【udn閱讀‧愛書任務】《聊聊》贈書活動！

聊聊，需要凝視，需要傾聽；是愛，是陪伴。

新經典文化於7月6日最新上市的溫馨力作！由親子專欄作家高翊峰所著《聊聊》醇淨地記錄與兒子高於夏珍貴的的成長對話。「聊聊」是他們父子間生活裡不斷發生、重複的小事，且具有微意義的日常。內容關於日常、性、愛與死，一邊盡力與兒子聊聊，一邊鼓勵他與自己對話，陪伴孩子成長的同時，作者也從父親這個角色中真正地長大。兩人願意持續地與彼此聊下去，是父子之間最溫暖的心意！

本書由小野、宇文正、李李仁、李崇建、陳品皓、葉揚、蔡詩萍、藍鈞天等人真情推薦！作家葉揚作為閱讀本書的推薦人之一，寫下的推薦語：「有一個人，他所想的事，所說的話，所做的事，決定了未來會發生在孩子身上的一部分。所以稱職的父親需要親身去思考，需要證明自己這一生，都願意彈盡援絕苦幹實幹。」提出父母親本身的存在對孩子具有十足的影響力。世上沒有滿分的父母，但有不斷學習的父母，透過閱讀本書，一定可以找到屬於自己與孩子的相處之道！

聯合新聞網閱讀頻道與新經典文化出版社合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間只到7月30日止，投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1.此獎項為【合作單位：新經典文化出版】寄出（寄送僅限台灣）。

2.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3.獎項：《聊聊》紙書一本，共計3名。

4.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

5.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。