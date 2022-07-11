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蔡英文：不論在體制內外，始終如一的南投女兒∕讀《拔地而起的力量》

聯合新聞網／ 天下文化
圖∕聯合報系新聞資料庫照片
圖∕聯合報系新聞資料庫照片

文∕蔡英文

蔡培慧的父親來自魚池鄉，母親來自鹿谷鄉，她的老家在頭社，翻過一個山頭就是日月潭，她是土生土長、實實在在的「南投女兒」。

有些人認識的蔡培慧，是「台灣農村陣線時期」，不畏強權，在街頭帶領群眾吶喊的「培慧老師」。也有些人認識的蔡培慧，來自她進入立法院擔任不分區立委，發揮學者專長，從政策制度到實務面，一一改善台灣農業的專業與堅持。

透過這本書，我們知道，這些印象都是真實的蔡培慧，我們也可以更全面、更深入的了解，這位「南投女兒」如何一路走來，堅持捍衛土地正義、捍衛農業和農民的心路歷程。

全心投入南投的未來

九二一地震，蔡培慧當天晚上就從台北趕回南投。後來的整整九年，她在第一線全心投入災後重建工作。不只細心了解災民的需求，也耐心推動改善建築耐震法規。不只如此，從產業轉型到長照社福，她一點一滴，讓南投重新再站起來。

這段歷程，成為培養她具有執行力及圓融行政能力的重要養分，也讓她學習到如何擬定方案，尋找資源，協調折衝各方意見，並且進一步完整執行，接受檢驗。

書名：《拔地而起的力量》 作者：徐遼明出版社：天下文化 出版日期：2022年6月30日
書名：《拔地而起的力量》
作者：徐遼明
出版社：天下文化
出版日期：2022年6月30日

蔡培慧從兩年前，開始擔任行政院中部聯合服務中心執行長，也進一步發揮優秀的協調和行政能力，協助南投解決很多長期存在的問題。她了解南投人的需求，對南投的未來，不僅有著長遠的願景規劃，也努力實現中。

蔡培慧將更多資源帶進南投，包括「地方創生青年創業孵育基地」，提供創業的資源與支持，讓更多南投的年輕人覺得，返家不再是遙不可及的路。

歷經不同工作崗位的挑戰和耕耘，蔡培慧說，走得更長遠，才能真正回家。現在的她，具備學者、社會運動者以及立法、行政的多重歷練，已經愈來愈嫻熟透過各種政策工具帶來改變，而未曾改變的是，她對於家鄉及土地的堅持與熱情。

我相信，蔡培慧已經做好準備，讓南投轉型，成為科技農業和地方創生的重要基地。我也相信，不論在體制內外，她始終是熱情溫暖，堅定如一的南投女兒。

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●本文摘選自天下文化出版之《拔地而起的力量》，未經同意禁止轉載。


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