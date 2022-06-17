渾然天成的敘事、深邃的詩意！小說家黃春明首部詩集《零零落落》

文／黃春明

本詩集訂名「零零落落」，其實是怕人指指點點挨批，只好先不打自招。

台灣詩壇詩人眾多，名詩人有如中央山脈的稜峰，頂天立地讓人敬仰。過去我除了寫一點小説之外，也很想寫一點詩。其實在年輕的時候，所謂的文藝年齡，在閲讀方面欣賞新詩，創作上也試圖碰碰。但是出過詩集的同事，說我的詩太白了，不像詩。太白了？確實是太白了，像寫小說。看來看去，唉！總覺得跟不上人家。可能自己懂得文詞字眼不夠，不容易寫得像大部分詩人的詩句，深入幽美境地，而停佇平白原地踏步。不信邪的自己，往後又認識了幾位辦詩刊的大詩人，説我的詩倒是有點趣味，可惜太白了；還是老話。受到這般的指教之後，我只好回去抱我的小說。詩嘛，只有暗戀了。

人的情字，是一根無形的絲；對了，就是一般人説的情絲，只要你不放棄，或是剪斷，情絲自然綿綿牽引不斷。有一天，小孩子從學校帶回來的一份舊《國語日報》，我隨便拿起來翻翻，觸及林良老師的童詩時，眼睛一亮，我看到寫得太白了的詩句，我寫詩的心又活起來了；我和詩算是有緣分。我試著用小孩的想像世界；説真的，小孩的想像空間，不但比成人大，無限的大，大到什麼都可能。我即刻就想到某個月夜，我帶剛學會走路的么兒，在地面上踩著影子玩。累了，他停下來仰頭看月亮，想了想，他終於知道月亮和影子有關係。小孩有點激動，他説月亮會跟著他走！我故作糊塗表示懷疑。這時剛好有一棟房子就在我們前頭，我要他過去這棟房子的另一頭看看，如果你在那一頭看到月亮，我才相信月亮會跟著你走。他搖搖巔跛跑到那一頭，他抬頭，好像被嚇著了似的指著天上叫：

「爸爸！月亮在這裏等我。」

我走過去，裝著驚異問他，月亮為什麼會跟著你走？他稍微想了一下，説月亮是他的朋友。我裝傻裝到底，問他月亮怎麼可能是你的朋友？

「因為我給他星星、給他白雲啊！」

就以他一起賞月的遊戲經驗，我寫了敢拿出來的一首詩〈因為我是小孩〉：

我站在地上 月亮掛在天上 我走 月亮也跟著我走 我停 月亮也跟著我停 我退一步 月亮也跟著我退一步 你知道為什麼嗎？ 因為我是月亮的朋友 我給他星星 我給他白雲

我多多少少終於有點信心，當詩興來潮，舉筆弄墨，乘寫短篇小說的關係，認識各報副刊編輯先生小姐，自然就拿出太白了的拙作詩篇請教他們，恰好他們都是頂頂有名的詩人。我把我的詩混在書信中討教時，聯副，人間都把我太白的詩刊登出來，不信再試，雖然沒有百發百中，大部分都面世了，信心百出。有一次，投了一首詩給悶了一陣子；那是龍年一過迎蛇年，我寫了一首〈一條絶句〉：

相對於龍 蛇是一條絶句 冰潔、精鍊、現代 死不添足 而龍 你説呢？

因為我把冰潔的潔字，寫成契約的契字。陳義芝先生他沒退稿也沒刊登。有一次同往花蓮東華大學的途中，他很客氣的問及冰契是什麼意思？看他有多客氣，他相信詩人用詞遣字，一定有詩人的看法，但他只懷疑自己解不開冰契的意思。看，我多有福氣，遇到好老師，之後我興趣一來就寫詩。

至於詩集的書名，為什麼叫做「零零落落」？

我們做為詩的讀者，我們拜讀詩人大作的詩集，都有他的主題，他的中心思想，集子裡面的詩隨著詩人的思想哲理，有系統地一首一首，燦燦爛爛地展開。我的詩集，也是第一本的詩集，我沒有什麼中心思想，沒有共同的主題。借個比喻，我詩集裡面的詩，不管長短，它們有如天上的星星，有亮的，有淡淡的，有近有遠，各自獨立。所以看起來就是零零落落，如是之故，自打自招，把這本詩集的書名叫做：「零零落落」。末尾還得向陳義芝、楊澤致最高的敬意，也請零零落落的讀者朋友多多指教。

老朽春明 致敬

●本文摘選自聯合文學於2022年05月09日出版之《零零落落》作者序。