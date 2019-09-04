【OB專訪】金鼎獎特別貢獻獎得主幸佳慧：為受傷的孩子找光亮，是創作者的責任

童書作家幸佳慧 。(圖／幸佳慧 提供) 分享 facebook

文／石見庸

府城女兒，童書作家，英國兒童文學博士，3座金鼎獎得主，閱讀社群推手，人權倡議者，魅力十足的演講者，這一切，是外界熟悉的幸佳慧。

戀人，妻子，愛哭的女兒，脆弱勇敢的病人，率性自然，浪漫易感，永遠同理他人，永遠與自己嚴厲對話，這一切，則是大家並不熟悉的幸佳慧。

約訪時，為了保留得獎驚喜，刻意隱瞞她獲選2019年金鼎獎特別貢獻獎一事，講好要談《蝴蝶朵朵》——她心心念念掛意的新書，探討兒童性侵防治議題的繪本。不料一碰面，她坦承早已知道獲獎，附帶講了一件幸佳慧風格的軼事：

「上次媒體採訪，想拍我的金鼎獎獎座，但我手上一座都沒有，得獎時人在國外，也沒打算去要，反正，我不會在意這類形式或形體。獎金也是，之前只有主編葉美瑤（後來自創「新經典文化」），跑去跟老闆吵架，才幫我爭取了兩萬元。」

她又補上一句：「沒想到，這次終於拿到一個沒有獎金的獎座。」話落定，我們一起爆出笑聲。（註：金鼎獎「特別貢獻獎」是榮譽獎項，因此沒有獎金。）

掉進兔子洞，全心投入童書研究推廣

率直爽朗，愛恨分明，決定了幸佳慧的生涯選擇，也主導了她的創作風格。

眾所周知，幸佳慧大學就讀中文系，又拿到藝術碩士學位；誠品敦南店開幕後，她常跑去找藝術專業書籍，不小心迷上旁邊的進口繪本，啟發她對兒童閱讀的深厚興致。「哇，他們的童書刻意留下好多問號，好多驚奇，讓你去思考，去填充。」

（圖／翻攝自「童書榨汁機」網站照） 分享 facebook

為了順應興趣，她先到格林文化擔任編輯；新聞網站《明日報》成立後，又跑去當閱讀線記者。然而，當時臺灣童書市場同質性很高，她訪問作者時，有時忍不住靈魂出竅，心底苦苦追問：「為何台灣只有一種童書作家？」

為了這個疑惑，她乾脆出國取經，而且直攻兒童文學發源地英國。英國人的文學自豪，讓這趟任務難度極高，「因為我是去找答案，不是去湊學歷。」

出國前，幸佳慧先寫了少年小說《我就是這樣》，以自身在聊天室的「人體實驗」，探索青少年的苦悶，並創設閱讀社群網站「童書榨汁機。」英倫七年，她始終不曾停筆，《掉進兔子洞》、《走進魔衣櫥》引介兒童經典，引來熱烈迴響，也為她贏得第一座金鼎獎。

書名：我就是這樣！作者：幸佳慧出版社：小魯文化出版出版時間：2013年3月11日 分享 facebook

英國求學的經歷帶來了全面衝擊，首先，她為自己確立創作路線。「西方兒童文學是隱性的文明推手，革命派衝破體系的入口」，因為如此，像是五四運動後，梁實秋、周作人、趙元任等文學大咖，紛紛翻譯引介歐美兒童文學；或像是戒嚴時期的鍾肇政寫《魯冰花》，透過兒童的視角，大膽批評現實政治。

另一方面，幸佳慧人在國外，從研究所的作業到日常人際交流，她都必須處理「我從哪裡來？我是誰？台灣為何長這樣？」等認同問題。所以，她活躍在網路論壇、個人部落格，留下大量思辨文字，一路反省摸索，「也當成一種田野調查」，希望自己的創作貼近臺灣土壤，而不是高懸雲端。

於是，從《大鬼小鬼圖書館》暗寓社會歧視、《親愛的》療癒失親傷痛、《希望小提琴》談論白色恐怖，幸佳慧有計劃地，舖設她對社會的關愛，一點一滴澆注在她的創作裡。

用說故事來改變社會現實

幸佳慧的書，從來不只是一個ISBN書號，不只是書店架上的知識商品，也是一場小規模社會運動。返台前，充滿批判精神的恩師告訴她：「如果你早生幾百年，就是一個巫婆，中世紀的巫婆就是透過講故事，傳遞君主不喜歡的訊息，才會受到迫害。」幸佳慧有幸，生得也晚，又擁有絕佳敘事能力，因此，恩師催促她找到一群志同道合的人，讓「說故事」成為改變現實的力量。

於是，幸佳慧一回國，就在臺南組織「葫蘆巷文化協會」，共同推動在地的閱讀文化。此外，她每出一本書，就四處巡迴演講，走進學校、深入社區，講述「童書故事背後的故事。」《用繪本跟孩子談重要的事》、《親子共熬一鍋故事湯》，就是她系統性寫給父母的閱讀素養書。

《蝴蝶朵朵》也是如此。原本，幸佳慧的寫作計畫裡並不打算碰觸兒童性侵的議題，「因為這是很專業的題目」。然而，當她著手寫一本探討兒童人權的專書，蒐集資料時，遍尋不到與孩子談論身體意識、自我保護的本土繪本，「只有指令型的、翻譯國外的書籍，我又很討厭教科書」，加上#MeToo運動的刺激，幸佳慧於是決定跳下來自己寫。

她找到公開書寫童年性侵傷痛的陳潔皓、他太太徐思寧兩位插畫家，確認合作後，幸佳慧詢問相熟的出版社，對方討論兩星期，認為題材太過嚴肅沉重，希望還是走回「指令型」的參考書。但幸佳慧堅持採取故事情境的繪本，「小孩子才能融入情境，感受各個角色的心理狀態，而不只是一個命令，一個指導。」

為了不為難彼此，幸佳慧轉而與字畝文化合作。她找來心理諮商師、負責兒虐的護理師、社工、勵馨基金會等專業人士，組成一個顧問群。「我對這題目小心翼翼，姿態很低，拜託他們指導。例如勵馨建議故事裡的『屈辱感』要小一點，我都從善如流。」

因此，幸佳慧只用兩小時寫出故事初稿，卻花了兩個月，與顧問們來回磋商，後來實際繪製的過程，更耗費了整整一年。「當時我在美國，與插畫家講了五、六通電話，每次都花兩、三小時。」

她翻開繪本，細數她與插畫家埋下的線索：「這一頁的狐狸與蝴蝶，就是故事伏筆；後面這頁的狐狸，藏了手銬等視覺象徵；小兔子是一種保護陪伴的角色；這兩頁很重要，教導小朋友勇敢說出來。」

繪本終於完成，當她細密構思一場反兒童性侵運動之際，身體卻傳來壞消息。

《蝴蝶朵朵》在畫面中埋藏了許多巧思（圖／字畝文化提供） 分享 facebook

靠意志力對抗身體病痛，加快出版腳步

罹患僵直性脊椎炎多年的幸佳慧，一直依恃意志與熱情，試圖超越肉身桎梏。由於她不耐久站，又密集奔波演講，經常「痛到靈肉分離的狀態，有時我講到一半，發現台下聽眾盯著我的腰帶看，我一低頭才意識到，我已不自覺地扶住腰桿，靠意志力忘卻疼痛。」

然而有次，她受邀到某個宗教團體演講，分享如何講故事。道場裡一兩千人，見到她進場，宛如紅海整齊分開，朝著「幸老師」三鞠躬。這排場讓她很不舒服，心裡忍不住叨念：「靠夭，如何不忤逆師父，又不違背自己本性。」後來，她技巧性偷渡理念，總算安全下莊。但是律己嚴厲的她，一回家就大哭，她責問自己，「幸佳慧你越來越會了，講一些言不由衷的社交辭令！」時隔多年，提到此節，她毫不誇張地噴出淚來。

每年一百多場演講，身體超頻使用，而且人在江湖，必須抵抗自己被世俗同化，每天又忙得像陀螺打轉，根本無法靜心創作。於是，幸佳慧決定赴美結婚，對象是網路上結識、從事醫學研究的歐奕宏。

書名：透明的小孩：無國籍移工兒童的故事作者：幸佳慧出版社：讀書共和國／字畝文化出版時間：2017年2月6日 分享 facebook

幸佳慧口中，經常戲稱他「科學家」。在美國取得博士學位的歐奕宏，原本是她的書迷，透過部落格留言、私訊、通信，確認雙方理念及價值觀高度契合。但他的理性規律，又與幸佳慧互補，隔海相戀期間，歐奕宏總是晨昏定省，照三餐提醒阿慧吃藥、不要熬夜，精準得像一只鬧鐘。

幾年的婚姻生活，讓幸佳慧自忙碌中抽身，雖然每年回台灣，還是排滿演講，連爸媽都要哀怨。但她也安頓下來寫作，《天堂小孩》、《靈魂裡的火把》、《親愛的大人》、《透明的小孩》，幸佳慧將她對臺灣的深情，夾進書頁，千山萬水遙寄回來。

去年底，一場病痛，幸佳慧檢查出少見的壺腹癌，她回臺治療，手術、放療、化療，樣樣沒少。出版社原本想推遲《蝴蝶朵朵》面市，讓她專心抗癌，幸佳慧反而催促加快出版，趁她精神體力仍能負荷，盡快投入此一議題。

第一次化療後，喜歡講故事的她，主動請纓到兒童重症病房，鼓舞同病相憐的小朋友們。沒想到才講完兩個故事，她自己難忍化療後的苦楚，全身大汗，幾乎不支昏倒，勉力回到病房，已渾身濕透，大吐一場。

（圖／字畝文化提供） 分享 facebook

聽故事的孩子長大了，傳承社會改革的火種

早在得知罹癌前，幸佳慧就找上縣市政府的教育局處，希望能將《蝴蝶朵朵》推進偏鄉校園。她自知，會買書的都會中產讀者，大多懂得保護自己的小孩；那些隔代教養、弱勢或風險家庭的孩子，更需要這本書，預防更多悲劇發生。在她的奔走下，教育部也應允成立專案平臺，培訓講師防制兒童性侵。

最讓她欣慰的是，過去幾年，數百場演講牽繫起來的故事志工網絡，自發策動工作坊，臺北、新竹、臺中、臺南、高雄、屏東、花蓮、澎湖……「要代替生病的阿慧，當她的手腳，到校園講《蝴蝶朵朵》給小朋友聽。」

至於幸佳慧手上那本兒童人權專書，寫了三萬多字，目前因病不得不暫時擱置。然而，她念念不忘說，「每個人都有受傷的經驗，如何為孩子帶來希望，如何為他們找到光亮，是身為創作者的責任。」

第一批聽她講故事的小朋友，如今都已長大，她不時接到父母的回饋，「例如，有個媽媽寫信給我，她的小孩已經上大學，因為立志保護人權，選擇就讀社工系」，另些孩子則選讀法律、心理等科系。這類例子最讓幸佳慧暖心，因為她知道，她不只影響了兩代家庭，而且，這些火種會傳遞下去，遍佈各個角落，就像一朵朵勇敢美麗的蝴蝶。

閱讀小貼士

文化部8月15日公布第43屆金鼎獎得獎名單，包括「特別貢獻獎」得主兒童文學創作及研究者幸佳慧，頒獎典禮訂於9月12日下午2時在台北文創大樓舉行，因憂心身體狀況無法支撐到授獎日，行政院院長蘇貞昌遂於8月26日提前頒獎給她，並感謝她對兒童權益關懷，以及創作帶來臺灣社會正像改變之貢獻。

文化部長鄭麗君在當天於Facebook社群平台上表示，從幸佳慧身上與作品中，感受到她對所有生命最真誠的疼愛，「感謝她為臺灣孩子土地付出的一切。」

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