅程的初衷。

在台北工作累積了第一桶金後，王浩一老師回到台南，老師說「台灣的歷史還活在那個城市」而台南可以說是台灣最古老的城鎮，充滿歷史的真實場景與氛圍，甚至能感受到獨特的歷史生命昂然流竄於巷弄間。台南是一個起點，老師自嘲自己「文青魂爆發」，還說自己是從「奸商」變成「文青」，而田野調查與閱讀研究於焉展開。

從老師的分享中，驚訝於老師對植物的信手拈來，還有因為追樹而追了種樹的人、為什麼種這個品種的樹、這棵樹有著甚麼樣的記憶。老師的學問深邃淵博，不只在特定的領域，為了尋找樹的生命故事，他也在文學裡與前人互相對話，在樹的竄生與死亡領略到關於哲學與人生的感慨，而因為強烈的熱情與追本溯源讓老師積累了紮實考據的歷史學養。

從荷治時期到現在不過四百多年的台灣歷史，因著不同的交流往來有許多不同地方的人帶來不同的植物，每一棵植物都是一段精彩絕倫的故事。像是平埔族聖樹刺桐、一千三百年的樟樹、清皇朝種榆樹的源頭竟是來自北歐神話、王重陽墳前樹為何是銀杏，為什麼目前獨留母株？為什麼在墳前種銀杏還是母的，老師在書中用文字把這些樹的故事一一記下，作為勞動的一種生活方式，寫作成為老師退休後最重要的小事。

講座結束後，讀者踴躍與老師交換心得意見（圖 / 有鹿文化　提供）

透過前人種下的老樹，穿越千年的光陰，再次溫柔的擁抱

特別的是，因為很多珍貴的樹都會被欄杆圍起，老師索性自己動筆畫畫，他說這樣最大的好處就是可以把欄杆拿掉（大笑）。而過去在建築領域的鑽研也讓老師的空間概念非常好，在書中可以看到非常多老師自己創作的插畫，「用畫才有蒼涼、深邃、不捨以及最重要的那時候的真實的樣貌」，老師也展示了他拍的照片，明明是大文豪的墳旁但追思放著的卻是塑膠花，於是明白老師為什麼堅持用畫自己建構出歷史的現場了。

去了不同的古城、找了不同前人種的樹，老師說在尋樹、遇樹的過程中最大的收穫是，前人未見其長成，老師卻能看見它的巍然與生機。擁抱樹的感動讓老師感覺蘇東坡並未真正死去，因為他種的樹還活著，而且成為了橋梁，讓兩人不只是透過蘇東坡的詞與歷史認識，更透過充滿生命力的樹一見成知交。樹是媒介，讓時間不再是距離。

「我在古樹旅行之中，觀賞了它們，撫觸了它們，也讚歎了它們。我知道它們不僅是很神奇的古樹，也是不容易說清楚的『較寬廣視野的歷史』。學院裡的歷史討論往往過於細緻繁瑣，我只是在旅行中輕鬆地走入歷史，以那些哲人們所種植的古樹，當是歷史現象背後千絲萬縷的『線頭』。」

一棵樹的介紹可以很簡單，從植物學的定義、分類好像很快的這棵樹就被分析完畢，然而老師花更多時間探究樹背後的故事與記憶，每一棵平凡而不凡「樹生」都在告訴我們：「人生」可以活得很精采，活得不被遺忘，而在這個困難的瘟疫蔓延之時，王浩一老師的智慧，更顯得彌足珍貴。


推薦活動

走過歲月，他們種下的樹，已長成了一番風骨！

王浩一《哲學樹之旅：漫漫走過千年之路》　屏東場新書分享會

講者｜王浩一

活動時間｜2020/02/16（日）14：00

活動地點｜南國青鳥（地址：屏東縣屏東市中山路61號）

報名資訊｜活動為自由入場，歡迎參加，活動詳情至臉書「有鹿文化‧閱讀有路」粉絲專頁、活動頁了解更多及報名(+瞭解更多)

更多系列講座推薦

2.16（日）14:00 屏東南國青鳥

2.22（六）15:00 誠品台南文化中心店

3.07（六）14:30 竹北或者書店

3.08（日）14:30 竹東瓦當人文書屋

3.14（六）15:00 屏東永勝5號

3.28（六）14:30 台南烏邦圖書店

4.11（六）14:30 台北胡思二手書店（南西店）


王浩一 文青 南國青鳥書店 青鳥居所
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