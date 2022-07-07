成為大學生、更加成熟美麗的安，在友情、愛情間有哪些體驗？

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聯合新聞網／ 好讀出版
書名：《清秀佳人3：島嶼上的安》【經典新裝版】 作者：露西．蒙哥瑪麗（L. M. Montgomery） 譯者：賴怡毓 出版社：好讀出版 出版時間：2022年6月15日
書名：《清秀佳人3：島嶼上的安》【經典新裝版】
作者：露西．蒙哥瑪麗（L. M. Montgomery）
譯者：賴怡毓
出版社：好讀出版
出版時間：2022年6月15日

文∕露西．蒙哥瑪麗（L. M. Montgomery）

「今年是我的二十歲生日，靑少年的歲月將永遠過去了。」安抱著拉斯帝盤坐在壁爐前的地毯上，對著坐在椅子上閱讀的詹姆西娜阿姨說。客廳裡只有她們兩人，史黛拉和普莉希拉去參加委員會會議，而菲兒正在樓上打扮自己，準備要去參加一場派對。

「你應該覺得很遺憾吧。」詹姆西娜阿姨說。「靑少年時期是人生十分美好的一個階段。我很慶幸我還沒有脫離這個時期。」

安笑了出來。

「阿姨，你會永保靑春的，就算活了一百年，也還像是十八歲的少女。我的確是感到遺憾，而且還有些不滿。很久以前，史黛西老師曾說，等到二十歲的時候，不論好壞，人的性格就會定型了。我覺得我還不夠好，渾身都是缺點。」

「大家都是這樣。」詹姆西娜阿姨爽朗地說。「我自己就有上百個缺點。史黛西老師的意思應該是說，等你二十歲的時候，性格會往某個方向穩定發展下去。安，你不用想太多，只要對上帝、親朋好友和你自己盡到義務，好好享受人生就可以了。這是我的人生哲學，一直都非常管用！對了，菲兒今晚要去哪裡？」

「她要去參加舞會。她準備了一件奶油黃色的絲綢洋裝配上蕾絲花邊，眞是美極了，跟她的栗色頭髮非常相襯呢！」

「你不覺得『絲綢』和『蕾絲』這兩個詞很有魔力嗎？」詹姆西娜阿姨說。「聽得我都想去跳舞了。尤其是黃色的絲綢洋裝，簡直讓人聯想起耀眼的陽光！我一直都想擁有這麼一件洋裝，不過先是我的母親，再來是我的丈夫，他們都沒把我的話當一回事。等我上了天堂，第一件事就是去買黃色的絲綢洋裝。」

安的大笑聲中，光彩奪目的菲兒走下樓，在牆上的橢圓形鏡子前仔細端詳自己。

「好的鏡子會使人心情愉悅。」她說。「像我房間裡的那一面，就照得我臉都要綠了。安，我漂亮吧？」

「菲兒，你知道你有多美嗎？」安由衷地讚嘆。

「當然啊！不然鏡子和男人是做什麼用的？算了，這問題不重要。我的頭髮有梳好嗎？我的裙襬有整齊嗎？這朵玫瑰往下擺一點會不會比較好看？我怕放得太高會讓我看起來歪一邊。不過我討厭有東西一直戳到我的耳朵。」　　

「你看起來美呆了，而且你的酒窩特別迷人。」

「安，我特別喜歡你這一點，你總是這麼大方眞誠，從來不會心懷一絲嫉妒。」

「她哪需要嫉妒別人呢？」詹姆西娜阿姨說。「也許她長得沒有你好看，但是她的鼻子漂亮多了。」

「是啊。」菲兒認同。

「我的鼻子一直是我最大的安慰。」安也承認。

「安，我也很喜歡你的瀏海。你有一小撮捲髮，看起來像是要垂下來一樣，卻永遠保持一個弧度，眞是太可愛了。不過說到鼻子，我還眞擔心四十歲的時候，會長成派安家的模樣。安，你覺得我四十歲時會變成什麼樣子？」

「你會變成又老又肥的已婚婦人。」安調侃她。

「才不會呢！」菲兒坐下來，舒舒服服地等待她的護花使者。「約瑟夫，你這隻小花貓，不准跳到我腳上。我可不想帶著一身貓毛去參加舞會。安，我不可能會發福，不過我肯定會是個已婚婦人。」

「你會嫁給亞力克還是阿蘭索嗎？」安問。

「應該就是他們其中一人吧。」菲兒嘆了口氣。「要是我能做出決定的話。」

「這哪有什麼難抉擇的啊。」詹姆西娜阿姨在一旁指責。

「阿姨，我天生就是個擧棋不定的人，不管做什麼事都會猶豫再三。」

「菲兒，你得學習當個頭腦冷靜的人啊。」

「如果有冷靜的頭腦當然最好，」菲兒同意。「但這樣會損失很多樂趣。如果你認識亞力克和阿蘭索，你就會知道，要在他們之中二選一有多困難了。他們兩個人一樣好。」

「那你就選一個比他們都還要好的人囉。」詹姆西娜阿姨說。「不是有個四年級生很喜歡你嗎？那個名叫威爾．萊斯利的。他那雙大眼睛又漂亮又溫柔。」

「他的眼睛太大，又溫柔過頭了，簡直像頭牛一樣。」菲兒毫不留情地說。

「那喬治．帕克呢？」

「這個人沒什麼好討論的，除了他的衣服看起來總是像剛才上過漿、用熨斗燙過一樣。」

「那馬爾．霍沃斯呢？他總找不出缺點了吧？」

「他太窮了。詹姆西娜阿姨，我一定要嫁給有錢人。有錢和帥氣是必要條件，如果吉伯有錢的話，我願意嫁給他。」　

「啊？你願意嫁給他？」安的口氣有些嚴厲。

「我也覺得這個主意不好，畢竟我們兩個都沒想和吉伯結婚嘛。」菲兒調侃道。「我們還是別討論這個話題了，反正我遲早都要結婚的，不過我打算把這一天拖得愈久愈好。」

「菲兒，你千萬別嫁給你不愛的人。」詹姆西娜阿姨說。

「老式的愛情已經過時了。」菲兒嘲弄道。「馬車來了！我先走啦，兩位可愛的老古板！」

菲兒走後，詹姆西娜阿姨表情嚴肅地看著安。

「那孩子漂亮、甜美又善良，可是安，你不覺得她的思想有時候很有問題嗎？」

「我不覺得她的觀念有什麼問題。」安忍住笑。「她說話本來就是這樣。」

詹姆西娜阿姨搖了搖頭。

「唉，希望如此，畢竟我很喜歡她。不過我搞不懂她在想什麼，眞是被她打敗了。她和我認識的所有女孩都不一樣，也跟我年輕時的各種面貌差得好多。」

「詹姆西娜阿姨，你有幾種面貌啊？」

「大約六種吧！」

●本文摘自好讀出版之《清秀佳人3：島嶼上的安》【經典新裝版】。


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