快訊

秘魯「天空之城」馬丘比丘遭野火襲擊！消防員動員搶救

台股續探底 早盤跌逾百點 台積電開盤下跌4.5元

澳門檢出台灣芒果樣本新冠陽性 暫停進口一周

黃宗潔／ 背著隱形氣瓶的呼吸與練習

聯合新聞網／ 有鹿文化
圖／pexels
圖／pexels

文／黃宗潔

栗光是誠實的。她寫海，但不強調自己迷戀海。她寫潛水，但不誇大自己如何熱愛這項運動。廖鴻基曾經說，「為著魚是生活，為著海是心情」，若把這句話代換到栗光身上，她的版本顯然是，「為著魚是心情，為著海的部分……還是因為魚」。她說：「我想我並不真的喜歡潛水，我只是喜歡海洋生物。」但她把這份「喜歡」，切切實實地轉化為生活的實踐和反思，就不是人人能做到的。

栗光細膩的心思，在前作《潛水時不要講話》已俯拾即是。她在下潛的過程中，以每一支氣瓶換取一個新課題：學習何時該放棄；學習信任與錯過；體會動物有時並不願意「交出牠們的眼睛」給鏡頭，或有時僅僅是因為，自己有一對太過遲鈍的眼睛……她在水底學習和魚在同一介質中呼吸，重新拿捏人與海、人與魚的距離。《再潛一支氣瓶就好》延續著這些有關潛水體驗與海洋生物的主題，卻又比前作潛得更深。

栗光對海的顏色的思考，讓我想起約翰•葛林（John Green）在《人類事評論》中，對人們為了保護真正的拉斯科洞穴藝術而仿造的洞穴壁畫之評論。他說，「你會知道，這些畫作不是原物本身，而是影子。這是手印，但不是手。這是你無法重返的回憶。對我而言，這使得這座洞穴更像它所代表的過去。」某程度上，每一張海洋照片也都只是海洋的仿作與影子，是無法重返與重現的回憶。每一次的「截圖」聚焦，都只是更加揭示出圖象背後的無窮與深邃。探究海，是一場以有涯追無涯的，不會有終點的旅程。於是每一次的潛水，也都召喚著下一次的，「再潛一支氣瓶就好」。

書名：《再潛一支氣瓶就好》作者：栗光出版社：有鹿文化出版日期：2022/06/17
書名：《再潛一支氣瓶就好》
作者：栗光
出版社：有鹿文化
出版日期：2022/06/17

而除了魚與海，這一次，栗光更順著洋流潛回自己的生命經驗，挖掘那擱淺在深處的記憶化石。某程度上來說，《再潛一支氣瓶就好》中這些「陸地上」的篇章，反而更能看出潛水或說海洋經驗對於栗光的影響。如同她在〈代序〉中回顧的，「把在陸地長成的身體帶到海裡」，才恍然當初對諮商師一句「敏感」的評語耿耿於懷的自己，確實是敏感的。海洋某程度上，逼她把自己交出來，繼而將這些一瓶瓶氣瓶換來的經驗帶回岸上，背著隱形的氣瓶，在日常生活中，呼吸練習。

於是，在編輯台上，她反思過去對投稿者的嚴苛要求，「人家就是寫了抒發，我強授蛙踢一百式，不就只是讓人家連踢都不想踢了呢？」；在面對無理又無禮的投稿電話時，她以鹽酸（刷洗化石）安頓身心；更重要的是，她開始謹慎下潛，宛如試探耳壓般地試探心理壓力可及的深度，碰觸父親與父親離開的記憶，讓收拾舊居揚起的灰塵宛如海底揚沙，去接納記憶也可能因塵沙的飛揚而顯得益發模糊混亂，但也唯有經歷這樣的過程，來路方能在「模糊之後，又清晰起來」。這是海洋的贈禮，而栗光並不將其視為理所當然。她說，「多情的人潛水，攪動了海，將以心償還」，這本書，無疑是她償還給海的回報。

●本文摘自有鹿文化出版之《再潛一支氣瓶就好》黃宗潔推薦序〈背著隱形氣瓶的呼吸與練習〉


閱讀風向球 有鹿文化

延伸閱讀

4公尺大嘴怪魚沖上岸民眾嚇壞 罕見身分曝光「台灣是主要棲息地還禁捕」

繼白帶魚後 中國大陸再稱我輸中竹筴魚檢出新冠病毒

MLB／海盜球場上演松鼠追逐戰 張育成「觀戰」也被逗笑

基漁會：漁船白帶魚不落地過磅出貨大陸 不會進加工廠

相關新聞

從激昂的「一億玉碎」到飢餓青春，《螢火蟲之墓》原著中的戰爭面貌

我希望，我們這個世代的人， 是親眼見證戰爭的最後一代。 ──野坂昭如 B29轟炸機在日本上空持續盤旋的那個夏天，十四歲的清太帶著四歲的妹妹節子前往親戚家避難。在飢餓和冷淡人情的折磨之中，清太仍盡心照顧日漸衰弱的妹妹。看在天真的節子眼裡，夜空中的軍機就像螢火蟲一般絢爛明亮。她曾經捧著螢火蟲的死屍，對清太說：「我要幫螢火蟲做墳墓，媽媽不是也在墳墓裡嗎？」清太決定，一定要好好照顧妹妹，直到最後…… 濕疹、跳蚤、權充照明的螢火蟲、眼神呆滯的飢餓孩童……這些都是作者野坂昭如二次大戰期間的真實經歷。他一生始終為當年未能悉心照料妹妹的往事後悔，因此自我期許：「希望至少在小說中，讓哥哥直到最後

「你可以選老闆，但不需要挑同事！」斜槓企業家黃冠華：為同事負氣離職，大可不必

《讓別人贏》呈現了Sunny的價值觀「先利他，才能利己」。這樣的第二代企業家，讓人尊敬，也喜歡。——商周集團執行長 郭奕伶 耕耘傳統紡織企業的斜槓企業家、《商業周刊》專欄作家黃冠華，歷經多領域的經驗總結出成功的處世哲學，在本書分享他在工作與生活的獨到覺察及修煉智慧。

張忠謀：「強勢的CEO，會有弱勢的董事會！」奇異市值蒸發8成，其實有跡可循？

1.奇異在上個世紀的美國，是管理學界的典範。其中，傑克威爾許更被《財星》評為20世紀最偉大的CEO。 2.1999年，奇異的股價在18年間大漲30倍，市值5千億美元，成為當時全世界市值最高的公司。 3.奇異能夠在美國製造業稱霸百年，關鍵在它能吸收美國中西部最好的人才，但網路興起後，人才都往西部走，奇異的人才優勢不再。缺乏人才加上一連串的決策錯誤，造成奇異的殞落。 4.從奇異隕落的案例可以看出，最該負責任的是董事，但張忠謀曾提醒：強勢的CEO，會有弱勢的董事會。董事會不會去管績效好的CEO，等到積非成是，犯下重大錯誤，已為時太晚。

國際名導蔡明亮推薦！《三分鐘，創世紀》看見電影大師一生的追求

這本書的主線，聚焦在時間長度一部只有一百分鐘的電影《浮光掠影——每個人心中的電影院》，而這部電影是法國坎城影展成立六十周年時，邀請三十三位大師以三分鐘左右的短片形式呈現自己心目中的電影院，將成果匯集而成。 這些短片是侯孝賢、王家衛、北野武、阿巴斯與大衛‧科能堡等舉世聞名的電影大師們寫給電影史、電影院、和電影迷的情書，也是他們施展精確布局、實驗藝術精神的最佳媒介。 這些短片都有一個相當重要的共通點：都以各種或深或淺的方式向經典作品與電影本身致敬。這些短片有些引述布列松、高達、費里尼這些為人稱道的大師經典，有些以導演自身的作品作為反思的引子，有些則以電影院和影迷的視野向電影本身致意。

現代達悟族作家的重層帝國逆寫—《沒有信箱的男人》簡評

文／劉威廷 （國立彰化師範大學台灣文學研究所助理教授） 那些基固客立上旗幟之後，沒有一位部落的人接近他們，當然也沒有一位可以說「北京話」，語言的不通，就是說明了他們與他們是不同民族，都住在不同的

全美網路話題大作《艾苖的永生契約》，橫跨主流文學、催淚療癒的奇幻小說

十八世紀的法國女孩艾笛‧拉胡充滿好奇心與冒險精神，守舊落後的小鎮鄰人和親生父母卻只知逼迫她結婚生子、庸碌一生。她在心裡悄悄祈求自由，但回應她禱告的卻不是上帝或聖母，而是名為路克的古老黑暗之神，要她以靈魂為交易條件，簽下一份宛若美夢成真的契約：她可以脫離家鄉束縛、獨立生活而不受傷病侵襲，甚至能長生不老，擁有無限的自由和時間去探索世界。 然而，魔鬼的交易總是暗藏玄機，這份契約要艾笛付出的真正代價，是陷入永遠的孤寂。她固然不再受到約束與管控，不受制於任何人對她的企圖或期待，但她與周遭世界的每一絲連繫都被斬斷，更終將被每一個人忘記──不但家人和朋友再也不認得她，新認識的人也會在她離開眼前之後完全遺忘她的存在。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。