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〈丟丟銅仔〉、〈四季紅〉通通不准唱？日治至戒嚴時期的校園音樂

2019-05-08 14:18國立臺灣歷史博物館

文｜黃裕元（助理研究員) 圖｜國立臺灣歷史博物館

炎熱的秋日午後，濁水高工正進行降旗典禮，主任教官高聲在講臺上對著麥克風、向臺下將近兩千名的學生進行訓話。站在司令臺左側約六步遠的樂隊指揮聽著臺上動靜、一面悄悄把戴著白手套的雙手提到胸前比出「V」的手勢，樂器都騷動了起來。司儀宣布禮成，樂隊開始演奏，學生隊伍隨節奏拉長行進。

〈丟丟銅仔〉的旋律響起，樂隊小喇叭手許宏義，游刃有餘地吹著，開心在心底應和著歌詞：「火車行到伊都啊末伊都丟，唉呦磅空內，磅空的水伊都丟丟銅仔伊都啊末伊都丟啊伊都滴落來……」

南一中校藏《愛國歌曲專集》唱片（臺南一中典藏，周宜穎拍攝）
南一中校藏《愛國歌曲專集》唱片（臺南一中典藏，周宜穎拍攝）
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臺灣民謠不入流？

這是林雙不的小說〈小喇叭手〉（1986 年）開頭情節，典禮、教官訓話、樂隊，都是 30 年前校園裡的日常聲響，但接下來的故事卻很不尋常。主任教官非常火大，他大聲喝止、吹哨，衝進樂隊行列，搶走許宏義的小喇叭、搧了幾下耳光，演奏被迫終止，校園重回靜默。

後來小喇叭手許宏義被記大過一支，父親到學校找教官理論，教官氣急敗壞地說：「好，簡單告訴你，〈丟丟銅仔〉不能吹，所有的臺灣民謠、臺灣歌曲都不能吹，因為臺灣民謠、臺灣歌曲下流、沒水準！你懂了沒有！」這句話更引爆衝突，許爸爸和教官大吵一架，許宏義又被記一支大過……

小說情節反映戒嚴時代的校園生活，也描繪出「噪音」與「音樂」的詭譎關係。我們覺得〈丟丟銅仔〉是音樂，而擴音器傳出的教官訓話，是令人聽了不舒服的「噪音」；然而從當時這位教官的聽覺系統來看，臺灣民謠才是「噪音」，不應出現在校園，音樂要不是中國的、就是西洋的，因此他用他的「正義之聲」喝止這場演出。

這篇小說描述戒嚴時期，掌握權力、掌握麥克風的教官──或說是整個教育體系，意圖塑造校園音景的日常情境。

林雙不小說《小喇叭手》封面（吳泰羽拍攝）
林雙不小說《小喇叭手》封面（吳泰羽拍攝）
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小學生唱〈四季紅〉 遭批有辱國格

現實生活中，類似案例其實相當普遍。1988 年臺中太平坪林國小坪廓分校就發生一起案例，為了與日僑學校的聯誼活動，該校學生練習〈四季紅〉合唱，有位苗姓督學聽了不爽，認為〈四季紅〉是地方民謠，「有辱國格」，不准他們再練唱。

事情傳開後，人權促進會、人本教育促進會、臺灣筆會等單位群起攻之，報紙上議論紛紛；據說執政黨發現事態嚴重，緊急通知學校表示並無不妥、繼續教唱。這件事之所以變成新聞，是因事發於解嚴後、又有輿論壓力。要是在戒嚴時期，也不會有這麼「白目」的老師，敢選用〈四季紅〉讓學生唱。

熟悉臺灣歌謠的人或許知道，〈四季紅〉因為歌名有為共匪宣傳的嫌疑，而被迫改名為〈四季謠〉。開頭提到的〈丟丟銅仔〉，也是身世坎坷。1943年，這首宜蘭民謠由呂泉生採集、改編為合唱曲，當作舞臺劇中場演唱，演出中被日本巡查喝止。戰後這首歌大受歡迎，成為普遍熟知的臺灣民謠，雖沒有被查禁，不過可能由於語詞不明，被聯想成是黃色歌曲，在校園裡惡名昭彰。

另一首知名歌謠〈南都之夜〉（我愛我的妹妹啊…害阮空悲哀…彼當時佇公園內…怎樣妳敢知…）也一樣，內容情愛露骨，被認為是下流的黃色歌曲。同曲改編成的華語歌曲〈我愛臺灣〉（我愛臺灣風光好，唱個臺灣調…臺灣調裡多好音，傳來很古老…），是師大音樂系蕭而化教授作詞，命運就大大不同了，不但被收入學校音樂課本，也收在鋼琴、小提琴基礎教材中，成為大家都會唱的國民歌謠。

1969 年版小學「音樂」課本第八冊課文〈我愛臺灣〉（周宜穎拍攝）
1969 年版小學「音樂」課本第八冊課文〈我愛臺灣〉（周宜穎拍攝）
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靡靡之音 校園止步

實際上，本土流行樂在校園止步，是從日本時代就開始了。

1934 年有則新聞指出，南投信用組合不時傳出「歌仔」唱片播音，影響了周遭民眾，暑假期間學生都不敢上附近圖書館，附近有人辦喪事，「歌仔」的放送更是讓人哭笑不得。記者評論：「臺灣歌仔調。在現社會。每被譏為鄭聲。蓋涉於邪淫也。」就是在說，歌仔調有如來自鄭國的靡靡之音，如今透過唱片四處傳播，嚴重干擾了學生學習與百姓作息。

而〈望春風〉、〈雨夜花〉這類談情說愛的臺語流行歌，當時也不能唱進校園，但之後被填上日語歌詞，改編成配合國策、鼓吹愛國的歌謠後，就可以高聲齊唱了。

從日治到戰後戒嚴時代，不管是臺灣總督府或中華民國總統府，都將歌仔戲、本土流行歌等民俗曲藝的聲音擋在校門外。然而，當軍國體制需要的時候，又從臺灣社會歌謠裡「徵調」曲子來重新填詞。

至於平時在校園裡傳播的，還是以西洋古典音樂、改編「國語」歌詞的所謂「世界名歌」為大宗；此外，尚包含中國樂器編制的國樂、平劇，以及諸多培養軍武精神的愛國歌曲。

筆者曾接觸過臺南一中豐富的唱片典藏，當中以巴哈、貝多芬、莫札特的作品最多，歌曲唱片則以義大利民歌為主，再來是愛國歌曲、國樂、平劇等唱片。這些唱片，大概都曾經隨著擴音喇叭，傳送到各個教室裡。校園的音樂聲景，大致就是如此。

臺南一中校藏《最偉大的聲音》唱片，左側為舊式留聲機唱針。（臺南一中典藏，周宜穎拍...
臺南一中校藏《最偉大的聲音》唱片，左側為舊式留聲機唱針。（臺南一中典藏，周宜穎拍攝）
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上有政策下有對策：歌曲的改編

當然，校園裡不會只有校方允許的聲音。愈是莊嚴隆重的儀式、語言、歌曲，愈容易激發改編與戲謔。

上過日本時代公學校的人，大多對重要典禮要請出「教育敕語」奉讀一事印象深刻。校長讀完，司儀會高喊「最敬禮」，同學們都心裡悶笑，因為拉長音的「さいけれい（saikerei）」聽起來就像臺語的「屎～激咧」。同學有時聊天也會互虧：「今天有沒有『屎～激咧』啊？」

校園擴音器（臺南一中典藏，周宜穎拍攝）
校園擴音器（臺南一中典藏，周宜穎拍攝）
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「我們國父，愛吃臭豆腐，臭豆腐一塊兩毛五。」「撒麵～煮麵～穩當～妥當～」以上兩句，想必大家也是朗朗上口吧？還有成千上萬的歪歌、唸謠，在校園迴響流行過。

在聲音的世界裡，可以逃逸、可以閃躲、可以再創造，當掌權者愈要控制，愈容易破洞百出。於是，這場「噪音大作戰」不斷在校園上演，也永遠不會有平息的一天。

※本文出自國立臺灣歷史博物館《觀‧臺灣》第39期「不想上學」


展覽資訊

上學去-臺灣近代教育特展

展期時間 : 2018/11/01 - 2019/11/13

展覽地點：國立臺灣歷史博物館展示教育大樓4樓第1特展室

地址：臺南市安南區長和路一段250號

更多展覽資訊


教官噪音臺南臺史博閱讀專題

國立臺灣歷史博物館

國立臺灣歷史博物館是一座位於臺南、有「臺灣」也有「歷史」的博物館，「臺史博」是我們的簡稱，為了守護臺灣共同的歷史文化與記憶，2011年開館至今，已蒐藏了9萬2千多件藏品。臺史博的展覽以多元角度及跨族群視野，講述人與土地的故事，鼓勵所有生活在這片土地上的人以及國外訪客，來臺史博發現臺灣和自己。國立臺灣歷史博物館：http://www.nmth.gov.tw/
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