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張忠謀：「強勢的CEO，會有弱勢的董事會！」奇異市值蒸發8成，其實有跡可循？

聯合新聞網／ 商業周刊出版
從奇異隕落的案例可以看出，最該負責任的是董事，但張忠謀曾提醒：強勢的CEO，會有弱勢的董事會。董事會不會去管績效好的CEO，等到積非成是，犯下重大錯誤，已為時太晚。圖∕駱裕隆
從奇異隕落的案例可以看出，最該負責任的是董事，但張忠謀曾提醒：強勢的CEO，會有弱勢的董事會。董事會不會去管績效好的CEO，等到積非成是，犯下重大錯誤，已為時太晚。圖∕駱裕隆

文∕湯明哲

奇異集團的市值從1999年的5千億美元衰到2022年的1千億美元，何以致之？大型公司通常都是管理良好，底子深厚的公司，從全世界市值最大的公司跌掉80％的絕無僅有。值得大家探討。《奇異衰敗學》一書剖析奇異20年的衰敗，提供詳細的解釋，但研究公司衰敗的主因會因人而異，讀者還是要根據書中提供的資料，自行判斷哪些是真正的理由。

奇異：CEO的產出工廠

先從5千億美元說起，奇異的管理在上世紀的美國，就是管理學界的典範。1878年由發明電燈泡的愛迪生創立，繼任愛迪生的CEO查爾斯．柯芬（Charles A.Coffin），建立了奇異CEO的選任系統，不僅能培養出該公司傑出的CEO，也替美國大公司培養出很多CEO，讓奇異成為「CEO的產出工廠」（CEO Factory）。

2003年，《財星》（Fortune）雜誌將柯芬評為「有史以來最偉大的CEO」（the greatest CEO of all time）。奇異歷屆CEO進行多角化，從電燈泡進入機電業、家電業、飛機引擎、醫療設備、主機電腦（失敗）等行業，1百年後，成為大型跨國多角化的企業，其中佼佼者是威爾許（Jack Welsch）。在1999年被美國《財星》雜誌評為「20世紀最偉大的CEO」。

威爾許擔任20年總經理，從整頓公司事業組合，大量裁剪、購併、建立公司文化、建立人事制度、消除官僚、實事求是、提高生產力，1999年奇異的股價在18年間長了30倍，成為當時全世界市值最高的公司，達到5千億美元。

「當時」威爾許最為人稱道的策略決策是創立奇異金融服務公司，利用奇異的良好債信，在市場上發行奇異公司短期債券，用比銀行還要低的成本吸收資金，然後對企業融資。舉例而言，奇異生產飛機引擎，奇異金融服務公司就對購買奇異飛機引擎的航空空司進行融資。同樣，奇異金融服務公司也對醫療設備、發電機等事業提供融資服務。由於奇異對行業的深入了解，融資業務做的比銀行要好，奇異金融服務公司成為集團獲利的金雞母。曾經貢獻奇異50％的利潤。但成也蕭何，敗也蕭何。

缺人才，加上一連串的決策錯誤

威爾許的繼任者伊梅特（Jeff Immelt），一上台就面對911事件，飛機引擎與財務金融業務受創嚴重。2008年金融危機爆發，奇異金融服務公司由於資產超過1千億美元，被美國政府列為「大到不能倒」（Too big to fail）公司，必須補足自有資本，不能再以發行短期商業本票來募資。在資金壓力下，只能出售奇異金融服務公司。但出售所得的資本要償還早期不當長期保險合約的虧損。

隨後，奇異誤判石油業的發展，進入石油探勘設備業，在2014年油價從120美元一桶跌到26美元時，損失慘重。然後，又購併錯誤，高價買到法國天然氣發電渦輪引擎公司。

2013年伊梅特又宣布進入數位軟體公司。由於電晶體的進步，感測器（Sensor）的體積和成本大幅下降，因此奇異生產許多工業用機器設備，例如飛機引擎、發電機、磁共振成像、火車頭、超音波等等設備，都可以裝上各式各樣的感測器，並從賣到世界各地的機器中收集到大量資料。

這些資料可以幫助顧客改善使用機器的效率，伊梅特認為奇異設計這些機器，維護這些機器，對這些機器瞭若指掌，因此最知道如何解釋這些資料，並運用資料來預測機器的維護週期，像是哪些重要零件需要維修，如何調整機器運作的參數來達到最佳效率。

伊梅特認為奇異應該轉型成以大數據（Big Data）為基礎的製造業，而這些所有的大數據可以在奇異發展的軟體平台Predix上運行，這是工業互聯網（Industrial Internet）的未來，奇異會成為數位化工業（digital-Industrial）公司。換言之，奇異的未來在軟體和演算，而不只是製造。伊梅特宣稱奇異會成為全世界前10大的軟體公司，沒想到，投資1百億美元到奇異數位事業，它的命運卻和奇異金融服務事業一樣，最終淡出市場。

本業遭受虧損，股票一定大跌，為了挽救股價，奇異又大量購回股票，保證現金股利水準，造成現金不夠繼續投資新設備和研發。

奇異能夠在美國製造業稱霸百年，多角化幾乎無往不利，關鍵在它能吸收美國中西部最好的人才，但網路興起後，人才都往西部走，奇異的人才優勢不再。缺乏人才加上一連串的決策錯誤，造成奇異的殞落。

我認為，書中說的會計政策問題不是主要原因。

書名：《奇異衰敗學》作者： 湯姆斯．格利塔、泰德．曼出版社：商業周刊出版時間：2021年5月12日
書名：《奇異衰敗學》
作者： 湯姆斯．格利塔、泰德．曼
出版社：商業周刊
出版時間：2021年5月12日

對於大型公司的衰敗，公司經營不好，CEO一定怪大環境不佳，孤臣無力回天，董事會一定怪CEO能力不行，沒有策略，CEO一定接著怪部屬執行不力。股東只好兩手一攤自認倒楣。

從奇異隕落的案例可以看出，最該負責任的是董事會。當董事會察覺CEO犯下的一連串錯誤時，應該早點止血，撤換CEO。但張忠謀董事長曾經面告筆者：強勢的CEO會有弱勢的董事會。因為績效好的CEO，董事會不會去管他，等到積非成是，犯下重大錯誤，已為時太晚。奇異的案例就是一戒。奇異給大型公司的治理上了一課。

●本文摘自商業周刊出版之《奇異衰敗學》推薦序〈奇異的衰敗〉作者湯明哲／麻省理工學院企管博士、曾任台大副校長，現任長庚大學校長。


美國 愛迪生 奇異 閱讀風向球 商業周刊

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1.奇異在上個世紀的美國，是管理學界的典範。其中，傑克威爾許更被《財星》評為20世紀最偉大的CEO。 2.1999年，奇異的股價在18年間大漲30倍，市值5千億美元，成為當時全世界市值最高的公司。 3.奇異能夠在美國製造業稱霸百年，關鍵在它能吸收美國中西部最好的人才，但網路興起後，人才都往西部走，奇異的人才優勢不再。缺乏人才加上一連串的決策錯誤，造成奇異的殞落。 4.從奇異隕落的案例可以看出，最該負責任的是董事，但張忠謀曾提醒：強勢的CEO，會有弱勢的董事會。董事會不會去管績效好的CEO，等到積非成是，犯下重大錯誤，已為時太晚。

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