【青鳥居所】居所時旅遊記（二）｜蘇碩斌：閱讀臺北城

2019-08-31 12:11 聯合新聞網 青鳥Bleu&Book



臺北城－書城

蘇碩斌。（圖／青鳥居所書店 提供） 分享 facebook

離開金鋪，你到了前不久「偷布」的布行，雙手奉上幾枚錢與劵，新臺幣之前是舊臺幣，舊臺幣之前是銀行劵；你相當不習慣使用這種貨幣，但老闆娘見錢睜得眼珠子快掉出來，隨即將店內所有西式套裝的樣本通通交予你參考，但你看不懂日文，於是找了件設計圖上順眼的，穿上也罷。

你依照記憶與路線的線索，從一些以非日文的國語使用者口中，問到了你想知道的地點：蔣渭水創立的「文化書局」、謝雪紅的「國際書局」；問題是，你不知道所到達的現在是何年何月何日，無非碰碰運氣，就算這兩間臺北的老書局都還未出世，該地肯定擁有帶領今後大稻埕文化的人存在。

你到了該地，在老屋的廊間見到幾位正在整理書堆的人；空氣間滿是灰塵，你得揮開塵埃的顆粒才能看清楚路。牆上有個凹洞，大得剛好可以通過一個人，身高不矮的你也能輕鬆通過。裡頭有一位正忙碌著抄寫資料的男子，你上前搭話，發現他的鬍與鬢鬚皆已灰白，仔細一瞧，並非全然，而是建築物與老物的塵埃染上的緣故。

「先生，請問這裡是？」

先生沒回答你，只叫你坐在書堆上，隨即又被一鞭打起；該坐的不是書堆，而是那邊的一邊小板凳。你坐在那，幫忙拂去灰塵，幫先生報上書名；你們一邊閒聊著，大稻埕如何成為一個文化中心，如何才能有良好的閱讀風氣，而當你聽到「大稻埕該有個像樣的書局」時，你無庸置疑地知道了——眼前這個人正是自己想找的人，也是現代所有大稻埕精神的源頭之一。

「看來還需要時間整頓。」

先生聽到你這一席話，他告訴你，任何文化都是累積而成的，要有耐心，有毅力；你見對方依然埋首於他的工作，默默地繼續幫忙。忙完後，他邀你前去春風樓，由他請客，你見對方盛情不卻，不好拒絕，另一方面，你也能得到更多關於在未來建立書店的線索與建議；你跟著去了，離開書街。

臺灣文化的嶄新紀元：蘇碩斌

蘇碩斌，一個代表目前臺灣文化實際運作的名字，現任臺灣文學館館長，曾任職於國立臺灣大學臺灣文學研究所、國立陽明大學、世新大學心理學系，為臺灣大學社會學博士。

出身為臺南、卻成為臺北都市史學者，再轉換到臺灣文學的研究身分，去年回到故鄉任職臺灣文學館館長，現代文學與都市的互動關係，是他格外關注的主題。

他期待兩個年代被記得，以連結臺灣文學的舊與新：一為國立臺灣文學館成立的2003年至今的16年，代表這個國家已經成熟到可以擁有一個官方機構來肯認自己的文學、並且繼續包容所有的書寫者；二為臺文館所在建築物的前身、臺南廳舍成立的1916年至今的103年，代表臺灣文學成熟到可以開拓新世界，並由大稻埕風雲人物蔣渭水等文化運動領航人帶動文化反抗的新時代。

在這樣的時間及空間意義之間，臺灣文學館（臺南州廳）都處在過去與未來的交界。

青鳥居所｜開幕活動

昨日的世界，明日的我們｜ 百年思想序曲：開幕論壇 X 詩歌派對

（圖／青鳥居所書店 提供） 分享 facebook

青鳥居所是一間探索思想起點的書店，距今99年前的1920是臺灣文化確立的開始，在面對大稻埕最為繁華的迪化街上，我們必然要承接與重新詮釋這個空間在臺灣歷史上的重要意義。

我們將會承襲青鳥文化制作的初衷，更努力與當地同為推廣閱讀的產業互動，我們也將成為「進駐與活化歷史建物」的人文書店，透過活動策展，我們要創造與歷史空間的對話，也要拉近人與書本的距離。

活動時間｜09/07(六) 10:00-21:00

書店地點｜大橋頭站1號出口，步行約10分鐘

（詳細地址：臺北市大同區迪化街一段198號）

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