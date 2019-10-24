用童心 談初心系列：時光隧道裡的田野調查

2019-10-24 09:11 聯合新聞網 讀.書.人



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文／報時光

材料看起來越是確實與充實，從事想像力的工作也就越是細微與艱難 ──波特萊爾(法國詩人)

跨界創作關照與體悟

長期在純藝術與設計跨界游移思考，黃子欽以生活題材為創作母體與關注核心，對時空記憶仍保持如孩童般好奇心與想像力，運用拼貼、復刻與封存等技法，舊時代符號的物件如老畫報、玩具、照片、書籍等素材融入作品，當設計視點從自我延伸到他人，到臺灣這塊風土歷史，發散出來的氣場如內功深厚的練家子，柔中帶勁。

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《PLAY∙紙標本》由啟動文化出版。（圖／黃子欽 提供） 分享 facebook

《PLAY∙紙標本》書自述的一段話：「歷史本身就有辯證性，因為每一分秒的回頭都造成不同的內容，對曖昧的，無以名狀的多向度交叉比對更有興趣」，在訪談過程中，不時分享收藏的舊報刊畫報與創作，聊到近五年開始認真爬梳歷史進行田野研究，對1920年代的歷史興趣，呼應著近二十年豐足多元創作中不間斷觀照的認真。

當設計不能只是依賴視覺包裝與圖像思考，不讓自己「模組化」，到了某種程度就開啟了文字思考，藉著編輯角色去了解感受內容，讀起歷史與文學，不僅是因緣際會的設計案，也來自長期在自由創作中對記憶碎片素材收整拼貼，日治時期的日本藝文創作者也是作家的西川滿，從日本人角度看臺灣的歷史與風土，創作風格吸引著黃子欽，從點線面思維觀點開展對時代大東亞文學、建築、美術等不同切入點閱讀人事物，融會創作積累的能量，對於這樣的心境轉折，他說，「美學脈絡是很重要的，少了歷史探討，就會比較單薄，少了厚度」。

老派日曆的田野思考

隨意翻起老派生活日曆，取材於1950-70年的老報圖像素材，「即使是單純的廣告圖像，也可以讀到歷史脈絡，很多現代化發展都是建構在娛樂與消費上，從上萬張圖片中去思考組織整理本質上就是一種田野，無論廣告是洋人還是東方人，生活鍋具或腳踏車款式到穿著，都能讀到時代感，田野調查本身就是一種創作，重新解讀後自然會產生脈絡，就有價值」黃子欽不加思索回應著。

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肯定田野調查也是一種創作行為，不是以自我為中心，黃子欽不僅從早期報紙、畫報、文學期刊與藏物中，汲取研究能量，也善用數位資料庫作為輔助工具，對虛虛實實的訊息，他說，「無關好壞，也許有歷史的荒謬，但重點是讓你感受到一個座標，然後再去活化產生意義」。

黃子欽封存生活記憶的保麗膠藝術創作一如他的書封設計一樣有鮮明的風格辨識，訪談過程的直爽細膩，說起話來有種拼貼層次感，飽富設計活力熱情，也像靜立在書架前的保麗膠作品，透明中有著豐厚的故事感，曖曖內含光。一個正努力著在時光隧道田野調查探勘，看似老派又不只是老派的設計大頑童。

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2018年誕生報時光品牌，致力老報文化復興運動，以創意設計能量傳遞時光故事，找回好好生活的初心與人情

⭐2020老派的生活日曆：http://bit.ly/2lWwxf0

集結1951-70年老報圖像，2019年推出後獲得熱烈迴響，2020年加入童趣設計元素，找回屬於自己的老派純真。9月募資啟動。