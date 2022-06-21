如何不讓壓力奪走你的腦力！ 負面壓力造成危機，但正面壓力卻是轉機！

文／青砥瑞人

「負面壓力」與「正面壓力」

我們身處的這個世界，同時存在著正面及負面的事物。但因為深受負面偏見的影響，所以眼中所看見的世界往往會偏向負面居多。

同樣的道理，壓力也存在著正面及負面兩個面向。但是基於壓力的特性，導致大多數人都只看見它不好的一面。換句話說，我們對壓力有著非常強大的負面偏見。

很多時候，壓力確實會帶給我們煩惱及痛苦，嚴重者還會引發憂鬱症，甚至導致輕生。本書將這種類型的壓力稱作「負面壓力」。

另一方面，壓力也對我們的成長及幸福有所貢獻。像這樣能夠帶來幫助的壓力，本書稱之為「正面壓力」。

相信每個人都有過以下類似的經驗。考試前臨時抱佛腳，成功低空飛過。工作的結案期限快到了，生產力卻大幅提升，終於在最後關頭完成工作。每當這種時候，你是否總是埋怨自己：「為什麼就不能早一點拿出像現在這樣的幹勁」？

有時間限制的工作，往往能夠帶來典型的壓力狀態。隨著壓力升高，雖然會感到痛苦，但大腦的專注力及資訊處理能力也會相對提升，使得整體的工作效能大幅上揚。

「正面壓力」是獲得飛躍成長的動能

什麼樣的狀況，會帶給我們永生難忘的喜悅呢？

面對艱鉅的挑戰，即使不斷嚐到挫折及失敗也沒有放棄，最終獲得了成功。在那個瞬間，想必你的內心產生了難以言喻的感動吧。

但是請別忘了，在這個過程中，我們勢必承受極大的壓力。正因為感受到壓力，所以感動才會特別刻骨銘心。相反地，一件工作如果是在毫無壓力的狀態下完成，必定無法帶來真正的感動，而且也不會深深烙印在腦海裡。

壓力除了能夠帶來巨大的感動之外，在過程中的細微體會還能夠加速學習，讓我們快速成長、茁壯。

（圖／unsplash）

巨大的感動、成長及幸福，皆與苦難、困難所衍生出的壓力有著密不可分的關係。正因為辛苦，才會產生感謝之心；正因為辛苦，才會有所成長，並且感受到更大的幸福。壓力能夠讓我們獲得飛躍性的成長，這是毋庸置疑的事實。我們的大腦及身體系統具備壓力反應，正是為了讓自己不斷成長。倘若壓力是一種有害無益的東西，早就在演化的過程中遭到淘汰了。

書名：《Happy Stress 壓力是進化你大腦的「武器」》作者：青砥瑞人出版社：悅知文化出版時間：2022年03月22日

有些人能夠將壓力轉化為力量，促進自己成長；但也有些人敗給壓力，無法發揮原本應有的實力，甚至還為此感到憂鬱，停滯不前。既然我們都能感受到壓力存在於自身的「內在世界」，必然會有一套產生壓力的原理。

現代神經科學還沒有辦法將壓力的成因與現象完全解釋清楚。但隨著科學的發展，對於過去被視為「黑箱」的大腦，如今已能做出較為深入的解釋，也漸漸明白了其與全身及壓力的關係。尤其在壓力方面，近來科學界有著非常多關於細胞、分子層級的重要發現，這些知識對於我們的生活必定有所幫助。

歡迎來到壓力神經科學的世界！

●本文摘選自悅知文化出版之《Happy Stress 壓力是進化你大腦的「武器」》。