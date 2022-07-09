《大人的幸福學》中年後的回甘人生 U形幸福曲線

中年後的回甘人生

文／強納森‧勞赫

為了寫這本書，我採訪了幾十個人，試圖深度瞭解他們隨著時間更迭對生活滿意度的體會，結論就是：幸福並沒有單一、標準化的軌跡可循。

這張圖說明了一個有趣的現象：二○一四年，英國中年人的生活快樂指數平均都比年輕人和老年人來得低。不過，我們該問的問題是，關於這張圖，我們更要注意什麼？

圖4-1.生活滿意度。（時報出版提供）

在一次跟安德魯．奧斯瓦德的午餐中，他拿自己最喜歡的蔬菜水果做比喻解釋給我聽（剛好那時我們正共享一盤蔬菜）。幾年前，當他在查找一個大型的數據資料庫時，發現吃蔬菜水果和生活滿意度之間有著「值得注意的關係」，這也成了他和布蘭奇福勞以及莎拉．史都華– 布朗合著的論文題材。你可能認為這個題材應該會跟節食和幸福的關係，還有人們對身體健康的關注程度有關，不過事實並非如此。奧斯瓦德告訴我，關於節食與幸福方面的研究不多，但他們的研究發現，人們的幸福感和心理健康以類似「劑量反應」的方式，會隨著蔬果的攝取量增加而上升，直到每天吃七份蔬菜水果為止，這大約是每個人每天所能攝取的最大量了。

不過，吃或不吃大量蔬果的人之間的差別還有很多不同的層面，他們可能收入更高、生活方式更健康（多運動、少抽菸）、看起來更年輕、受過良好教育等，一開始就比較幸福。

當然，在很多狀況下，幸福和飲食之間的相互關連性也受到第三方因素的影響，不過我們真正關心的，不是吃大量蔬果的人是否更幸福，而是「吃蔬菜水果」這件事和幸福、心理健康有關係。針對這個做研究後，我們發現答案是肯定的。

奧斯瓦德和他的共同研究者在分析中調整了年齡、收入、婚姻、工作、種族、運動、吸菸、宗教、體重，甚至是食物的攝取，例如魚肉、酒精等對幸福感的影響，他們運用統計技巧，多元地比較各種因素之間的交互影響關係。他們調整了收入、教育和吃魚的數據，蔬果的影響就消失了，這說明了收入、教育和吃魚就是影響的關鍵；如果調整了人口、社會和經濟的數量，原有的模式則沒有改變。他們因此發現了「蔬果坡度」及其對幸福和心理健康的影響。

他們發現的結果並不能證明多吃蔬果會讓你更幸福，雖說如果那是事實我也不會感到驚訝，但是要在社會科學中確立蔬果和幸福的關係是很難的，所謂的「蔬果坡度」並沒有真正揭示兩者之間的直接關係。

年齡和飲食不同之處，是我們無法控制年齡，如果某人發明一種可以讓人變年輕，繼而能避掉中年的無趣，想必會有很多人想要得到這個祕方，但這幾乎不可能。布蘭奇福勞和我同感興趣的是「年齡對幸福感是否有明顯的影響」，而這也是我苦苦思索的問題。

答案是肯定的。過濾掉人們的生活環境後，幸福曲線的上升曲線更明顯也更一致。下面的例子來自卡蘿．葛拉罕和她的同事米蓮娜．尼可洛娃(Milena Nikolova)的分析。她們分析了蓋洛普世界民意調查，這項調查涵蓋全球一百六十多個國家，覆蓋了世界百分之九十九的人口。

圖4-2.按年齡劃分的平均生活滿意度。（時報出版提供）

上面的圖4-2顯示人們對自己生活的評價，與他們所能想像到最好生活之間的比較（這也是使用最廣泛的生活滿意度的衡量標準之一）。

如果要說有什麼明顯的趨勢，那就是人們會隨著時間的進展而變得快樂，一直到退休時達到高點。

但是當把性別、教育、工作、婚姻、健康等因素分別做了調整，也就是過濾掉其他會影響生活滿意度的因素後，年齡和生活滿意度的關係呈現如下的圖4-3。排除其他因素後，U形曲線就出現了，從這裡可以看出年齡和幸福感之間的關係非常密切。

圖4-3.按年齡劃分的平均生活滿意度。（時報出版提供）

圖中的曲線非常平滑，這點值得留意。因為真實人生不會是平滑的，人的反應也不是很穩定。相反地，U形曲線是運用統計學的技巧來預測人感受到幸福的情況，而且除了年齡外，其他可測量的目標都呈現一致，這在現實生活中畢竟不太可能，因為人類就是一大堆變數的集合體。我們關心的是真實的幸福感，是所有事情加總起來給我們的感覺，而不是「生活中只有一件事情非常重要，它對我們幸福感會有所影響。」如果我在二十歲時想知道自己到了四十歲時會不會幸福，我需要知道自己的婚姻幸不幸福、食物夠不夠、自己的健康狀況如何等諸多因素才能判斷。只知道年齡對幸福的影響，並不能讓我們知道那時候的自己到底幸不幸福。就像知道球對棒球賽的影響，並不能讓我們預測誰會獲勝是一樣的道理。

真正的解答就藏在U形曲線裡，必須深刻理解U形曲線所代表的意義，那就是：我們在中年時非常有機會對自己的生活感到滿意，但是也很難達到，需要非常努力才行。

中年時的幸福曲線低谷，就像人到中年時遇到的人生暗流一樣，我們並非不能安全渡過，因為也許我們的負載減輕了，也許划船技術改進了，或者肌肉更強壯了，或者我們的造船技術更好了；又或者像喬一樣，年輕時曾遇到糟糕的逆流，到了中年時河流變得比較平順了，這些因素都會讓我們順利度過中年時期的逆流不順。如果有更多這類重大的事情在中年時發生，我們甚至不會注意到中年充滿各種艱難的挑戰，反而會問：為何會有人覺得中年時期是艱困的？

●本文摘自時報出版之《大人的幸福學：蓄積能量，找回由谷底反彈的快樂，走出上揚的幸福曲線》。