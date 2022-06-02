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挑食、亂尿、怕醫生通通有解！臺灣首位零恐懼訓練貓咪行為諮商師新書上市

聯合新聞網／ 時報出版
書名：《養出零壓力貓咪：臺灣首位零恐懼訓練貓咪行為諮商師，教你輕鬆養貓不崩潰！》 作者：吉兒 Jill Su 出版社：時報出版 出版日：2022年5月27日
書名：《養出零壓力貓咪：臺灣首位零恐懼訓練貓咪行為諮商師，教你輕鬆養貓不崩潰！》
作者：吉兒 Jill Su
出版社：時報出版
出版日：2022年5月27日

文／時報出版編輯部

臺灣第一位拿到零恐懼訓練貓咪行為諮商師證照的吉兒JILL（蘇渝婷）從2017年至今幫助200個家庭解決養貓所遇到的各種疑難雜症，她在5月27日即將出版的新書《養出零壓力貓咪：臺灣首位零恐懼訓練貓咪行為諮商師，教你輕鬆養貓不崩潰！》。吉兒指出，如同人類遇到困擾也會長期諮商做調整，她以改善人貓關係為最大宗旨，搭配科學為本的專業知識，獨創「挑食退散 輕鬆放飯」、「多貓休戰秘笈」、「改善過度舔毛」，及「零恐懼醫療訓練」等養貓技巧。吉兒強調，只要用耐心觀察貓咪，用愛與同理協助改善人貓相處的困境，就能成功解決許多貓咪行為問題。她不只幫助養貓家庭排除生活中遇到的養貓困擾，藉此讓人貓互動更輕鬆，感情更加溫，也幫助爸媽更開心生活。

從遇見的第一隻貓開始　立志成為貓咪行為諮商師

有著養貓資齡20多年，以及參與浪貓救援10 多年的貓咪行為諮商師吉兒表示，自己第一次養貓（毛鼻）是在國中三年級的時候，毛鼻是隻超級調皮的小橘貓，喜歡把桌上的東西推到地上、翻箱倒櫃偷吃零食、亂咬人、亂咬東西，因為全家人都沒有養過貓的經驗，吉兒表示，既然毛鼻是自己帶回家的就有責任教他乖乖不搗蛋！便展開一連串的「馴貓研究」，想預防和改善家人的困擾。上高中後的某一天，吉兒花了好幾天研究的訓練終於完成了！後來回想起來，其實當時的自己就已經與「貓咪行為學」為伍了。吉兒於2017年正式成立「貼心毛寶-貓行為諮商與訓練」，在超過20年的貓奴歲月中，努力鑽研各種研究，吉兒認為，養貓就是一連串的「貓行為調整」；而「貓行為調整」其實就是「調整環境」和「調整人貓關係」，她也鼓勵大家思考養貓的初衷，分享自己養貓的心境轉折，想幫助大家在養貓時能看到快樂的貓咪，同時也能感到開心、享受、零壓力。

《養出零壓力貓咪》作者吉兒 Jill Su。（圖／時報出版　提供）
《養出零壓力貓咪》作者吉兒 Jill Su。（圖／時報出版　提供）

學習人貓減壓技巧　無痛解決貓行為問題

相信有養貓的人都會遇到許多問題，像是貓咪挑食、亂尿尿，甚至是貓咪也會打架，而貓奴最常遇到的一個難題就是，貓咪非常害怕看醫生，甚至一看見外出籠就嚇到躲起來，對此，吉兒表示，貓對外出籠的恐懼來自經驗的學習。很多人為了把貓放進外出籠，會無所不用其極：像是多人夾攻把貓逼到角落、拿大毛巾捕捉貓咪、把貓從沙發下或床底下拖出來……最後使勁蠻力把抓狂掙扎的貓塞進外出籠裡。每一次對人貓來說都是筋疲力竭的陰影。吉兒表示，讓貓咪適應外出籠是可以訓練的，一種是教貓主動走進外出籠，另一種是讓貓平時就喜歡待在外出籠裡。如果你的貓現在真的非常害怕外出籠，你需要先讓貓平時就喜歡待在外出籠裡，訓練方法非常簡單，在行為學上稱為「減敏」，大家可以參考《養出零壓力貓咪》書中的訓練方式，讓貓咪適應外出籠，從此帶貓看醫生就會輕鬆很多。

改善人貓關係　愛貓人掛保證推薦！

吉兒認為，貓咪的任何行為，其實可以當作映照你與貓的一面鏡子，只有找出影響貓咪的真正根源，才能徹底改善人貓關係，創造人貓都零壓力、零恐懼的生活！吉兒在《養出零壓力貓咪》中用淺顯易懂的方式解釋貓咪的行為，五年間也幫助超過200個家庭解決養貓所遇到的各種問題，親身體驗並獲得有效改善的貓奴也忍不住大讚「認識吉兒才發現，原來我以前都在亂養貓……謝謝你，讓我的養貓人生從恐懼變成美好！」吉兒也希望透過這本《養出零壓力貓咪》分享自己與貓咪的故事，希望帶給貓奴更多啟發、讓貓奴用輕鬆的方法瞭解貓咪行為學。

●本文推薦書由時報出版之5月27日上市新書《養出零壓力貓咪》。


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