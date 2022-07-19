度過市場熊市的不朽法則！定期定額、分散投資與再平衡

文/柏頓．墨基爾, 查爾斯．艾利斯

二十一世紀第一個10年接近尾聲時，部分觀察者認為金融體系很可能自我毀滅，而資本主義正倒行逆施。當時的情況與被稱為「大穩定時代」（The Great Moderation）的狀況截然不同，此時經濟搖搖欲墜，促使許多人將之與1930年代的經濟大蕭條比較。許多歐洲國家在這段時間遭遇債務危機，歐元區能否生存下去引起廣泛爭論。股票市場損失一半的市值。整個2000年代，常被稱為投資人的「失落的10年」。

因此，許多投資人會乾脆放棄股市，也就不足為奇了。對許多人來說，那樣的市場波動實在太可怕了；就退休儲蓄而言，股市的風險似乎太大了，一般投資人會緊張到無法駕馭股票投資。此外，一些專業人士（尤其是那些可以因為人們頻繁買賣證券而得益的人）宣稱，「買進後持有」的投資方式已然失效，投資成功的唯一方法是「適時進出市場」（time the market）。「分散投資已死」是另一陳腔濫調，那些所謂的專家表示：「現在的股市環環相扣」，市場趨勢一旦下滑，「根本無處可逃」。難怪投資人聽了這些經常是相互矛盾的建議之後，可能完全無所適從。

我們不同意這些所謂的「專家見解」。我們相信，面對現今十分波動的市場，本書所闡述的不朽投資法則，甚至比以前來得更有意義。我們認為，對於為了累積退休養老金的一般投資人來說，市場短期波動並不構成真正的風險，市場波動其實可以成為你的好朋友：對於定期儲蓄、堅守投資紀律的長期投資人來說，市場波動其實可以提高投資報酬。再說，試圖「適時進出市場」的投資人，往往在最不恰當的時候，犯下最嚴重的錯誤。

試圖適時進出市場的人，往往是自己最大的敵人。焦慮的投資人幾乎總是會做錯事，將不算嚴重的短期虧損變成永久的損失，造成重大的投資錯誤。許多投資人在市場出現危機期間的行為，使我們更加確信擇時策略是愚蠢的。我們見識過很多次了。在2000年初網路股泡沫化期間，過度樂觀的投資人將儲蓄投入網路股。2008年金融危機達到頂峰、全球股市觸底時，散戶投資人撤出股市的資金額創歷史新高，但此時最應該做的，其實是趁股價便宜大量買進。2011年股市因為歐洲爆發金融危機而觸底時，也發生了同樣的事。

分散投資和本書倡導的「再平衡」策略，是久經考驗、確實可以降低投資風險的做法。現今市場相當不穩定，而且一般投資人承受大量的不良建議轟炸。我們認為，本書強調的不朽投資法則非常重要，因此新增了這最後一章。

市場波動與定期定額法

對那些藉由定期投資累積養老金的長期投資人來說，股市波動其實可以成為有利因素。這些投資人只要運用本書第3章闡述的定期定額法，就能利用市場波動提高投資報酬。在介紹這種久經考驗的簡單操作方式時，我們會說：相對於股市持續上漲的情況，有耐心的投資人奉行定期定額法，在相當波動、數年之後打回原形的股市中，反而可以積累更多退休儲蓄金。

現在就讓我們利用一個真實的例子，說明堅持定期投資股票—即使經過10年或更長的時間，股市只是原地踏步—可以如何累積更多養老金。見下頁圖表18。

圖∕《投資的奧義》，今周刊出版社提供

對投資人來說，二十一世紀的第一個10年是歷史上最艱難的期間之一。這段時間開始後不久，隨著1990年代末的網路股泡沫破滅，股市暴跌50%。這10年走到尾聲時，全球金融危機使投資人再次受到重創，股市又一次下跌近50%。2010年底，若以標準普爾500指數為基準，股市實際上比2000年1月時還低，數以百萬計的美國人因此對股票投資非常失望。但是，對於那些遵循我們倡導的定期定額法的投資人來說，情況真的那麼糟嗎？

在這個例子中，我們假設投資人從2000年1月開始定期投資計畫。這個時機極差，因為當時股市正處於歷史高位。儘管最初的投資損失了一半左右，但因為投資人夠自律、目標夠明確，無論景氣是好是壞都能堅持定期投入資金。為了簡化計算，假設投資人每年投入1000美元，在1月的第一個交易日一次買進。我們也假設再把股息投資於股市。以下例子採用標準普爾500指數的實際數值。

結論非常值得注意：即使在對許多股票投資人來說相當慘烈的10年裡，這位奉行定期定額法的投資人仍得到不錯的報酬，可以提高其退休儲蓄金的最終價值。我們相信股市未來將繼續出現大幅短期波動。對長期投資人來說，這種短期波動可能相當討厭，但其實不是大問題，反而是種機會。他們大可無視必將發生的市場起伏，也應該這麼做。希望安心舒服退休的這群人，主要面臨的風險不是必須忍受股價起伏，而是容許市場波動阻礙他們定期買進股票。定期定額法，是長期投資人最好的4個朋友之一。

分散投資仍可有效降低風險

分散投資是降低投資風險的老方法。一如身體健康是美好生活的基礎，分散投資則是投資成功的基礎。分散投資的基本概念，是在投資組合中納入特定資產類別，當股市無可避免地走空頭時，以便在一定程度上穩定投資組合。但就連在最近的股市困難時期，分散投資這種做法也受到質疑。質疑者表示，分散投資在我們最需要它發揮作用時，辜負了我們。這論點當然也有一些道理。如今各國股市間的相關性，明顯高於過往。受全球化之影響，不同國家的股市傾向同漲同跌，讓世界各地的股市如今比較可能同時突然下跌。儘管這些論點看似有理，但分散投資仍是有助達成投資目標的極有用方法。分散投資，是長期投資人的另一個最佳益友。

首先，並不是所有金融資產都會同漲同跌，債券價格就經常在股票價格下跌時上漲。如果預期經濟將陷入衰退，企業盈利將因此減少，股票價格很可能就會下跌。但貨幣政策當局為了減輕衰退的嚴重性，通常會調降利率，而利率降低會導致債券價格上漲。因此，債券與股票的價格往往反向而行，有助穩定你的整個投資組合。事實上，近年來，股票與債券報酬率的變化方向通常是相反的（本章稍後將補充說明，當前環境下的債券投資注意事項）。

圖∕《投資的奧義》，今周刊出版社提供

此外，即使短期內世界各地的股市幾乎同步波動，但不同股市的長期表現仍有巨大差異。例如在二十一世紀的第一個10年裡，成熟與新興國家股市的短期波動近乎完全正相關，長期表現卻大不相同。這10年告終時，成熟市場接近打回原形，帶給投資人的報酬率微不足道；新興市場卻帶給投資人10%的年複合報酬率。

再平衡

我們想再次強調，本書第3章闡述的「再平衡」，是另一個不朽的投資法則，且已證實極有價值，尤其是在市場最動盪的時期。再複習一下：「再平衡」很簡單，就是定期（例如每年一次）檢視投資組合的資產配置，將它調整回適合你的水準。假設你是個容易緊張的人，希望投資組合中，股票的比重不超過50%，餘者用以投資債券。對你來說，「再平衡」就是倘若股票價格上漲、債券價格下跌，你的投資組合因此變成70%的股票和30%的債券，就應該賣掉一些股票並買入一些債券，使資產配置回到你想要的股債各一半的狀態，因為那才是適合你的風險水準。

圖表20呈現「再平衡」為「60%股票、40%債券」的投資組合所帶來的好處。注意，15年下來，每年「再平衡」可以使年報酬率增加近1.5個百分點，而且年報酬率也變得比較穩定。你可能會想：是怎樣的煉金術，使報酬率提高這麼多？答案是：再平衡。它促使你針對過去一段時間表現特別好的資產類別，了結部分獲利，然後投資在變得比較便宜的資產類別上。

圖∕《投資的奧義》，今周刊出版社提供

回顧2000年初以來金融市場發生的事，可以清楚看到「再平衡」效果顯著的原因。假若你在每年1月進行投資組合的「再平衡」。在2000年1月，沒有人知道網路股泡沫將在這一年的3月破滅。但你知道的是，當時股票價格已經因為市場亢奮而大漲，且利率上升導致債券價格下跌。因此，此時你的投資組合已經變成接近75%股票和25%債券，而不是你希望維持的60%股票和40%債券。這時，你的「再平衡」操作是賣出一些股票，將所得投資在債券上，以恢復你希望維持的股債比例。現在想想2003年1月的情況：此時股市已經大跌，央行降息推高了債券價格。這時候沒有人知道股市已在2002年10月觸底，但你會看到債券占投資組合的55%，遠高於你希望維持的水準，你因此賣出一些債券並買進股票。在二十一世紀第一個10年接近尾聲的全球金融危機期間，「再平衡」再次為你發揮作用。此時國庫券的利率趨近於零，因此2009年1月檢視投資組合時，你發現債券比重過高，股票比重太低，於是又一次「再平衡」投資組合。 書名：《投資的奧義》作者：柏頓．墨基爾, 查爾斯．艾利斯出版社：今周刊出版社出版時間：2022年06月30日

「再平衡」迫使你做的事，與多數投資人所做的恰恰相反。多數投資人傾向在樂觀情緒氾濫、市場見頂或接近頂部時買入；並在天看似正塌下來、市場觸底或接近底部時賣出（市場見頂和觸底，當然正是拜此所賜）。「再平衡」迫使你做相反的事。嚴守紀律的「再平衡」，是長期投資人另一個最佳益友。

●本文摘自今周刊出版社《投資的奧義》