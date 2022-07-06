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北京紫禁城縱橫六百年 見證悲歡離合三朝帝王家

聯合新聞網／ 時報出版
北京故宮太和殿。（圖／Unsplash）
北京故宮太和殿。（圖／Unsplash）

文／時報出版編輯部

巍峨佇立的北京故宮博物院，原稱紫禁城，占地面積七十二萬平方公尺，建築面積約十五萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築。這座兩朝皇城以元大都為基礎，於大明永樂四年（一四○六年）開始籌備建造，永樂十八年（一四二○年）完工後，歷經明、清二十四位皇帝執政的王權歲月，在政權更迭與祝融肆虐之下，它的一木一石、一磚一瓦都見證著國祚同為二百七十六年的明、清兩朝由盛而衰的歷史興替。

紫禁城建築講究天文學的「一點一線」，一點是指紫微宮，而紫微星是古代天文學裡的帝王星。一線就是整座宮殿的中軸線，相當於王朝的「龍脈」，因此紫禁城內的建築都嚴格遵循對稱的規則，沿著南北走向的中軸線排列。

皇位爭奪戰 天子還得有天命

明、清兩朝皇帝在聖旨上使用的「奉天承運皇帝」一辭，彰顯了帝王受命於天。但想當一朝天子，若天命不夠力，已到手或未到手的皇位還是只能乖乖拱手讓人。

大明開國皇帝朱元璋有七個兒子，四子朱棣奪了嫡孫建文帝朱允炆的皇位，天下還是朱姓的天下，但大統血脈已非朱元璋欽定的嫡系。

話說朱允炆原本看到四叔造反，以為找到了一個「削藩」的理由，卻沒料到朱棣從北京一路勢如破竹地打回南京，他一進入京城，建文帝就嚇得自焚而死。叔侄之爭，四叔勝。

大清康熙帝玄燁有三十五個兒子，嫡長子胤礽當了幾十年皇太子，想提前上位，皇帝爸爸一怒之下廢了他的繼承權。玄燁一直到人生最後階段，都沒有對繼承人問題給出一個完美的答案，只留下一份遺詔：「雍親王皇四子胤禛，人品貴重，深肖朕躬，必能克承大統。」將皇位傳給四皇子胤禛。

一直韜光養晦、低調無聞的胤禛，在「奪嫡」中笑到了最後，登基伊始就露出了獠牙，和他爭奪皇位的兄弟幾乎都遭到囚禁和流放。兄弟之爭，四爺勝。

六百年政權核心 儀禮之下的權力對峙

紫禁城是中國封建制度下的產物與象徵，滿清末代皇帝溥儀退位後，這座昔日帝王家的宮殿成為探索明、清歷史的重要史料來源。做為曾經的權力核心，六百年歲月裡乘載的不只是兩朝政治文化與歷史價值，同時也是一段重要的歷史記憶。

皇城宮內的繁瑣禮儀造就許多獨有的文化儀式，其中也暗藏著權力鬥爭的關鍵。例如明朝的「大禮儀」之爭，源自正德帝朱厚照膝下無子，過世後只能由堂弟嘉靖帝朱厚熜繼位，他與權臣卻因要從「承天門」或「東華門」進入紫禁城而爆發爭執。從承天門入，表示是一國之君，以皇帝的身分進宮；而東華門則是大臣們上朝的路線，從這裡進，等於朱厚熜在進入紫禁城時只是臣子身分。表面上只是禮儀之爭，實際上卻是新皇帝與前朝權臣的一番較量。

紫禁城內的儀禮制度也有可能引發國際談判桌上的紛爭。一七九三年，乾隆與英國馬戛爾尼使團的「禮儀之爭」，起因於清朝官員要求馬戛爾尼遵守「三跪九叩」的帝國禮儀，而馬戛爾尼則要求依循英國禮儀，對乾隆行西式吻手禮，雙方因此鬧得不甚愉快。

書名：《明清紫禁城風雲錄（全二冊）》《大明紫禁城：從草原霸主逐鹿中原到煤山自縊》《大清紫禁城：從愛新覺羅稱霸華夏到王朝輓歌》作者：翟晨旭出版社：時報出版出版日期：2022年6月24日
書名：《明清紫禁城風雲錄（全二冊）》
《大明紫禁城：從草原霸主逐鹿中原到煤山自縊》
《大清紫禁城：從愛新覺羅稱霸華夏到王朝輓歌》
作者：翟晨旭
出版社：時報出版
出版日期：2022年6月24日

自康熙以來，由於中國傳統禮儀無法與天主教義相容，雙方屢次在學術和政治上發生衝突，雖然貌似是外國人無法適應中國禮儀的簡單爭端，但卻間接斷送滿清提前走向近代化的機會。

紫禁城風雲錄 一探深宮奧秘

從建築、政治與文物出發，古文物鑑定與修復專家翟晨旭從「故宮的禮儀」、「帝王家的故事」、「政治的肇始與紛擾」等主題一一探討紫禁城內的政權興衰與帝王之家的美麗與哀愁。

《大明紫禁城：從草原霸主逐鹿中原到煤山自縊》從忽必烈初建元大都，寫到永樂十八年遷都紫禁城，再到明崇禎帝之死；《大清紫禁城：從愛新覺羅稱霸華夏到王朝輓歌》則從瀋陽故宮寫到晚清時期紫禁城所經歷的曲折與衰敗。這二本書把「北京故宮」的中軸線寫成元、明、清三朝的政治「大動脈」，以「診脈」方式，給予讀者全新視角，得以重新看待那些「宮闈祕事」。

●本文推薦書由時報出版之六月新書《明清紫禁城風雲錄（全二冊）》。


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