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《返校》王淨大讚「強大世界觀！」《迴陰》影視計畫進行中，小說搶先上市！

聯合新聞網／ 奇幻基地出版
書名：《迴陰》 作者：盧信諺 出版社：奇幻基地出版／城邦文化 出版時間：2022年6月2日
書名：《迴陰》
作者：盧信諺
出版社：奇幻基地出版／城邦文化
出版時間：2022年6月2日

文／奇幻基地出版編輯部

作品入選金馬創投及台灣優良電影劇本，新銳導演盧信諺最新影視計畫《迴陰》進行中，6月搶先推出同名小說、釋出前導概念短片《Echo》劇照。作品上市受眾多影視名人推薦，《返校》演員王淨閱讀作品後直讚：「故事一再地反轉、一再地剖析人性，精彩程度讓人期待這部作品能成為電影，在大螢幕上讓觀眾一起體驗這強大的世界觀！」

《迴陰》故事結合台灣傳統道教信仰「觀落陰」文化與現代科學腦成像科技，由催眠師、宗教人士與警方，自陰陽兩界追查驚悚懸案。為了提高作品真實性、營造在地懸疑恐怖，《迴陰》作品創作時，信諺針對宮廟儀式、失蹤兒童、催眠、腦科學、靈異事件與刑事偵查等做了田野調查。

（圖／unsplash）
（圖／unsplash）

信諺表示：「小說中放了很多訪談來的寶貴資料，顛覆常人的錯誤印象，譬如不同的觀落陰概念、兒童失蹤的處理方式、催眠治療的真實狀況等等；有些則從中偷偷加入一部分的想像，在似真似幻之下，產生更恐怖的懸念與張力。」作品中除了靈異與犯罪外，更融入霍華‧菲力普‧洛夫克萊夫特(H.P.Lovecraft)克蘇魯風格元素，以「未知的恐懼」出發，形塑地獄空間，創作虛實交錯，情節燒腦駭人，富視覺性如身歷其境的精彩作品。

《迴陰》小說由城邦文化奇幻基地出版發行，於博客來誠品、金石堂、讀書花園等各大網路、實體通路上市販售。電子書同步販售中。

●本文推薦書為奇幻基地於2022年06月02日出版之新書《迴陰》。


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