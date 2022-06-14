《返校》王淨大讚「強大世界觀！」《迴陰》影視計畫進行中，小說搶先上市！

簡化人性的理論聲稱我們總是豁盡全力避免痛苦、追求舒適愉悅，希望生活時時刻刻平順無恙。人類本能就對苦與痛避之唯恐不及。整理大師近藤麻理惠告訴大家：無法讓你「怦然心動」（spark joy）的東西其實都可以丟掉。結果她名利雙收，許多人開始認同把無法讓我們開心的東西都斷捨離是美好生活的指引。 然而這種理論並不完整。其實若分量調配得當，身體和精神上的苦痛、困難、失敗、挫折，才是人類真正的追求。

2022-06-11 09:11