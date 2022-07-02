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《女人苦什麼？》女人有什麼好苦的啊！

聯合新聞網／ 暖暖書屋
作者謝晏婷Bonnie。圖∕暖暖書屋提供
作者謝晏婷Bonnie。圖∕暖暖書屋提供

文∕謝晏婷

好像身為一個女人，本身就是一個「苦」。除了身體結構生理現象就蠻辛苦的，再加上女人自古以來的地位上總是有性別差別待遇。因為女人身分轉換，從小女孩成為少女，再成為女人，再來有可能很快成為媳婦、孕婦、產婦、媽媽、婆婆，也許也不小心成為了三姑六婆。就算不成為上面這些角色，也要面對這些角色。

我是個四十五歲的女人（看起來只有三十歲），在我過去的四十五年當中經歷女人身分不斷的轉變，從小女孩到媽媽。說真的，每個階段都有著不為人知的辛苦，好苦、好苦、苦到都憂鬱症，有時覺得自己走不出來。但是，也還是一步一步的走出來了。

我因為很年輕就生小孩，又很年輕跟著老公創業。同時創業和生育小孩，還不斷的因為工作關係搬家，台灣去美國再回台灣，又從台灣移居到大陸廣州，又因為小孩教育又移民去美國，獨立照顧小孩一年。後來在美國，全家人又不斷地去旅行，甚至環遊美國，這是很少人敢這麼做的事，我們卻完成了。後來全家又闖進了好萊塢，全家都成為了好萊塢的演員。這段時間的演藝作品常常可以在北美地區看得到。想知道這段時間的故事嗎？我來慢慢說，好精彩、好豐富，我也常被自己感動和嚇到。

二○二○年又因為全球疫情嚴重（特別是美國當時）而回到台灣。這麼動盪的搬遷人生是多麼豐富，另個一角度來看，所面對的壓力絕對不小。

書名:《女人苦什麼？》作者:謝晏婷（Bonnie）出版社:暖暖書屋文化出版日:2022年7月10日
書名:《女人苦什麼？》
作者:謝晏婷（Bonnie）
出版社:暖暖書屋文化
出版日:2022年7月10日

我不斷的變動、搬遷，看台灣，看中國，看美國，看世界，我真沒想到我這樣平凡的小女子，因為我堅守心裡的那個欲望與想法，竟然能在世界上那麼多地方留下足跡。我就很簡單的跟隨我的潛意識，不偏不倚的專心做好一個小女人的角色，並且告訴自己一定要喜樂與感恩。一早起床就喜樂我擁有和面對的一切，感恩我還活著有新的一天，感恩每一件事，不管是好的與壞的。

我在三十八歲那年，我們人不在美國，但我就用一台電腦和滑鼠，點、點、點、點，買下了美國一間房子，就是現在說的網購。然後全家就開始了更瘋狂的美國生活，改變了我們全家更多的事情。

而改變我人生和想法的，也從這天開始。我想用很多很多我遇到的事，像說故事一樣說出來，說出女人的苦。

從此，我覺得女人不是苦，女人是那畫龍點睛的睛，是世界上的鹽，是那美麗的色彩。

●本文摘自暖暖書屋出版之《女人苦什麼？》


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