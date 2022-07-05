《大長今》後以宮女為主角的韓國歷史劇，MBC年度收視冠軍劇《衣袖紅鑲邊 寫真散文》中文版熱烈上市！

文／新經典文化編輯部

韓國近年歷史劇新高峰《衣袖紅鑲邊》，大結局收視破紀錄17.4%，於2022年初播畢後不斷獲獎，男主角李俊昊因本劇由唱跳偶像團體成員晉升演技派，勇奪百想藝術大賞影帝及最佳人氣賞，在今年六月再獲韓國文化宣傳部主辦的韓國放送大賞（한국방송대상）年度戲劇。新穎的敍事角度、選角拍攝的成功，圈粉無數深度劇迷，由MBC《衣袖紅鑲邊》製作團隊編寫的寫真散文書，即將由新經典文化推出中文精裝典藏版，6月29日全台上市！

（圖／新經典文化提供）

「衣袖紅鑲邊」專指宮女的服飾，代表這些女子是王室的專屬物，幸運的人或入選後宮，普通的人則在老病時被趕出宮，不幸的人甚至在不經意犯上時被懲處凌虐。本劇從朝鮮時代的君王正祖李祘身邊的宮女角度說起，在史實上真正存在的成氏德任，被帝王多次求愛，卻決意拒絕入後宮，堅持要自由生活。

（圖／新經典文化提供）

以《大長今》童星出身備受喜愛的女主角李世榮，飾演的東宮宮女成德任，從小熱愛讀書習字，在宮女間以「傳奇叟」（說書人）身份獲得重視，也因抄寫經書的才能，與正祖李祘進一步熟識。獨立自主並勇謀十足的女性角色，網路討論度極高，開播後以黑馬之姿連續八週拿下 GOODDATA 調查公司「電視劇」話題度No1，最後也成功拿MBC年度最佳男女主角跟CP。

此劇於台灣OTT頻道連續三個月霸榜，連不看韓國歷史劇的人都好奇：為什麼這個故事能讓MBC重振《大長今》當年的收視氣勢？今年六月，東森戲劇台製作中文配音首播，新經典出版社進一步成立《衣袖紅鑲邊 寫真散文》臉書社團，陪觀眾一起重新追劇、陸續分享書中精采段落，並於社團中獨家贈送來自韓國正版授權的贈品——小海報、簽名珍藏卡、反省書三合一套組，回饋給支持本劇與寫真散文書的讀者，數量有限，歡迎劇迷們前往參加，只送不賣的贈品組將於七月上旬抽出。

（圖／新經典文化提供）

書名：《衣袖紅鑲邊 寫真散文》作者：MBC《衣袖紅鑲邊》製作團隊出版社：新經典文化出版時間：2022年06月29日

不只劇名與服裝有關聯的《衣袖紅鑲邊》，全劇廣納朝鮮時代後期幾乎所有的女性造型，高度還原宮中女性、貴族穿著，據說韓國稱之為古裝劇的時尚代表！日前傳出韓綜王牌主持人劉在錫「劉 Quiz on the block」節目已錄製本劇男主角李俊昊特輯，將在6月29日本書上市當天推出！台灣觀眾亦可透過friDay影音收看。

獲獎無數！完美結合史實之成氏德任與正祖李祘

非典型古裝愛情故事登場！

正祖李祘為朝鮮歷史中韓國人最愛戴的明君之一，爺爺英祖及其父親思悼世子戲劇化且悲劇性的父子關係令人印象深刻，在《衣袖紅鑲邊》之前已有多部影劇刻畫此三位君主的傳奇故事。其中由宋康昊、劉亞仁聯合主演的賣座電影《逆倫王朝》，飾演思悼世子的劉亞仁更拿下影帝。《衣》劇講的是兩人的後代正祖在宮廷慘劇陰影下走出噩夢、迎來盛世的成長。

【本書特色】 《衣袖紅鑲邊 寫真散文（李俊昊與李世榮手寫信及簽名印刷本 典藏版）》 精裝開本，選用高對比與彩度的凝雪映畫紙印製，內容有： ★完整收錄240餘幀「祘德CP」精美劇照 ★40餘幀幕後花絮照片 ★主要場面與分鏡解說 ★男女主角特別採訪 ★精美蝴蝶頁，印刷男女主角手寫信與簽名 「在那個時代，拒絕君王的心意並不是一件容易的事，因此李祘和德任的愛情才會令人難以置信，更讓許多人沉浸在這個空前絕後的愛情故事中。」 ——演員李俊昊（飾演李祘） 「不管那個時代有諸多限制，但是德任為了自己所選擇的人生而努力的模樣非常有魅力。」 ——演員李世榮（飾演成德任） 6月29日，全台各大通路上市！

●本文推薦好書由新經典文化出版之《衣袖紅鑲邊 寫真散文》。