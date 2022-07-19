學日文，不能「太用功」！講日文的台灣女生Tiffany的日文路開端！

文／蒂芬泥

楽しまなくちゃ！起始階段一定要好玩才行。

無論是學語言、運動、早起，養成一個新的習慣常常非常困難，尤其是好習慣。為什麼呢？很簡單，因為這些好習慣通常都「不好玩」！

國中第一次學日文時，我覺得我大概是個語言蠢才，學了半年都沒能把五十音記熟。雖然我對日劇裡的日文有興趣，但卻對課本上的日文感到無聊透頂，無法持續維持學習的熱情。

日後我在日語教學現場，發現這是很普遍的現象。會興起「我想學日文！」念頭的同學，通常都有一個強烈的「日語使用情境」。我想看懂日劇、我想玩第一手的日本遊戲、我想和日本客戶溝通。因為有使用需求，所以才報了補習班、買了教材，興致高昂地準備學日文。

（圖／Shutterstock.com）

但一打開課本，就進入了「學習模式」。

抄寫單字、朗讀例句、背誦、考試。從小到大的學校教育讓我們成了上課和考試的專家，當我們開始學日文，自然也順理成章地套用了這最熟悉的學習方式。這是非常正確有效的學習方法，但為什麼有許多人還是學不好呢？答案是，因為太無趣了！

當你用當年背化學公式的氣勢面對日文文法，你的身體就會自然而然地想起當年與化學纏鬥的那些痛苦記憶。天哪，真的太糟糕了，高一那年的化學期中考我只考了25分！（抱頭）。

身體的記憶操縱大腦，此時你的腦中會出現「日文＝那些無聊的學科之一」的想法，下意識地開始對日文產生排斥。當你還是高中生，即使再討厭化學還是會坐在書桌前乖乖唸書，因為你怕被當掉。但是現在你擁有選擇權了，沒有人會當掉你的日文。失去壓著你讀書的壓力，面對的又是討人厭的科目，除非你有強大的自制力，不然大部分的人大概會選擇放下書本去睡午覺了。人總是會選擇比較輕鬆有趣的事做，這是我們生而為人無法抵抗的本能。

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這樣說來，難道我們永遠沒機會學好日文了嗎？當然不是！只要把學日文變成一件有趣的事情，就能順利解決這個問題。剛剛有提到，大多數人在開始學日文之前，都具有一個促使他們想學日文的「日語使用情境」，或者你也能稱作學習動機。每個人的情境不同，我有一位 YouTube 觀眾曾經跟我說他學日文的動機，是想要看懂日本的「落語」，讓我非常印象深刻。

這個日語使用情境所代表的意義，不只是我們學習日語的動機，更重要的是，他是我們能「毫無壓力地」接觸日文的管道。想看懂日劇台詞是我的學習動機，而看日劇是我的興趣，既不會讓我感到壓力，反而能喚醒我想學好日文的心情。這種符合自己本來喜好的，與日文接觸的管道，我稱之為「玩心」。學語言要持續，玩心絕對不能少。

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在剛開始學日文的時候，我們應該常常想起自己的「玩心」，並將它有意識地加入學習手段裡。聚集會神上完一堂日文課後，你可以讓自己放鬆地看一集日劇。忽然，你會聽到主角講出今天新教的單字，或上禮拜剛考過的文法，你會發現那些枯燥的日文課有他的意義，而努力學習的你正持續進步。

想保持學習動機，你只需要在普通的學習流程中加入玩心，就能讓看似枯燥的內容與興趣產生連結。

當我們能確信自己正往前邁進，就會興奮地想再踏出另一步。

不知不覺，我已經在學日文的道路上拔腿狂奔了。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《從零到日檢N1滿分：和Tiffany一起在學日文的路上拔腿狂奔！》。